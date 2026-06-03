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Turquia na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados

Depois de 24 anos fora do torneio, os turcos voltam ao Mundial em busca de repetir o bronze de 2002

Pedro Carreiro

Publicado em 3 de junho de 2026 às 16:34

Seleção Turca Crédito: Divulgação

A seleção turca vai disputar sua 3ª Copa do Mundo em 2026 e retorna ao torneio depois de 24 anos de ausência. Classificada para o Grupo D, ao lado de Austrália, Paraguai e Estados Unidos, a equipe de Vincenzo Montella chega embalada pela vaga nas eliminatórias europeias e pelo terceiro lugar conquistado em 2002.

Uniformes da Turquia para Copa do Mundo 2026 1 de 10

Calendário de jogos da Turquia no Grupo D

A FIFA já definiu os horários e locais das partidas da Turquia na fase de grupos. Confira os detalhes (horários de Brasília):

1ª Rodada: Austrália x Turquia – 14/06 (domingo) – 1h – Vancouver;

2ª Rodada: Turquia x Paraguai – 20/06 (sábado) – 0h – San Francisco;

3ª Rodada: Estados Unidos x Turquia – 25/06 (quinta-feira) – 23h – Los Angeles.

Histórico da Turquia em Copas do Mundo

Melhor campanha: terceiro lugar (2002);

Primeira participação: 1954;

Última participação: 2002;

Participações: 3 (1954, 2002 e 2026);

Sede da Copa do Mundo: nenhuma vez;

Melhor campanha recente: terceiro lugar em 2002;

Retrospecto geral: 10 jogos, 5 vitórias, 1 empate e 4 derrotas (20 gols marcados e 17 sofridos).

Maiores artilheiros e ídolos da Turquia em Copas

Maior artilheiro em Copas: Suat Mamat, Burhan Sargun e İlhan Mansız (3 gols cada);

Outros destaques históricos: Hakan Şükür, Rüştü Reçber, Hasan Şaş e İlhan Mansız,

Lista de convocados da Turquia para a Copa do Mundo 2026

Vincenzo Montella divulgou a lista de 26 convocados da Turquia para a Copa do Mundo de 2026. Entre os principais nomes estão Hakan Calhanoglu, Arda Guler, Kerem Akturkoglu, Baris Alper Yilmaz e Kenan Yildiz; já Demir Ege Tiknaz e Aral Simsir ficaram fora da relação.

Goleiros

Altay Bayindir (Manchester United)

Mert Gunok (Fenerbahce)

Ugurcan Cakir (Galatasaray)

Defensores

Abdulkerim Bardakci (Galatasaray)

Caglar Soyuncu (Fenerbahce)

Eren Elmali (Galatasaray)

Ferdi Kadioglu (Brighton & Hove Albion)

Merih Demiral (Al-Ahli Saudi)

Mert Muldur (Fenerbahce)

Ozan Kabak (TSG 1899 Hoffenheim)

Samet Akaydin (Caykur Rizespor)

Zeki Celik (AS Roma)

Meio-campistas

Hakan Calhanoglu (Inter Milan)

Ismail Yuksek (Fenerbahce)

Kaan Ayhan (Galatasaray)

Orkun Kokcu (Besiktas)

Salih Ozcan (Borussia Dortmund)

Atacantes