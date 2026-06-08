Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Neymar fará exame decisivo para definir retorno aos treinos da Seleção

Atacante fará ressonância magnética para avaliar evolução da lesão na panturrilha direita.

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 8 de junho de 2026 às 11:19

Neymar em treino da Seleção Brasileira
Neymar em treino da Seleção Brasileira Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

A situação física de Neymar segue sendo acompanhada de perto pela comissão técnica da Seleção Brasileira. O atacante passará por uma ressonância magnética nesta segunda-feira (8), exame que deverá indicar a evolução da lesão na panturrilha direita e ajudar a definir os próximos passos de sua recuperação. As informações são do ge.

A expectativa da equipe médica é que o resultado apresente sinais positivos, abrindo caminho para que o camisa 10 volte a treinar normalmente com os demais jogadores nos próximos dias. Até lá, o atleta seguirá realizando atividades específicas e monitoradas.

Neymar mudou o visual para a Copa do Mundo de 2026

Neymar mudou o visual para a Copa do Mundo de 2026 por Reprodução/Instagram
Neymar mudou o visual para a Copa do Mundo de 2026 por Reprodução/Instagram
Neymar mudou o visual para a Copa do Mundo de 2026 por Reprodução/Instagram
Neymar mudou o visual para a Copa do Mundo de 2026 por Reprodução/Instagram
Neymar mudou o visual para a Copa do Mundo de 2026 por Reprodução/Instagram
Neymar mudou o visual para a Copa do Mundo de 2026 por Reprodução/Instagram
Neymar mudou o visual para a Copa do Mundo de 2026 por Reprodução/Instagram
Neymar mudou o visual para a Copa do Mundo de 2026 por Reprodução/Instagram
Neymar mudou o visual para a Copa do Mundo de 2026 por Reprodução/Instagram
Neymar mudou o visual para a Copa do Mundo de 2026 por Reprodução/Instagram
Neymar mudou o visual para a Copa do Mundo de 2026 por Reprodução/Instagram
Neymar mudou o visual para a Copa do Mundo de 2026 por Reprodução/Instagram
Neymar mudou o visual para a Copa do Mundo de 2026 por Reprodução/Instagram
1 de 13
Neymar mudou o visual para a Copa do Mundo de 2026 por Reprodução/Instagram

A programação da Seleção prevê viagem para Cleveland, onde o Brasil enfrentará o Egito neste sábado, às 19h. No entanto, Neymar permanecerá em Nova Jersey sob os cuidados do departamento médico, cumprindo um cronograma intensivo de tratamento e recuperação física.

A decisão foi tomada para evitar riscos e permitir que o jogador tenha condições ideais de retornar aos treinamentos coletivos o mais rápido possível. O exame marcado para esta segunda-feira será determinante para saber se ele poderá avançar para uma nova fase do processo de recuperação.

A estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo está marcada para o próximo dia 13 de junho, contra Marrocos. A expectativa é que a avaliação médica desta semana esclareça se Neymar terá condições de estar à disposição de Carlo Ancelotti para o primeiro compromisso do Brasil no torneio.

Leia mais

Imagem - O que aconteceu com Eriksen? Jogador que desmaiou em campo passa por avaliação médica

O que aconteceu com Eriksen? Jogador que desmaiou em campo passa por avaliação médica

Imagem - Ex-goleiro campeão mundial pede R$ 20 milhões de clube por enfarto sofrido durante treino

Ex-goleiro campeão mundial pede R$ 20 milhões de clube por enfarto sofrido durante treino

Imagem - Rival do Brasil na Copa do Mundo vive drama após lesão de dois jogadores titulares em amistoso

Rival do Brasil na Copa do Mundo vive drama após lesão de dois jogadores titulares em amistoso

Tags:

Copa do Mundo Neymar Lesão

Mais recentes

Imagem - Melhor árbitro da África é barrado nos EUA e acaba excluído da Copa do Mundo

Melhor árbitro da África é barrado nos EUA e acaba excluído da Copa do Mundo
Imagem - Eriksen quebra o silêncio após susto em campo e tranquiliza torcedores

Eriksen quebra o silêncio após susto em campo e tranquiliza torcedores
Imagem - Alerta de tempestade ameaça show de Shakira e jogo de abertura da Copa do Mundo

Alerta de tempestade ameaça show de Shakira e jogo de abertura da Copa do Mundo