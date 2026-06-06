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Filha de presidente quebra o silêncio após "gelo" de craque da seleção

Antonella Petro, de 17 anos, filha do presidente colombiano Gustavo Petro, gravou um vídeo vestida com a camisa da seleção para mandar um recado para os torcedores colombianos

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 6 de junho de 2026 às 17:21

James teria ignorado filha do presidente
James teria ignorado filha do presidente Crédito: Reprodução

jogador colombiano James Rodríguez se tornou alvo de uma enxurrada de críticas após dar um "gelo" na filha do presidente da Colômbia durante a solenidade de despedida da seleção antes do embarque para a Copa do Mundo de 2026. Após a repercussão, a jovem foi às redes sociais se pronunciar sobre o caso.

Antonella Petro, de 17 anos, filha do presidente colombiano Gustavo Petro, gravou um vídeo vestida com a camisa da seleção para mandar um recado para os torcedores colombianos.

Craques que podem disputar sua última Copa do Mundo em 2026

Lionel Messi — Aos 38 anos, o argentino vai completar 39 durante a disputa da sexta Copa da carreira e pode encerrar no Mundial a trajetória que já teve o título de 2022 como ponto alto. por Fifa/Divulgação
Cristiano Ronaldo — Aos 41 anos, o português vai para a sexta Copa e segue em busca do único grande troféu que ainda falta no currículo, o Mundial.  por Reprodução
Neymar — Aos 34 anos, o camisa 10 volta ao torneio depois de um ciclo marcado por lesões e ainda tenta levao o Brasil ao tão sonhado hexa.  por Shutterstock
Manuel Neuer — Aos 40 anos, o goleiro campeão de 2014 voltou à seleção e deve disputar a quinta Copa da carreira, fechando seu ciclo na seleção nacional.  por Philipp Reinhard/DFB
Kevin De Bruyne — Aos 34 anos, o belga entra no torneio como o grande craque do país e tenta coroar a geração da Bélgica com um título inédito. por Reprodução
Virgil van Dijk — Aos 34 anos, o capitão da Holanda segue como líder da defesa e pode usar 2026 para fechar a trajetória em Copas no alto nível. por Shutterstock
James Rodríguez — Aos 34 anos, o capitão da Colômbia tenta viver mais uma grande Copa depois de ter sido o destaque do time na campanha de 2014. por Shutterstock
Edin Dzeko — Aos 40 anos, o maior artilheiro da história da Bósnia pode usar 2026 como despedida em Mundiais, ainda carregando a seleção como principal nome. por Shutterstock
Aos 40 anos, o croata se prepara para a quinta Copa depois de liderar a geração que levou a Croácia ao vice em 2018 e ao terceiro lugar em 2022 por Shutterstock
N’Golo Kanté — Aos 35 anos, o campeão mundial de 2018 continua sendo nome de experiência na França e pode transformar 2026 em despedida de Mundial. por Shutterstock
Thibaut Courtois — Aos 34 anos, o goleiro voltou à seleção belga e chega como um dos nomes mais experientes do elenco em mais uma tentativa de ir longe em Copa. por Shutterstock
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Lionel Messi — Aos 38 anos, o argentino vai completar 39 durante a disputa da sexta Copa da carreira e pode encerrar no Mundial a trajetória que já teve o título de 2022 como ponto alto. por Fifa/Divulgação

"O primeiro gol que comemorei em toda a minha vida foi o de James na Copa do Mundo de 2014, e uma das minhas melhores lembranças foi quando o conheci, aos 6 anos de idade. Como eu poderia estar triste vendo a Seleção? Seria algo ilógico", escreveu na legenda da publicação desta sexta-feira (5).

De acordo com portais de notícias colombianos, a jovem Antonella estava posicionada junto ao pai no palco e aproveitou o momento dos cumprimentos para pedir um registro fotográfico com o jogador. James, no entanto, passou direto pela adolescente, continuando a saudar as outras autoridades e convidados da comitiva, deixando a jovem sem a foto.

No vídeo, Antonella explica que é apaixonada por futebol desde a infância e vê em James uma referência no esporte. Ela relembra o momento em que conheceu o jogador quando ainda era criança e afirma que encontrar os atletas foi um momento de felicidade. Ela pede que os colombianos estejam unidos para torcer pela sua seleção neste momento.

Veja a premiação de cada posição na Copa do Mundo de 2026

Últimos colocados da fase de grupos (33º ao 48º lugar): US$ 9 milhões (cerca de R$ 49 milhões) por Imagem gerada por IA
Eliminados na fase de grupos (17º ao 32º lugar): US$ 11 milhões (cerca de R$ 60 milhões) por Divulgação / Coca-Cola
Eliminados nas oitavas de final (9º ao 16º lugar): US$ 15 milhões (cerca de R$ 82 milhões) por Mike Hewitt/FIFA
Eliminados nas quartas de final (5º ao 8º lugar): US$ 19 milhões (cerca de R$ 104 milhões) por Shutterstock
4º lugar: US$ 27 milhões (cerca de R$ 148 milhões) por Divulgação/FIFA
3º lugR: US$ 29 milhões (cerca de R$ 160 milhões) por Divulgação
Vice-campeão: US$ 33 milhões (cerca de R$ 181 milhões) por Divulgação/Fifa
Campeão: US$ 50 milhões (cerca de R$ 275 milhões) por Divulgação/Fifa
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Últimos colocados da fase de grupos (33º ao 48º lugar): US$ 9 milhões (cerca de R$ 49 milhões) por Imagem gerada por IA

"Para toda a Colômbia, eu digo: devemos aplaudir nossa seleção com união. Em campo, somos um só país. Dedicamos isso a James, Lucho, Quintero, Montero, Ospina, Vargas, Néstor Lorenzo e a todos os atletas que nos representam internacionalmente. Vamos sempre dar a eles nosso maior incentivo, nossa melhor atitude e todo o nosso apoio positivo nas redes sociais", disse.

"Quando voltarem do Mundial, estaremos esperando aqui com os braços abertos. Espero que dessa vez eu consiga tirar a foto", brincou a jovem.

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