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AO VIVO: assista Vitória x Fortaleza pelo jogo de volta da final da Copa do Nordeste

As equipes se enfrentam neste sábado (6), às 16h, no Barradão, em Salvador

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 6 de junho de 2026 às 15:57

Taça da Copa do Nordeste: sorteio da fase de grupos será no dia 18
Taça da Copa do Nordeste Crédito: Thais Magalhães/CBF

Vitória e Fortaleza se enfrentam neste sábado (6), às 16h, no Barradão, em Salvador, pelo jogo de volta da final da Copa do Nordeste 2026. Após vencer o confronto de ida por 2x1, de virada, no Castelão, o Rubro-Negro baiano joga pelo empate para voltar a conquistar o Nordestão após 16 anos. Já o Tricolor do Pici precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para ficar com a taça no tempo normal. Uma vitória cearense por um gol leva a decisão para os pênaltis.

Campanha do Vitória na Copa do Nordeste

Vitória 1x2 Botafogo-PB - 1ª rodada por Victor Ferreira/ECV
CRB 2x4 Vitória - 2ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Vitória 4x1 Juazeirense - 3ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Vitória 3x1 Piauí - 4ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Vitória 2x2 Confiança - 5ª rodada  por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória 1x0 Ceará - Quartas de final  por Victor Ferreira/ECV
Vitória 6x2 ABC - Jogo de ida das semifinais por Victor Ferreira/ECV
ABC 3X4 Vitória - Jogo de volta das semifinais da Copa do Nordeste por Victor Ferreira/ECV
Fortaleza 1x2 Vitória - Jogo de ida da final da Copa do Nordeste por LEONARDO ALVES/ESTADÃO CONTEÚDO
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Vitória 1x2 Botafogo-PB - 1ª rodada por Victor Ferreira/ECV

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Vitória Fortaleza Copa do Nordeste

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