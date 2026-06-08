PROMESSA

Os segredos da rotina de Endrick: academia de R$ 1 milhão, chef particular e treinos até na lua de mel

Aos 19 anos, atacante abriu mão de festas, investiu pesado na preparação física e transformou a própria casa em um centro de treinamento

Carol Neves

Publicado em 8 de junho de 2026 às 08:56

Endrick Crédito: Jonathan Guimarães

Apesar da pouca idade, Endrick leva uma rotina que foge bastante do padrão de muitos jovens jogadores. Enquanto tentava conquistar espaço no futebol europeu e se preparava para a Copa do Mundo de 2026, o atacante brasileiro transformou praticamente toda a sua vida em torno da preparação física e do desempenho dentro de campo.

O planejamento é tão rigoroso que envolve desde o local onde mora até o que coloca no prato todos os dias. O objetivo era claro: chegar ao Mundial em condições físicas de elite e aumentar suas chances de conquistar uma vaga na Seleção Brasileira. E deu certo: Endrick foi convocado por Carlo Ancelotti e fará parte do escrete que busca o hexacampeonato nos EUA.

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Preparativos

Depois de enfrentar uma lesão muscular que o afastou dos gramados por um longo período, Endrick adotou uma série de medidas para recuperar a forma e voltar ainda mais forte.

Uma delas foi a montagem de uma academia completa dentro de sua residência em Madri. Depois de analisar equipamentos considerados de ponta, Endrick investiu cerca de R$ 1 milhão na estrutura, que passou a ser usada em sessões complementares aos treinamentos do clube, segundo informação do GloboEsporte.

Nem mesmo a lua de mel interrompeu a rotina. Após o casamento com Gabriely Miranda, em julho do ano passado, o jogador viajou por destinos como Japão, Ilhas Fiji e Bora Bora acompanhado de seu preparador físico pessoal, Vinicius Nevado. Durante toda a viagem, manteve sessões diárias de treinamento para não perder condicionamento.

O resultado apareceu rapidamente. Segundo pessoas que acompanham sua preparação, Endrick retornou sem ganho de peso e recuperou o mesmo volume muscular que possuía antes da lesão. Os indicadores físicos também chamaram atenção, com níveis de velocidade acima da média observada em atletas da mesma faixa etária que passam por recuperação semelhante.

Descanso e alimentação

A busca por desempenho também passa pela rotina fora dos gramados. O atacante escolheu morar a cerca de 20 minutos do centro de treinamento justamente para preservar o descanso. A meta é garantir aproximadamente nove horas de sono por noite, consideradas fundamentais para a recuperação física.

A alimentação segue a mesma linha de controle. Endrick conta com um chef responsável por planejar e preparar suas refeições diariamente, permitindo monitoramento total da ingestão de calorias e nutrientes.

A vida social também ficou em segundo plano. Pessoas próximas descrevem a rotina do atacante como extremamente disciplinada e voltada quase exclusivamente para o futebol. O tempo livre costuma ser dividido entre a família, os animais de estimação e partidas de videogame.

Todo esse planejamento ganhou ainda mais importância quando o brasileiro percebeu que precisava voltar a atuar com frequência para seguir no radar da Seleção. Sem espaço suficiente no Real Madrid, onde disputa posição com nomes como Mbappé, Vinicius Júnior, Rodrygo e outros atacantes do elenco, Endrick entendeu que precisava encontrar uma alternativa para ganhar minutos em campo.

Foi nesse contexto que surgiu o empréstimo ao Lyon. A escolha foi feita com foco na carreira e na visibilidade necessária para continuar sonhando com a Copa do Mundo.

A aposta deu resultado imediato. Logo nos primeiros jogos pelo clube francês, o atacante chamou atenção com gols, assistências e atuações decisivas. Em uma das partidas, marcou três vezes e se tornou o brasileiro mais jovem a registrar um hat-trick nas cinco principais ligas europeias desde a temporada 1992/93, superando uma marca que pertencia a Ronaldo.

O desempenho rapidamente rendeu elogios na França e na Espanha. O técnico Paulo Fonseca destacou a adaptação do atacante ao modelo de jogo da equipe. "Endrick é um jogador que compreendeu nosso estilo de jogo. Um atleta muito forte tecnicamente, que também ajudou defensivamente. Estou satisfeito".

Depois do empréstimo, ele voltou ao Real Madrid e deve jogar a próxima temporada pelo clube merengue.