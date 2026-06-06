Filha de presidente quebra o silêncio após "gelo" de craque da seleção

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Elaine Sanoli
Publicado em 6 de junho de 2026 às 17:21
O jogador colombiano James Rodríguez se tornou alvo de uma enxurrada de críticas após dar um "gelo" na filha do presidente da Colômbia durante a solenidade de despedida da seleção antes do embarque para a Copa do Mundo de 2026. Após a repercussão, a jovem foi às redes sociais se pronunciar sobre o caso.
Antonella Petro, de 17 anos, filha do presidente colombiano Gustavo Petro, gravou um vídeo vestida com a camisa da seleção para mandar um recado para os torcedores colombianos.
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"O primeiro gol que comemorei em toda a minha vida foi o de James na Copa do Mundo de 2014, e uma das minhas melhores lembranças foi quando o conheci, aos 6 anos de idade. Como eu poderia estar triste vendo a Seleção? Seria algo ilógico", escreveu na legenda da publicação desta sexta-feira (5).
De acordo com portais de notícias colombianos, a jovem Antonella estava posicionada junto ao pai no palco e aproveitou o momento dos cumprimentos para pedir um registro fotográfico com o jogador. James, no entanto, passou direto pela adolescente, continuando a saudar as outras autoridades e convidados da comitiva, deixando a jovem sem a foto.
No vídeo, Antonella explica que é apaixonada por futebol desde a infância e vê em James uma referência no esporte. Ela relembra o momento em que conheceu o jogador quando ainda era criança e afirma que encontrar os atletas foi um momento de felicidade. Ela pede que os colombianos estejam unidos para torcer pela sua seleção neste momento.
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"Para toda a Colômbia, eu digo: devemos aplaudir nossa seleção com união. Em campo, somos um só país. Dedicamos isso a James, Lucho, Quintero, Montero, Ospina, Vargas, Néstor Lorenzo e a todos os atletas que nos representam internacionalmente. Vamos sempre dar a eles nosso maior incentivo, nossa melhor atitude e todo o nosso apoio positivo nas redes sociais", disse.
"Quando voltarem do Mundial, estaremos esperando aqui com os braços abertos. Espero que dessa vez eu consiga tirar a foto", brincou a jovem.