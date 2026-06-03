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Adversário da Seleção na Copa aplica goleada de 4 a 0 em amistoso nos EUA

Haiti goleia a Nova Zelândia e ganha confiança antes da reta final de amistosos

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 3 de junho de 2026 às 08:10

Partida entre Haiti e Nova Zelândia
Partida entre Haiti e Nova Zelândia Crédito: Reprodução/X/@NZ_Football

A seleção do Haiti venceu com autoridade a Nova Zelândia por 4 a 0 nesta terça-feira (2), em amistoso realizado em Fort Lauderdale, na Flórida, nos Estados Unidos. O jogo faz parte da preparação das equipes para a Copa do Mundo de 2026.

Os gols da partida foram marcados por Ruben Providence, Lenny Joseph, Frantzdy Pierrot e Duke Lacroix. O resultado também teve peso histórico para os haitianos, já que foi a primeira vitória contra uma seleção de fora da Concacaf desde março do ano passado, quando a equipe havia superado o Azerbaijão por 3 a 0.

Uniformes do Haiti para Copa do Mundo 2026

Uniforme do Haiti para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme do Haiti para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme do Haiti para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme do Haiti para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme do Haiti para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme do Haiti para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme do Haiti para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme do Haiti para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme do Haiti para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme do Haiti para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
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Uniforme do Haiti para Copa do Mundo 2026 por Reprodução

Classificado para o Grupo C do Mundial, o Haiti será um dos adversários do Brasil na fase de grupos da competição.

Antes da estreia na Copa, o Haiti ainda terá mais um compromisso preparatório. O último amistoso será contra o Peru, na próxima sexta-feira (5), às 21h (horário de Brasília).

Já a Nova Zelândia encerra sua preparação no sábado (6), às 17h, em amistoso contra a Inglaterra. A equipe é a única representante da Oceania no torneio e está no Grupo G, ao lado de Bélgica, Egito e Irã.

Tags:

Haiti

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