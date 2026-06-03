RIOS DE DINHEIRO

Do campeão ao último colocado: veja quanto cada seleção ganhará na Copa do Mundo de 2026

A Fifa aumentou os valores distribuídos às seleções participantes

Pedro Carreiro

Publicado em 3 de junho de 2026 às 17:50

A taça da Copa do Mundo e a bola Crédito: Divulgação/Adidas

A Copa do Mundo de 2026 será a maior da história, com 48 seleções disputando o título entre os dias 11 de junho e 19 de julho, em México, Estados Unidos e Canadá. Além do prestígio esportivo, o torneio também movimentará cifras recordes.

A Fifa ampliou a premiação total da competição e distribuirá centenas de milhões de dólares entre as equipes participantes. Do campeão aos eliminados na fase de grupos, todas as seleções receberão uma recompensa financeira. Veja quanto vale cada colocação no Mundial.