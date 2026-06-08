FUTEBOL

Neymar fará exame decisivo para definir retorno aos treinos da Seleção

Atacante fará ressonância magnética para avaliar evolução da lesão na panturrilha direita.

Wendel de Novais

Publicado em 8 de junho de 2026 às 11:19

Neymar em treino da Seleção Brasileira Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

A situação física de Neymar segue sendo acompanhada de perto pela comissão técnica da Seleção Brasileira. O atacante passará por uma ressonância magnética nesta segunda-feira (8), exame que deverá indicar a evolução da lesão na panturrilha direita e ajudar a definir os próximos passos de sua recuperação. As informações são do ge.

A expectativa da equipe médica é que o resultado apresente sinais positivos, abrindo caminho para que o camisa 10 volte a treinar normalmente com os demais jogadores nos próximos dias. Até lá, o atleta seguirá realizando atividades específicas e monitoradas.

Neymar mudou o visual para a Copa do Mundo de 2026 1 de 13

A programação da Seleção prevê viagem para Cleveland, onde o Brasil enfrentará o Egito neste sábado, às 19h. No entanto, Neymar permanecerá em Nova Jersey sob os cuidados do departamento médico, cumprindo um cronograma intensivo de tratamento e recuperação física.

A decisão foi tomada para evitar riscos e permitir que o jogador tenha condições ideais de retornar aos treinamentos coletivos o mais rápido possível. O exame marcado para esta segunda-feira será determinante para saber se ele poderá avançar para uma nova fase do processo de recuperação.