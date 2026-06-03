PÉS NO CHÃO

Jair Ventura faz alerta ao Vitória antes da decisão contra o Fortaleza no Barradão: 'Nada ganho'

Após vencer o jogo de ida por 2x1, Leão da Barra joga pelo empate para ficar com a taça

Pedro Carreiro

Publicado em 3 de junho de 2026 às 15:29

Fortaleza x Vitória - Jogo de ida da final da Copa do Nordeste Crédito: Victor Ferreira/ECV

O Vitória deu um passo importante rumo à conquista de sua primeira Copa do Nordeste desde 2010 ao vencer o Fortaleza por 2x1, em pleno Castelão, no jogo de ida da decisão regional. Com o resultado, o Leão da Barra precisa apenas de um empate no confronto de volta, neste sábado (6), no Barradão, para voltar a levantar a taça regional após 16 anos.

Apesar da boa vantagem, o técnico Jair Ventura prega cautela. Isso porque o Fortaleza também havia perdido em casa por 2x1 para o Sport na semifinal, mas conseguiu reverter a situação ao vencer por 2x0, na Ilha do Retiro, garantindo vaga na decisão.

Além disso, o treinador não cogita administrar o resultado e projeta um Vitória ofensivo, como tem sido ao longo da competição. O Leão possui, de longe, o melhor ataque da Copa do Nordeste, com 27 gols marcados em nove partidas.

“Nosso time tem o melhor ataque da competição. A gente não deu a bola para ninguém em nenhum momento da competição, não vai ser agora que vamos fazer isso. Humildade e pé no chão, não tem nada definido, nada ganho. A gente não consegue fazer isso de dar a bola, nossa equipe não foi montada para isso nesta competição. Em nenhum momento vamos fazer isso”, projetou o comandante rubro-negro.

Veja como foi Fortaleza 1x2 Vitória, pelo jogo de ida da final da Copa do Nordeste 1 de 6

Para voltar a vencer o rival cearense e conquistar a Lampions League, porém, o elenco rubro-negro precisará superar o desgaste físico e uma série de desfalques importantes. Vindo de uma sequência de três partidas consecutivas fora de casa, sem retornar a Salvador em nenhum momento, o Vitória já soma 39 jogos na temporada e é a equipe brasileira que mais entrou em campo em 2026.

As consequências desse calendário intenso já são visíveis. Além do desgaste físico apresentado em diversas partidas, o número de lesões preocupa. Edu, Camutanga e Dudu sofreram lesões que os tiraram do restante da temporada. O mesmo aconteceu com Nathan Mendes, que lesionou o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo no jogo de volta da semifinal da Copa do Nordeste, contra o ABC, e também não atua mais neste ano.

“O cansaço está na cara. O time vem esfarelando fisicamente. Vamos ser a equipe que mais jogou no futebol brasileiro, vamos para 40 jogos. Não tem elenco que aguente. Estamos com o departamento médico lotado. Já aviso que Baralhas não joga, e Caíque também não, provavelmente”, comentou o treinador.

Campanha do Vitória na Copa do Nordeste 1 de 9

Diante desse cenário, a solução passa pela versatilidade do elenco e pela contribuição dos atletas que saem do banco de reservas. No jogo de ida contra o Fortaleza, por exemplo, Edenilson precisou atuar improvisado na lateral, enquanto os gols da vitória foram marcados por Renato Kayzer e Tarzia, que entraram no decorrer da partida.