Ex-goleiro campeão mundial pede R$ 20 milhões de clube por enfarto sofrido durante treino

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Carol Neves
Publicado em 8 de junho de 2026 às 10:45
O ex-goleiro espanhol Iker Casillas, ídolo do Real Madrid, prestou depoimento nesta segunda-feira (8) no Palácio da Justiça do Porto, em Portugal, em uma ação judicial na qual pede uma indenização de 3,7 milhões de euros (cerca de R$ 20 milhões) à seguradora Fidelidade e ao FC Porto. O processo está relacionado à incapacidade para o trabalho decorrente do infarto agudo do miocárdio sofrido pelo ex-atleta em maio de 2019.
Durante a audiência, Casillas relembrou o dia em que passou mal no centro de treinamento do clube português. Segundo ele, a data começou de forma rotineira. Após deixar os filhos na escola, seguiu para o CT, onde chegou por volta das 9h30. Depois do café da manhã, dirigiu-se à academia para iniciar as atividades físicas.
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O ex-goleiro contou que os sintomas surgiram pouco antes das 11h, já durante os exercícios no campo. “Depois de 30 minutos me exercitando, senti uma forte pressão no peito”, declarou. A intensidade da dor o impediu de continuar treinando. “Não consegui continuar treinando e tive que me deitar”, relatou.
Casillas também descreveu os momentos de tensão que viveu logo após o episódio. “Tive medo, tinha dificuldade para respirar”, afirmou. Conforme seu depoimento, ele recebeu orientação para permanecer calmo enquanto aguardava atendimento médico. Em seguida, foi encaminhado para uma unidade hospitalar da cidade.
O ex-jogador destacou que o infarto, sofrido quando tinha 37 anos, provocou mudanças significativas em sua rotina. Atualmente, ele mantém atividades físicas moderadas, mas com limitações. “Vou à academia, jogo padel, mas não posso correr”, disse. Sobre a recuperação, lembrou que os primeiros dias exigiram cuidados rigorosos. “Na primeira semana foi repouso absoluto. Depois de dez dias comecei a caminhar, mas só depois de sete meses é que comecei a me sentir como eu mesmo.”
Na época do problema cardíaco, Casillas ainda tinha contrato em vigor com o FC Porto e pretendia continuar atuando profissionalmente. “Eu tinha contrato por mais um ano”, afirmou. Segundo o ex-goleiro, sua intenção era “continuar a jogar”.
Ao longo da audiência, a defesa da seguradora mencionou declarações dadas por Casillas durante a Web Summit de 2021, quando ele teria descrito o episódio como algo muito rápido. A interpretação foi contestada pelo advogado que representa o ex-atleta.
Questionado sobre participações em partidas festivas, como as promovidas pelo Real Madrid Legends, além de torneios de padel, Casillas argumentou que essas atividades não podem ser comparadas às exigências do futebol profissional. “São jogos amistosos, jogos de exibição. Não têm o nível e a exigência do futebol profissional”, concluiu.