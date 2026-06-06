FUTEBOL

Com gol de Endrick, Brasil supera Egito no último amistoso antes da Copa do Mundo

Jovem atacante marcou o gol da vitória após entrar no segundo tempo

Wendel de Novais

Publicado em 6 de junho de 2026 às 21:17

Endrick decidiu e o Brasil venceu por 2 a 1 Crédito: Reprodução/TV Globo

O Brasil encerrou neste sábado sua preparação para a Copa do Mundo de 2026 com uma vitória por 2 a 1 sobre o Egito, em amistoso disputado em Cleveland, nos Estados Unidos. Apesar do resultado positivo, a Seleção voltou a apresentar dificuldades para se impor diante de um adversário tecnicamente inferior e deixou algumas dúvidas para a estreia no Mundial.

A equipe brasileira começou bem e abriu o placar logo aos sete minutos do primeiro tempo. Pressionando a saída de bola adversária, Bruno Guimarães aproveitou a marcação alta para balançar as redes e colocar o Brasil em vantagem. A tranquilidade, porém, durou pouco. Pouco depois do gol, o capitão Marquinhos cometeu um erro na saída de bola e entregou a posse para o ataque egípcio. O adversário aproveitou a falha para empatar a partida e mudar o panorama do confronto.

A partir daí, o jogo ficou travado. O Egito fechou os espaços e transformou a partida em um verdadeiro ferrolho defensivo. O Brasil manteve maior posse de bola e criou oportunidades, principalmente com as participações de Raphinha e Vinícius Júnior, mas encontrou dificuldades para transformar o domínio em gols.

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Uma das principais chances passou pelos pés de Igor Thiago. O atacante, que ganhou vaga entre os titulares após boa atuação diante do Panamá no Maracanã, desperdiçou oportunidades importantes e terminou a partida sem marcar. Na segunda etapa, Carlo Ancelotti promoveu mudanças em massa e praticamente colocou em campo uma nova equipe. Entre os reservas acionados estava Endrick, que mais uma vez aproveitou a oportunidade.

O jovem atacante marcou o gol da vitória brasileira após receber passe de Raphinha dentro da área. Com categoria, finalizou de pé esquerdo, sem chances para o goleiro egípcio, garantindo o triunfo por 2 a 1 e reforçando sua candidatura a uma vaga entre os titulares para a disputa da Copa do Mundo.

Apesar dos dois triunfos nos amistosos preparatórios — contra Panamá e Egito —, o desempenho da equipe principal ainda gera questionamentos. Nos dois compromissos, o time considerado titular encontrou dificuldades para controlar os adversários e transformar sua superioridade técnica em atuações mais convincentes.