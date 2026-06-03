PREPARATIVO

Adversário da Seleção na Copa aplica goleada de 4 a 0 em amistoso nos EUA

Haiti goleia a Nova Zelândia e ganha confiança antes da reta final de amistosos

Carol Neves

Publicado em 3 de junho de 2026 às 08:10

Partida entre Haiti e Nova Zelândia Crédito: Reprodução/X/@NZ_Football

A seleção do Haiti venceu com autoridade a Nova Zelândia por 4 a 0 nesta terça-feira (2), em amistoso realizado em Fort Lauderdale, na Flórida, nos Estados Unidos. O jogo faz parte da preparação das equipes para a Copa do Mundo de 2026.

Os gols da partida foram marcados por Ruben Providence, Lenny Joseph, Frantzdy Pierrot e Duke Lacroix. O resultado também teve peso histórico para os haitianos, já que foi a primeira vitória contra uma seleção de fora da Concacaf desde março do ano passado, quando a equipe havia superado o Azerbaijão por 3 a 0.

Uniformes do Haiti para Copa do Mundo 2026 1 de 10

Classificado para o Grupo C do Mundial, o Haiti será um dos adversários do Brasil na fase de grupos da competição.

Antes da estreia na Copa, o Haiti ainda terá mais um compromisso preparatório. O último amistoso será contra o Peru, na próxima sexta-feira (5), às 21h (horário de Brasília).