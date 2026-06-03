Turquia na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados

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Pedro Carreiro
Publicado em 3 de junho de 2026 às 16:34
A seleção turca vai disputar sua 3ª Copa do Mundo em 2026 e retorna ao torneio depois de 24 anos de ausência. Classificada para o Grupo D, ao lado de Austrália, Paraguai e Estados Unidos, a equipe de Vincenzo Montella chega embalada pela vaga nas eliminatórias europeias e pelo terceiro lugar conquistado em 2002.
Uniformes da Turquia para Copa do Mundo 2026
A FIFA já definiu os horários e locais das partidas da Turquia na fase de grupos. Confira os detalhes (horários de Brasília):
Vincenzo Montella divulgou a lista de 26 convocados da Turquia para a Copa do Mundo de 2026. Entre os principais nomes estão Hakan Calhanoglu, Arda Guler, Kerem Akturkoglu, Baris Alper Yilmaz e Kenan Yildiz; já Demir Ege Tiknaz e Aral Simsir ficaram fora da relação.
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