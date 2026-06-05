Brasil x Egito: onde assistir, escalações e tudo sobre o último amistoso da Seleção antes da Copa

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Pedro Carreiro
Publicado em 5 de junho de 2026 às 18:00
Brasil e Egito se enfrentam neste sábado (6), às 19h, no Huntington Bank Field, em Cleveland, nos Estados Unidos, em amistoso internacional preparatório para a Copa do Mundo de 2026. Será o último compromisso da Seleção Brasileira antes da estreia no Mundial diante do Marrocos, no dia 13 de junho. Com o elenco completo pela primeira vez desde o início da preparação, Carlo Ancelotti terá sua principal oportunidade para ajustar a equipe que buscará o hexacampeonato.
A partida entre Brasil e Egito terá transmissão ao vivo pela TV Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), Globoplay (streaming) e GE TV (YouTube).
Veja os 26 convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026
A Seleção Brasileira chega para o amistoso após golear o Panamá por 6x2 no último compromisso preparatório. A partida serviu para Ancelotti observar diferentes opções do elenco, especialmente entre os reservas, que participaram diretamente dos gols na etapa final.
Agora, o treinador italiano contará com força máxima. Os últimos convocados chegaram aos Estados Unidos durante a semana, incluindo Marquinhos, Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli, que se apresentaram após compromissos na Europa. A expectativa é que o amistoso sirva como teste definitivo para a formação titular que iniciará a caminhada na Copa do Mundo.
Maior campeão da Copa Africana de Nações, com sete títulos, o Egito também chega embalado para a Copa do Mundo após uma campanha consistente nas Eliminatórias Africanas.
Liderada por Mohamed Salah, estrela do Liverpool, a seleção comandada por Hossam Hassan aposta na experiência de atletas acostumados ao alto nível do futebol internacional. O elenco ainda conta com nomes de destaque como Omar Marmoush, do Manchester City, o goleiro Mohamed El Shenawy e o zagueiro Mohamed Abdelmonem.
Brasil: Ederson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Vinícius Júnior e Matheus Cunha. Técnico: Carlo Ancelotti.
Egito: Mohamed El Shenawy; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Ramy Rabia e Mohamed Ahmed Fotouh; Marwan Attia, Emam Ashour e Zizo; Mohamed Salah, Omar Marmoush e Trezeguet. Técnico: Hossam Hassan.