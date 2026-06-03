COPA DO NORDESTE

Ex-Fortaleza, artilheiro do Vitória rebate torcedores rivais após jogo e dispara: 'Me mandaram embora'

Renato Kayzer fez o gol de empate na virada rubro-negra por 2 a 1 sobre o Fortaleza, no Castelão

Carol Neves

Publicado em 3 de junho de 2026 às 08:37

Renato Kayzer Crédito: Reprodução

A chamada "Lei do Ex" voltou a aparecer em uma decisão envolvendo o Vitória. Na noite desta terça-feira (2), o Rubro-Negro derrotou o Fortaleza por 2 a 1, de virada, no jogo de ida da final da Copa do Nordeste, disputado na Arena Castelão, em Fortaleza.

O responsável pelo gol de empate da equipe baiana foi o atacante Renato Kayzer, que converteu uma cobrança de pênalti. O detalhe é que o centroavante defendeu o Fortaleza antes de se transferir para o Vitória.

Após o apito final, Kayzer se dirigiu ao setor onde estavam torcedores do Leão do Pici que protestavam contra ele. Ao ouvir algo dos torcedores, o atacane reagiu. "Eu não. Me mandaram embora. Deixa eu te falar uma coisa, posso falar?". Logo em seguida, companheiros de equipe afastaram o jogador do local.

"Me mandaram embora"



Renato Kayzer sobre sua saída do Fortaleza



?: @izabellemachado_ - Instagram pic.twitter.com/HlUM0PHJYf — estresse1918 (@estresse1918) June 3, 2026

A declaração faz referência à saída de Renato Kayzer do Fortaleza em 2025, quando acertou sua transferência para o Vitória. Na negociação, o clube baiano adquiriu 50% dos direitos econômicos do atleta por R$ 5 milhões.

Vivendo boa fase, Kayzer é o principal goleador do Vitória na temporada, com 11 gols marcados.