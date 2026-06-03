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Ex-Vitória detona técnico Thiago Carpini após derrota do Fortaleza: 'Fraco'

chama Thiago Carpini de "fraco" após triunfo sobre o Fortaleza na final da Copa do Nordeste

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 3 de junho de 2026 às 12:43

Thiago Carpini, técnico do Vitória
Thiago Carpini já foi técnico do Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória deu um passo importante rumo ao título da Copa do Nordeste ao derrotar o Fortaleza por 2 a 1, de virada, nesta terça-feira (2), no Castelão, em Fortaleza, pelo primeiro confronto da decisão. Com o resultado, a equipe baiana chega em vantagem para o duelo de volta e fica mais próxima de levantar a taça.

Após o apito final, a partida repercutiu também fora das quatro linhas. O ex-atacante rubro-negro Mateus Gonçalves utilizou as redes sociais para criticar o técnico Thiago Carpini, com quem trabalhou no clube baiano durante a temporada de 2024.

Veja como foi Fortaleza 1x2 Vitória, pelo jogo de ida da final da Copa do Nordeste

Fortaleza 1x2 Vitória - Jogo de ida da final da Copa do Nordeste por LEONARDO ALVES/ESTADÃO CONTEÚDO
Fortaleza x Vitória - Jogo de ida da final da Copa do Nordeste por Victor Ferreira/ECV
Fortaleza x Vitória - Jogo de ida da final da Copa do Nordeste por Victor Ferreira/ECV
Fortaleza x Vitória - Jogo de ida da final da Copa do Nordeste por Victor Ferreira/ECV
Fortaleza x Vitória - Jogo de ida da final da Copa do Nordeste por Victor Ferreira/ECV
Fortaleza x Vitória - Jogo de ida da final da Copa do Nordeste por Victor Ferreira/ECV
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Fortaleza 1x2 Vitória - Jogo de ida da final da Copa do Nordeste por LEONARDO ALVES/ESTADÃO CONTEÚDO

A manifestação aconteceu em uma publicação oficial do Fortaleza no Instagram. Nos comentários, Mateus ironizou o trabalho do treinador e fez uma crítica direta ao comandante do Leão. "Continuem com esse treinador fraco que estão no caminho correto", escreveu o ex-jogador.

A relação entre os dois teve desgaste durante a passagem de Carpini pelo Vitória. Quando o treinador assumiu a equipe, em maio de 2024, Mateus Gonçalves deixou de fazer parte dos planos da comissão técnica e acabou sendo desligado do elenco.

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Na época, Carpini explicou publicamente a decisão e afirmou que a medida estava ligada ao planejamento do grupo. "Eu entendi que, nesse momento, o Mateus (Gonçalves) não seria de tamanha utilidade. E talvez por não entender e não respeitar o processo, priorizamos o bom ambiente. Disso eu não abro mão. Não que ele não tenha esses atributos, mas precisamos tomar algumas decisões para que o mais importante, que é o todo, seja preservado. O Mateus não faz parte do grupo do Vitória, está se desligando", declarou o treinador em junho de 2024.

Mateus Gonçalves chegou a passar 242 dias em prisão preventiva durante uma investigação por suspeita de envolvimento com tráfico de drogas. Depois, acabou deixando o Vitória.

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