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Último teste antes da Copa! Veja onde assistir Brasil x Egito, horário e escalações

As seleções se enfrentam neste sábado (6), às 19h, no Huntington Bank Field, em Cleveland, nos Estados Unidos

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 6 de junho de 2026 às 15:00

Seleção Brasileira
Seleção Brasileira Crédito: Divulgação/CBF

Brasil e Egito se enfrentam neste sábado (6), às 19h, no Huntington Bank Field, em Cleveland, nos Estados Unidos, em amistoso internacional preparatório para a Copa do Mundo de 2026. Será o último compromisso da Seleção Brasileira antes da estreia no Mundial diante do Marrocos, no dia 13 de junho. Com o elenco completo pela primeira vez desde o início da preparação, Carlo Ancelotti terá sua principal oportunidade para ajustar a equipe que buscará o hexacampeonato.

Onde assistir Brasil x Egito ao vivo

A partida entre Brasil e Egito terá transmissão ao vivo pela TV Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), Globoplay (streaming) e GE TV (YouTube).

Veja os 26 convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026

GOLEIRO: Alisson (Liverpool) por Rafael Ribeiro (CBF)
GOLEIRO: Ederson (Fenerbahçe) por Joilson Marconne / CBF
GOLEIRO: Weverton (Grêmio) por Divulgação
DEFENSOR: Wesley (Roma) por Divulgação
DEFENSOR: Danilo (Flamengo) por Divulgação
DEFENSOR: Ibañez (Al-Ahli) por Divulgação
DEFENSOR: Alex Sandro (Flamengo) por Lucas Figueiredo/CBF
DEFENSOR: Douglas Santos (Zenit) por Reprodução
DEFENSOR: Bremer (Juventus) por Rafael Ribeiro/CBF
DEFENSOR: Gabriel Magalhães (Arsenal) por Lucas Figueiredo / CBF
DEFENSOR: Marquinhos (PSG) por Rafael Ribeiro/CBF
DEFENSOR: Léo Pereira (Flamengo) por Reprodução/Instagram
MEIO-CAMPISTA: Bruno Guimarães (Newcastle) por RAFAEL RIBEIRO/CBF
MEIO-CAMPISTA: Casemiro (Manchester United) por Vitor Silva/CBF
MEIO-CAMPISTA: Danilo (Botafogo) por Divulgação
MEIO-CAMPISTA: Fabinho (Al-Ittihad) por Divulgação
MEIO-CAMPISTA: Lucas Paquetá (Flamengo) por Divulgação
ATACANTE: Endrick (Lyon/Real Madrid) por Shutterstock
ATACANTE: Gabriel Martinelli (Arsenal) por Staff Images / CBF
ATACANTE: Luiz Henrique (Zenit) por Divulgação
ATACANTE: Matheus Cunha (Manchester United) por Divulgação
ATACANTE: Neymar (Santos) por Lucas Figueiredo / CBF
ATACANTE: Vini Jr (Real Madrid) por Shutterstock
ATACANTE: Raphinha (Barcelona) por Rafael Ribeiro/CBF
ATACANTE: Igor Thiago (Brentford) por Divulgação
ATACANTE:  Rayan (Bournemouth) por Divulgação
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GOLEIRO: Alisson (Liverpool) por Rafael Ribeiro (CBF)

Brasil

A Seleção Brasileira chega para o amistoso após golear o Panamá por 6x2 no último compromisso preparatório. A partida serviu para Ancelotti observar diferentes opções do elenco, especialmente entre os reservas, que participaram diretamente dos gols na etapa final.

Agora, o treinador italiano contará com força máxima. Os últimos convocados chegaram aos Estados Unidos durante a semana, incluindo Marquinhos, Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli, que se apresentaram após compromissos na Europa. A expectativa é que o amistoso sirva como teste definitivo para a formação titular que iniciará a caminhada na Copa do Mundo.

Egito

Maior campeão da Copa Africana de Nações, com sete títulos, o Egito também chega embalado para a Copa do Mundo após uma campanha consistente nas Eliminatórias Africanas.

Liderada por Mohamed Salah, estrela do Liverpool, a seleção comandada por Hossam Hassan aposta na experiência de atletas acostumados ao alto nível do futebol internacional. O elenco ainda conta com nomes de destaque como Omar Marmoush, do Manchester City, o goleiro Mohamed El Shenawy e o zagueiro Mohamed Abdelmonem.

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Prováveis escalações de Brasil x Egito

Brasil: Ederson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Vinícius Júnior e Matheus Cunha. Técnico: Carlo Ancelotti.

Egito: Mohamed El Shenawy; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Ramy Rabia e Mohamed Ahmed Fotouh; Marwan Attia, Emam Ashour e Zizo; Mohamed Salah, Omar Marmoush e Trezeguet. Técnico: Hossam Hassan.

Ficha do Jogo

  • Jogo: Brasil x Egito
  • Competição: Amistoso Internacional
  • Data: Sábado, 6 de junho de 2026
  • Horário: 19h (de Brasília)
  • Local: Huntington Bank Field, Cleveland, Estados Unidos
  • Onde assistir: TV Globo, SporTV, Globoplay e GE TV

Tags:

Seleção Brasileira Copa do Mundo 2026

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