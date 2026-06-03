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Turquia na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados

Depois de 24 anos fora do torneio, os turcos voltam ao Mundial em busca de repetir o bronze de 2002

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 3 de junho de 2026 às 16:34

Seleção Turca
Seleção Turca Crédito: Divulgação

A seleção turca vai disputar sua 3ª Copa do Mundo em 2026 e retorna ao torneio depois de 24 anos de ausência. Classificada para o Grupo D, ao lado de Austrália, Paraguai e Estados Unidos, a equipe de Vincenzo Montella chega embalada pela vaga nas eliminatórias europeias e pelo terceiro lugar conquistado em 2002.

Uniformes da Turquia para Copa do Mundo 2026

Uniforme da Turquia para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme da Turquia para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme da Turquia para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme da Turquia para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme da Turquia para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme da Turquia para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme da Turquia para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme da Turquia para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme da Turquia para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme da Turquia para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
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Uniforme da Turquia para Copa do Mundo 2026 por Divulgação

Calendário de jogos da Turquia no Grupo D

A FIFA já definiu os horários e locais das partidas da Turquia na fase de grupos. Confira os detalhes (horários de Brasília):

  • 1ª Rodada: Austrália x Turquia – 14/06 (domingo) – 1h – Vancouver;
  • 2ª Rodada: Turquia x Paraguai – 20/06 (sábado) – 0h – San Francisco;
  • 3ª Rodada: Estados Unidos x Turquia – 25/06 (quinta-feira) – 23h – Los Angeles.

Histórico da Turquia em Copas do Mundo

  • Melhor campanha: terceiro lugar (2002);
  • Primeira participação: 1954;
  • Última participação: 2002;
  • Participações: 3 (1954, 2002 e 2026);
  • Sede da Copa do Mundo: nenhuma vez;
  • Melhor campanha recente: terceiro lugar em 2002;
  • Retrospecto geral: 10 jogos, 5 vitórias, 1 empate e 4 derrotas (20 gols marcados e 17 sofridos). 

Maiores artilheiros e ídolos da Turquia em Copas

  • Maior artilheiro em Copas: Suat Mamat, Burhan Sargun e İlhan Mansız (3 gols cada); 
  • Outros destaques históricos: Hakan Şükür, Rüştü Reçber, Hasan Şaş e İlhan Mansız, 

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Lista de convocados da Turquia para a Copa do Mundo 2026

Vincenzo Montella divulgou a lista de 26 convocados da Turquia para a Copa do Mundo de 2026. Entre os principais nomes estão Hakan Calhanoglu, Arda Guler, Kerem Akturkoglu, Baris Alper Yilmaz e Kenan Yildiz; já Demir Ege Tiknaz e Aral Simsir ficaram fora da relação.

Goleiros

  • Altay Bayindir (Manchester United)
  • Mert Gunok (Fenerbahce)
  • Ugurcan Cakir (Galatasaray)

Defensores

  • Abdulkerim Bardakci (Galatasaray)
  • Caglar Soyuncu (Fenerbahce)
  • Eren Elmali (Galatasaray)
  • Ferdi Kadioglu (Brighton & Hove Albion)
  • Merih Demiral (Al-Ahli Saudi)
  • Mert Muldur (Fenerbahce)
  • Ozan Kabak (TSG 1899 Hoffenheim)
  • Samet Akaydin (Caykur Rizespor)
  • Zeki Celik (AS Roma)

Meio-campistas

  • Hakan Calhanoglu (Inter Milan)
  • Ismail Yuksek (Fenerbahce)
  • Kaan Ayhan (Galatasaray)
  • Orkun Kokcu (Besiktas)
  • Salih Ozcan (Borussia Dortmund)

Atacantes

  • Arda Guler (Real Madrid)
  • Baris Alper Yilmaz (Galatasaray)
  • Can Uzun (Eintracht Frankfurt)
  • Deniz Gul (Porto)
  • Irfan Can Kahveci (Kasimpasa)
  • Kenan Yildiz (Juventus)
  • Kerem Akturkoglu (Fenerbahce)
  • Oguz Aydin (Fenerbahce)
  • Yunus Akgun (Galatasaray) 

Tags:

Copa do Mundo 2026 Turquia

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