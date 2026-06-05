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Atacante que estava na Série C há dois anos é comprado por quase R$ 100 milhões pelo Napoli

Jogador passou pelo Figueirense em 2024 e vive ascensão meteórica rumo ao futebol europeu

Pedro Carreiro

Publicado em 5 de junho de 2026 às 20:30

Alisson Santos Crédito: Reprodução

O Napoli anunciou nesta sexta-feira (5) a compra em definitivo do atacante Alisson Santos. Segundo informações divulgadas pela imprensa esportiva, a negociação gira em torno de 16,5 milhões de euros, cerca de R$ 96,6 milhões na cotação atual.

A contratação chama atenção pela rápida trajetória do jogador. Há apenas dois anos, Alisson disputava a Série C do Campeonato Brasileiro pelo Figueirense. Hoje, aos 23 anos, passa a integrar de forma definitiva o elenco de um dos principais clubes da Itália.

Relembre a trajetória de Alisson Santos 1 de 7

O atacante estava emprestado ao Napoli pelo Sporting CP, mas o desempenho na temporada convenceu os italianos a exercerem a opção de compra.

Na campanha 2025/26, Alisson marcou quatro gols em 14 partidas pelo clube italiano. Antes disso, também havia se destacado pelo Sporting, anotando três gols na edição da Liga dos Campeões.

A trajetória do jogador começou nas categorias de base do Vitória, onde integrou o elenco profissional entre 2021 e 2023. Depois, passou pelo Náutico antes de chegar ao Figueirense por empréstimo em 2024.

Foi justamente durante a passagem pelo clube catarinense que o atacante chamou atenção no mercado europeu. Ainda naquele ano, foi contratado pelo União de Leiria, da segunda divisão portuguesa. Pouco tempo depois, acabou negociado com o Sporting e iniciou sua rápida ascensão no futebol internacional.

Vice-campeão italiano na última temporada, o Napoli garantiu vaga na próxima edição da Liga dos Campeões e segue reforçando o elenco. Alisson passa a integrar o grupo de brasileiros do clube, que já conta com nomes como David Neres, Giovane e Juan Jesus.