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Do campeão ao último colocado: veja quanto cada seleção ganhará na Copa do Mundo de 2026

A Fifa aumentou os valores distribuídos às seleções participantes

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 3 de junho de 2026 às 17:50

A taça da Copa do Mundo e a bol
A taça da Copa do Mundo e a bola Crédito: Divulgação/Adidas

A Copa do Mundo de 2026 será a maior da história, com 48 seleções disputando o título entre os dias 11 de junho e 19 de julho, em México, Estados Unidos e Canadá. Além do prestígio esportivo, o torneio também movimentará cifras recordes.

A Fifa ampliou a premiação total da competição e distribuirá centenas de milhões de dólares entre as equipes participantes. Do campeão aos eliminados na fase de grupos, todas as seleções receberão uma recompensa financeira. Veja quanto vale cada colocação no Mundial.

Veja a premiação de cada posição na Copa do Mundo de 2026

Últimos colocados da fase de grupos (33º ao 48º lugar): US$ 9 milhões (cerca de R$ 49 milhões) por Imagem gerada por IA
Eliminados na fase de grupos (17º ao 32º lugar): US$ 11 milhões (cerca de R$ 60 milhões) por Divulgação / Coca-Cola
Eliminados nas oitavas de final (9º ao 16º lugar): US$ 15 milhões (cerca de R$ 82 milhões) por Mike Hewitt/FIFA
Eliminados nas quartas de final (5º ao 8º lugar): US$ 19 milhões (cerca de R$ 104 milhões) por Shutterstock
4º lugar: US$ 27 milhões (cerca de R$ 148 milhões) por Divulgação/FIFA
3º lugR: US$ 29 milhões (cerca de R$ 160 milhões) por Divulgação
Vice-campeão: US$ 33 milhões (cerca de R$ 181 milhões) por Divulgação/Fifa
Campeão: US$ 50 milhões (cerca de R$ 275 milhões) por Divulgação/Fifa
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Últimos colocados da fase de grupos (33º ao 48º lugar): US$ 9 milhões (cerca de R$ 49 milhões) por Imagem gerada por IA

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