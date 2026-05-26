República Tcheca na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados

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Pedro Carreiro
Publicado em 26 de maio de 2026 às 15:56
A Seleção Tcheca vai disputar a Copa do Mundo pela primeira vez desde 2006 e terá o centroavante Patrik Schick como principal referência na disputa sediada pelos Estados Unidos, pelo Canadá e pelo México. A equipe de Miroslav Koubek garantiu a vaga após superar Irlanda e Dinamarca nos playoffs europeus.
Uniformes da Républica Tcheca para Copa do Mundo 2026
Miroslav Koubek divulgou uma lista provisória de 29 jogadores para o Mundial. Tomáš Souček, Patrik Schick, Adam Hložek e Vladimír Darida estão entre os principais nomes.
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