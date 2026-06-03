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Lesão que afastou jogadores da Copa do Mundo de 2026 está entre as mais temidas do futebol

Especialista explica como ocorre a ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA), lesão que exige longo período de recuperação e tem impactado a carreira de atletas de alto rendimento

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 3 de junho de 2026 às 16:04

A Lesão de LCA é uma das mais temidas pelos jogadores de futebol
A Lesão de LCA é uma das mais temidas pelos jogadores de futebol Crédito: Magnific

Uma das lesões mais temidas no futebol voltou a ganhar destaque após afastar jogadores importantes da Copa do Mundo de 2026. Casos recentes envolvendo Rodrygo, da Seleção Brasileira, o holandês Xavi Simons e o japonês Takumi Minamino reacenderam o alerta sobre a ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA), problema que pode deixar atletas longe dos gramados por até um ano.

Segundo o ortopedista especialista em joelho do Itaigara Memorial, Gustavo Azi, o LCA é responsável por garantir a estabilidade do joelho e está entre as estruturas mais exigidas em esportes de alta intensidade, especialmente no futebol, modalidade marcada por mudanças bruscas de direção, arrancadas, desacelerações e contato físico constante.

De acordo com Gustavo Azi, a lesão costuma ocorrer justamente durante esses movimentos explosivos. “A ruptura do LCA geralmente acontece em movimentos de giro, mudanças bruscas de direção ou aterrissagens inadequadas após saltos. Em muitos casos, o atleta sente um estalo no joelho, seguido de dor intensa, inchaço e sensação de instabilidade”, explica.

Craques que já foram cortados da Seleção Brasileira pouco antes da Copa

Careca (1982): Principal esperança ofensiva do Brasil sofreu lesão na coxa poucos dias antes da estreia e perdeu a Copa da Espanha. por Reprodução
Toninho Cerezo (1986): Meio-campista sofreu problemas físicos e acabou cortado antes do Mundial do México. por Reprodução
Renato Gaúcho (1986): Atacante ficou fora da lista final após episódio de indisciplina na concentração da Seleção em Belo Horizonte. por Reprodução
Leandro (1986): Lateral desistiu da Copa em solidariedade a Renato Gaúcho após o corte do companheiro de Flamengo. por Reprodução
Mozer (1994): Zagueiro do Benfica foi diagnosticado com hepatite às vésperas da Copa dos Estados Unidos e perdeu a chance de disputar o tetra. por Reprodução
Ricardo Gomes (1994): Defensor sofreu estiramento em amistoso preparatório e precisou deixar a delegação antes do início da competição. por Reprodução
Márcio Santos (1998): Zagueiro titular da geração tetracampeã foi cortado por lesão muscular antes da Copa disputada na França. por Reprodução
Fábio Conceição (1998): Volante acabou retirado da lista final por problemas físicos pouco antes do embarque para o Mundial. por Reprodução
Romário (1998): Ídolo brasileiro ficou fora do Mundial da França após lesão na panturrilha e protagonizou uma das ausências mais polêmicas da história da Seleção. por Reprodução
Emerson (2002): Capitão da Seleção sofreu luxação no ombro durante um rachão às vésperas da estreia contra a Turquia e acabou cortado da campanha do pentacampeonato. por Reprodução
Edmílson (2006): Volante sofreu lesão no joelho já na Alemanha e foi substituído por Mineiro antes da estreia da Seleção no Mundial. por Reprodução
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Careca (1982): Principal esperança ofensiva do Brasil sofreu lesão na coxa poucos dias antes da estreia e perdeu a Copa da Espanha. por Reprodução

Além da limitação imediata, a lesão preocupa pelo longo tempo de recuperação e pelo impacto no desempenho esportivo. O diagnóstico é feito por avaliação clínica associada a exames de imagem, principalmente a ressonância magnética, que ajuda a identificar a extensão da lesão e possíveis danos associados, como comprometimento dos meniscos e da cartilagem.

Segundo Gustavo Azi, não é incomum que a ruptura do LCA venha acompanhada de lesões nos meniscos ou na cartilagem do joelho, o que pode tornar o tratamento ainda mais complexo. Nos casos envolvendo atletas profissionais, a cirurgia costuma ser a opção mais indicada para garantir um retorno seguro ao esporte de alto rendimento.

Craques que podem disputar sua última Copa do Mundo em 2026

Lionel Messi — Aos 38 anos, o argentino vai completar 39 durante a disputa da sexta Copa da carreira e pode encerrar no Mundial a trajetória que já teve o título de 2022 como ponto alto. por Fifa/Divulgação
Cristiano Ronaldo — Aos 41 anos, o português vai para a sexta Copa e segue em busca do único grande troféu que ainda falta no currículo, o Mundial.  por Reprodução
Neymar — Aos 34 anos, o camisa 10 volta ao torneio depois de um ciclo marcado por lesões e ainda tenta levao o Brasil ao tão sonhado hexa.  por Shutterstock
Manuel Neuer — Aos 40 anos, o goleiro campeão de 2014 voltou à seleção e deve disputar a quinta Copa da carreira, fechando seu ciclo na seleção nacional.  por Philipp Reinhard/DFB
Kevin De Bruyne — Aos 34 anos, o belga entra no torneio como o grande craque do país e tenta coroar a geração da Bélgica com um título inédito. por Reprodução
Virgil van Dijk — Aos 34 anos, o capitão da Holanda segue como líder da defesa e pode usar 2026 para fechar a trajetória em Copas no alto nível. por Shutterstock
James Rodríguez — Aos 34 anos, o capitão da Colômbia tenta viver mais uma grande Copa depois de ter sido o destaque do time na campanha de 2014. por Shutterstock
Edin Dzeko — Aos 40 anos, o maior artilheiro da história da Bósnia pode usar 2026 como despedida em Mundiais, ainda carregando a seleção como principal nome. por Shutterstock
Aos 40 anos, o croata se prepara para a quinta Copa depois de liderar a geração que levou a Croácia ao vice em 2018 e ao terceiro lugar em 2022 por Shutterstock
N’Golo Kanté — Aos 35 anos, o campeão mundial de 2018 continua sendo nome de experiência na França e pode transformar 2026 em despedida de Mundial. por Shutterstock
Thibaut Courtois — Aos 34 anos, o goleiro voltou à seleção belga e chega como um dos nomes mais experientes do elenco em mais uma tentativa de ir longe em Copa. por Shutterstock
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Lionel Messi — Aos 38 anos, o argentino vai completar 39 durante a disputa da sexta Copa da carreira e pode encerrar no Mundial a trajetória que já teve o título de 2022 como ponto alto. por Fifa/Divulgação

Após o procedimento, a recuperação exige um trabalho multidisciplinar que inclui fisioterapia intensiva, fortalecimento muscular, recuperação da mobilidade articular e recondicionamento físico.

O retorno aos gramados normalmente ocorre entre nove e doze meses após a cirurgia, embora alguns casos demandem um período ainda maior. Além da recuperação física, o atleta também precisa readquirir confiança para voltar ao mesmo nível de competitividade apresentado antes da lesão.

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O especialista ressalta que a prevenção tem se tornado uma das principais ferramentas do futebol moderno para reduzir o número de casos. Programas específicos de fortalecimento muscular, treinamento neuromuscular e controle biomecânico já fazem parte da rotina de preparação de equipes profissionais e ajudam a minimizar o risco de lesões graves no joelho.

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