Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

O que aconteceu com Eriksen? Jogador que desmaiou em campo passa por avaliação médica

Dinamarquês já tinha sofrido uma parada cardíaca em campo há 5 anos

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 8 de junho de 2026 às 11:02

Christian Eriksen
Christian Eriksen Crédito: Divulgação

O meio-campista dinamarquês Christian Eriksen apresenta evolução positiva após sofrer um desmaio durante o amistoso entre Dinamarca e Ucrânia, disputado no domingo (7). Segundo atualização divulgada pela federação de futebol da Dinamarca nesta segunda-feira (8), o jogador está em boas condições e deve receber alta hospitalar em breve.

De acordo com o médico da seleção dinamarquesa, Morten Boesen, Eriksen foi submetido a uma série de exames para identificar a causa do episódio ocorrido durante a partida. Em nota oficial, a entidade informou: "Falei com o Christian esta manhã. Ele está bem, assim como sua família. Esperamos que ele possa deixar o hospital em breve e voltar para a casa".

Veja a premiação de cada posição na Copa do Mundo de 2026

Últimos colocados da fase de grupos (33º ao 48º lugar): US$ 9 milhões (cerca de R$ 49 milhões) por Imagem gerada por IA
Eliminados na fase de grupos (17º ao 32º lugar): US$ 11 milhões (cerca de R$ 60 milhões) por Divulgação / Coca-Cola
Eliminados nas oitavas de final (9º ao 16º lugar): US$ 15 milhões (cerca de R$ 82 milhões) por Mike Hewitt/FIFA
Eliminados nas quartas de final (5º ao 8º lugar): US$ 19 milhões (cerca de R$ 104 milhões) por Shutterstock
4º lugar: US$ 27 milhões (cerca de R$ 148 milhões) por Divulgação/FIFA
3º lugR: US$ 29 milhões (cerca de R$ 160 milhões) por Divulgação
Vice-campeão: US$ 33 milhões (cerca de R$ 181 milhões) por Divulgação/Fifa
Campeão: US$ 50 milhões (cerca de R$ 275 milhões) por Divulgação/Fifa
1 de 8
Últimos colocados da fase de grupos (33º ao 48º lugar): US$ 9 milhões (cerca de R$ 49 milhões) por Imagem gerada por IA

A federação também destacou que o departamento médico tem prestado apoio não apenas ao atleta, mas a todo o grupo envolvido com a seleção. "Estamos cuidando dos jogadores e também de toda a comissão técnica e mantendo contato com permanente com eles", informou o comunicado.

Aos 34 anos, Eriksen caiu no gramado aos 20 minutos do segundo tempo, provocando apreensão imediata entre atletas, membros da arbitragem e torcedores presentes no estádio. A partida foi interrompida para que os profissionais de saúde realizassem o atendimento ao jogador.

Nas arquibancadas, torcedores das duas seleções demonstraram apoio ao atleta. Dinamarqueses e ucranianos se levantaram, aplaudiram e entoaram o nome do jogador do Wolfsburg. Integrantes das equipes e os treinadores também manifestaram solidariedade, enquanto imagens da transmissão mostraram o árbitro aplaudindo Eriksen.

O incidente trouxe à memória um momento marcante da carreira do meio-campista. Durante a Eurocopa de 2021, em uma partida entre Dinamarca e Finlândia, Eriksen sofreu uma parada cardíaca em campo. Na ocasião, ele recebeu atendimento de emergência por cerca de 15 minutos antes de ser retirado de maca e encaminhado ao hospital com auxílio de oxigênio.

Quando o amistoso foi encerrado, a Dinamarca vencia a Ucrânia por 2 a 1. Os gols da equipe anfitriã haviam sido marcados por Dorgu e Mæhle, enquanto Viktor Tsygankov descontou para os visitantes. Nenhuma das duas seleções conseguiu vaga para a próxima Copa do Mundo.

Mais recentes

Imagem - Melhor árbitro da África é barrado nos EUA e acaba excluído da Copa do Mundo

Melhor árbitro da África é barrado nos EUA e acaba excluído da Copa do Mundo
Imagem - Eriksen quebra o silêncio após susto em campo e tranquiliza torcedores

Eriksen quebra o silêncio após susto em campo e tranquiliza torcedores
Imagem - Alerta de tempestade ameaça show de Shakira e jogo de abertura da Copa do Mundo

Alerta de tempestade ameaça show de Shakira e jogo de abertura da Copa do Mundo