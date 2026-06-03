COPA DO NORDESTE

Vale o título: Vitória anuncia novas vagas de check-in no Barradão e telão para sócios sem ingresso

Rubro-negro prepara estrutura especial para acompanhar a decisão no Barradão

Carol Neves

Publicado em 3 de junho de 2026 às 08:52

Torcida no Barradão Crédito: Victor Ferreira | EC Vitória

O Vitória anunciou uma série de medidas para a partida decisiva da Copa do Nordeste contra o Fortaleza, marcada para sábado (6), às 16h, no Estádio Manoel Barradas, em Salvador. Após vencer o confronto de ida por 2 a 1, o Rubro-Negro precisa apenas de um empate para conquistar o título regional.

Entre as ações divulgadas pelo clube está a abertura de novas vagas de check-in para sócios. Os lugares serão disponibilizados a partir de reservas canceladas e poderão ser ocupados pelos associados aptos, conforme a disponibilidade de cada setor do estádio. A liberação ocorrerá nesta quinta-feira (4), às 9h.

Veja como foi Fortaleza 1x2 Vitória, pelo jogo de ida da final da Copa do Nordeste 1 de 6

O Vitória também informou que torcedores que ainda não fazem parte do programa de sócios ou que possuem pendências cadastrais podem se associar ou regularizar seus planos para participar do processo de reserva das vagas remanescentes.

Para os associados que não conseguirem garantir presença nas arquibancadas, o clube preparou uma alternativa. O programa Sou Mais Vitória instalará um telão no antigo campo do Perônio, na Academia do Leão, onde os sócios poderão acompanhar a decisão.

Ao anunciar a iniciativa, o presidente Fábio Mota destacou a estrutura que será montada para receber os torcedores. "Você que é sócio e não conseguiu fazer o check-in para o jogo, vamos montar toda uma estrutura na Academia do Leão. Vamos ter um telão imenso para você que é sócio e não conseguiu fazer o check-in possa ver o jogo", afirmou.