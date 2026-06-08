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O que aconteceu com Eriksen? Jogador que desmaiou em campo passa por avaliação médica

Dinamarquês já tinha sofrido uma parada cardíaca em campo há 5 anos

Carol Neves

Publicado em 8 de junho de 2026 às 11:02

Christian Eriksen Crédito: Divulgação

O meio-campista dinamarquês Christian Eriksen apresenta evolução positiva após sofrer um desmaio durante o amistoso entre Dinamarca e Ucrânia, disputado no domingo (7). Segundo atualização divulgada pela federação de futebol da Dinamarca nesta segunda-feira (8), o jogador está em boas condições e deve receber alta hospitalar em breve.

De acordo com o médico da seleção dinamarquesa, Morten Boesen, Eriksen foi submetido a uma série de exames para identificar a causa do episódio ocorrido durante a partida. Em nota oficial, a entidade informou: "Falei com o Christian esta manhã. Ele está bem, assim como sua família. Esperamos que ele possa deixar o hospital em breve e voltar para a casa".

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A federação também destacou que o departamento médico tem prestado apoio não apenas ao atleta, mas a todo o grupo envolvido com a seleção. "Estamos cuidando dos jogadores e também de toda a comissão técnica e mantendo contato com permanente com eles", informou o comunicado.

Aos 34 anos, Eriksen caiu no gramado aos 20 minutos do segundo tempo, provocando apreensão imediata entre atletas, membros da arbitragem e torcedores presentes no estádio. A partida foi interrompida para que os profissionais de saúde realizassem o atendimento ao jogador.

Nas arquibancadas, torcedores das duas seleções demonstraram apoio ao atleta. Dinamarqueses e ucranianos se levantaram, aplaudiram e entoaram o nome do jogador do Wolfsburg. Integrantes das equipes e os treinadores também manifestaram solidariedade, enquanto imagens da transmissão mostraram o árbitro aplaudindo Eriksen.

O incidente trouxe à memória um momento marcante da carreira do meio-campista. Durante a Eurocopa de 2021, em uma partida entre Dinamarca e Finlândia, Eriksen sofreu uma parada cardíaca em campo. Na ocasião, ele recebeu atendimento de emergência por cerca de 15 minutos antes de ser retirado de maca e encaminhado ao hospital com auxílio de oxigênio.