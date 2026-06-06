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Com poucas chances no Flamengo, zagueiro entra na mira do Barcelona em negociação de R$ 170 milhões

Atleta chamou a atenção do clube catalão depois de uma temporada de destaque pelo Betis

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 6 de junho de 2026 às 07:30

Natan
Natan Crédito: Reprodução

O Barcelona avalia a contratação de mais um jogador brasileiro para a próxima temporada. De acordo com informações do jornal espanhol Mundo Deportivo, o zagueiro Natan, revelado pelo Flamengo e atualmente no Betis, foi oferecido ao clube catalão e passou a ser analisado pela diretoria.

A possível negociação envolveria cerca de 30 milhões de euros, valor equivalente a aproximadamente R$ 177 milhões, além de bônus por metas e desempenho. Atualmente, o defensor pertence ao Real Betis, onde se consolidou como um dos destaques da equipe.

Veja os 15 jogadores mais valiosos do futebol mundial

Aos 18 anos, Lamine Yamal lidera o ranking e simboliza a nova geração do futebol mundial. Avaliado em 290 milhões de euros, o atacante do Barcelona é o jogador mais valioso do planeta em 2026. por Shutterstock
Na segunda colocação aparece Kylian Mbappé, hoje no Real Madrid. O francês é avaliado em 238 milhões de euros e segue entre os nomes mais cobiçados e influentes do futebol mundial. por FFF/Divulgação
Fechando o trio acima da barreira dos 200 milhões de euros, Erling Haaland aparece com valor estimado em 206 milhões. O atacante do Manchester City continua como um dos maiores ativos do mercado. por Divulgação/Manchester City
Também no Real Madrid, Jude Bellingham surge na quarta posição, com valor estimado em 177 milhões de euros. O meio-campista inglês consolidou rapidamente seu espaço entre os principais jogadores do mundo. por Real Madrid C.F./Divulgação
O Arsenal emplaca seu primeiro nome na lista com Bukayo Saka. Avaliado em 148 milhões de euros, o atacante é uma das referências ofensivas da Premier League. por Divulgação
Vinícius Júnior aparece logo em seguida, também com 139 milhões de euros. O brasileiro mantém presença constante entre os jogadores mais valorizados do futebol mundial. por Reprodução | Instagram
Outro nome do Barcelona na relação, Pedri é avaliado em 139 milhões de euros. O meia espanhol representa a força da nova geração do clube catalão. por Shutterstock
No Manchester City, Phil Foden figura entre os atletas mais caros do mercado, com valor estimado em 117 milhões de euros. O inglês segue como peça importante do elenco de Pep Guardiola. por Divulgação/Manchester City
O PSG aparece com força na nova geração e tem em Désiré Doué seu jogador mais valioso, segundo o relatório. Aos 117 milhões de euros, o jovem francês ganha espaço entre os nomes em ascensão. por Divulgação/PSG
Com 115 milhões de euros, Pau Cubarsí reforça o peso do Barcelona na lista. O zagueiro é mais um representante da nova safra de talentos do clube. por Shutterstock
O Arsenal volta a aparecer com Declan Rice, também avaliado em 115 milhões de euros. O volante se consolidou como uma das peças mais importantes do futebol inglês. por Divulgação/Arsenal
João Neves, do PSG, está avaliado em 111 milhões de euros e confirma o investimento do clube francês em jogadores jovens e de alto potencial. por Divulgação/PSG
Outro nome forte do Arsenal, William Saliba completa a presença do clube inglês entre os atletas mais valiosos. O zagueiro está cotado em 102 milhões de euros. por Divulgação/Arsenal
Vitinha aparece na sequência, com valor estimado em 101 milhões de euros. O meio-campista português também faz parte do elenco jovem e valorizado do Paris Saint-Germain. por Divulgação
Fechando a lista, Joško Gvardiol completa o grupo dos 15 mais valiosos. O defensor do Manchester City é avaliado em 90 milhões de euros. por Divulgação/Manchester City
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Aos 18 anos, Lamine Yamal lidera o ranking e simboliza a nova geração do futebol mundial. Avaliado em 290 milhões de euros, o atacante do Barcelona é o jogador mais valioso do planeta em 2026. por Shutterstock

Aos 25 anos, Natan teve papel importante na campanha que levou o clube espanhol a garantir vaga na próxima edição da Champions League, feito alcançado após duas décadas sem participação na principal competição de clubes da Europa.

Apesar do bom momento no futebol europeu, a trajetória do zagueiro no Flamengo foi discreta. Formado nas categorias de base do clube carioca, ele ganhou espaço no elenco principal em 2020, período em que um surto de Covid-19 obrigou o então técnico Domènec Torrent a recorrer a jovens da base.

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Mesmo assim, Natan disputou apenas 18 partidas pelo time profissional do Flamengo. Sem conseguir se firmar, foi emprestado ao Red Bull Bragantino em 2021. O desempenho chamou a atenção do mercado e resultou na compra definitiva pelo clube paulista.

Dois anos depois, o defensor foi negociado com o Napoli, da Itália, antes de seguir para o futebol espanhol, onde vive o melhor momento da carreira e agora desperta o interesse do Barcelona.

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