FUTEBOL

Ex-goleiro campeão mundial pede R$ 20 milhões de clube por enfarto sofrido durante treino

Espanhol prestou depoimento em tribunal no Porto e afirmou que ainda pretendia seguir a carreira quando sofreu o problema cardíaco

Carol Neves

Publicado em 8 de junho de 2026 às 10:45

Iker Casillas Crédito: Marta Fernandez Jimenez/Shutterstock

O ex-goleiro espanhol Iker Casillas, ídolo do Real Madrid, prestou depoimento nesta segunda-feira (8) no Palácio da Justiça do Porto, em Portugal, em uma ação judicial na qual pede uma indenização de 3,7 milhões de euros (cerca de R$ 20 milhões) à seguradora Fidelidade e ao FC Porto. O processo está relacionado à incapacidade para o trabalho decorrente do infarto agudo do miocárdio sofrido pelo ex-atleta em maio de 2019.

Durante a audiência, Casillas relembrou o dia em que passou mal no centro de treinamento do clube português. Segundo ele, a data começou de forma rotineira. Após deixar os filhos na escola, seguiu para o CT, onde chegou por volta das 9h30. Depois do café da manhã, dirigiu-se à academia para iniciar as atividades físicas.

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O ex-goleiro contou que os sintomas surgiram pouco antes das 11h, já durante os exercícios no campo. “Depois de 30 minutos me exercitando, senti uma forte pressão no peito”, declarou. A intensidade da dor o impediu de continuar treinando. “Não consegui continuar treinando e tive que me deitar”, relatou.

Casillas também descreveu os momentos de tensão que viveu logo após o episódio. “Tive medo, tinha dificuldade para respirar”, afirmou. Conforme seu depoimento, ele recebeu orientação para permanecer calmo enquanto aguardava atendimento médico. Em seguida, foi encaminhado para uma unidade hospitalar da cidade.

O ex-jogador destacou que o infarto, sofrido quando tinha 37 anos, provocou mudanças significativas em sua rotina. Atualmente, ele mantém atividades físicas moderadas, mas com limitações. “Vou à academia, jogo padel, mas não posso correr”, disse. Sobre a recuperação, lembrou que os primeiros dias exigiram cuidados rigorosos. “Na primeira semana foi repouso absoluto. Depois de dez dias comecei a caminhar, mas só depois de sete meses é que comecei a me sentir como eu mesmo.”

Na época do problema cardíaco, Casillas ainda tinha contrato em vigor com o FC Porto e pretendia continuar atuando profissionalmente. “Eu tinha contrato por mais um ano”, afirmou. Segundo o ex-goleiro, sua intenção era “continuar a jogar”.

Ao longo da audiência, a defesa da seguradora mencionou declarações dadas por Casillas durante a Web Summit de 2021, quando ele teria descrito o episódio como algo muito rápido. A interpretação foi contestada pelo advogado que representa o ex-atleta.