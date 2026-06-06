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AO VIVO: assista Vitória x Fortaleza pelo jogo de volta da final da Copa do Nordeste

As equipes se enfrentam neste sábado (6), às 16h, no Barradão, em Salvador

Pedro Carreiro

Publicado em 6 de junho de 2026 às 15:57

Taça da Copa do Nordeste Crédito: Thais Magalhães/CBF

Vitória e Fortaleza se enfrentam neste sábado (6), às 16h, no Barradão, em Salvador, pelo jogo de volta da final da Copa do Nordeste 2026. Após vencer o confronto de ida por 2x1, de virada, no Castelão, o Rubro-Negro baiano joga pelo empate para voltar a conquistar o Nordestão após 16 anos. Já o Tricolor do Pici precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para ficar com a taça no tempo normal. Uma vitória cearense por um gol leva a decisão para os pênaltis.