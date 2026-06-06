FUTEBOL

Com poucas chances no Flamengo, zagueiro entra na mira do Barcelona em negociação de R$ 170 milhões

Atleta chamou a atenção do clube catalão depois de uma temporada de destaque pelo Betis

Fernanda Varela

Publicado em 6 de junho de 2026 às 07:30

Natan Crédito: Reprodução

O Barcelona avalia a contratação de mais um jogador brasileiro para a próxima temporada. De acordo com informações do jornal espanhol Mundo Deportivo, o zagueiro Natan, revelado pelo Flamengo e atualmente no Betis, foi oferecido ao clube catalão e passou a ser analisado pela diretoria.

A possível negociação envolveria cerca de 30 milhões de euros, valor equivalente a aproximadamente R$ 177 milhões, além de bônus por metas e desempenho. Atualmente, o defensor pertence ao Real Betis, onde se consolidou como um dos destaques da equipe.

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Aos 25 anos, Natan teve papel importante na campanha que levou o clube espanhol a garantir vaga na próxima edição da Champions League, feito alcançado após duas décadas sem participação na principal competição de clubes da Europa.

Apesar do bom momento no futebol europeu, a trajetória do zagueiro no Flamengo foi discreta. Formado nas categorias de base do clube carioca, ele ganhou espaço no elenco principal em 2020, período em que um surto de Covid-19 obrigou o então técnico Domènec Torrent a recorrer a jovens da base.

Mesmo assim, Natan disputou apenas 18 partidas pelo time profissional do Flamengo. Sem conseguir se firmar, foi emprestado ao Red Bull Bragantino em 2021. O desempenho chamou a atenção do mercado e resultou na compra definitiva pelo clube paulista.