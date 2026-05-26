OS LEÕES TCHECOS

República Tcheca na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados

A Seleção Tcheca retorna ao Mundial depois de 20 anos de ausência

Pedro Carreiro

Publicado em 26 de maio de 2026 às 15:56

Seleção Tcheca Crédito: Divulgação

A Seleção Tcheca vai disputar a Copa do Mundo pela primeira vez desde 2006 e terá o centroavante Patrik Schick como principal referência na disputa sediada pelos Estados Unidos, pelo Canadá e pelo México. A equipe de Miroslav Koubek garantiu a vaga após superar Irlanda e Dinamarca nos playoffs europeus.

Uniformes da Républica Tcheca para Copa do Mundo 2026 1 de 12

Calendário de jogos da República Tcheca no Grupo A

1ª Rodada: Coreia do Sul x República Tcheca – 11/06 (quinta-feira) – Guadalajara

2ª Rodada: República Tcheca x África do Sul – 18/06 (quinta-feira) – Atlanta

3ª Rodada: República Tcheca x México – 24/06 (quarta-feira) – Mexico City.

Histórico da República Tcheca em Copas do Mundo

Melhor campanha: vice-campeã (1934 e 1962);

Primeira participação: Uruguai 1930 (como Tchecoslováquia);

Última participação: Alemanha 2006 (como República Tcheca);

Participações: 9;

Sede da Copa do Mundo: nenhuma vez;

Retrospecto geral: 33 jogos, 12 vitórias, 5 empates e 16 derrotas.

Maiores artilheiros e ídolos da República Tcheca em Copas

Maior artilheiro em Copas: Oldřich Nejedlý (5 gols);

Outros destaques históricos: Pavel Nedved, Jan Koller, Tomas Rosicky, Petr Cech e Milan Baros

Lista de convocados da Colômbia para a Copa do Mundo 2026

Miroslav Koubek divulgou uma lista provisória de 29 jogadores para o Mundial. Tomáš Souček, Patrik Schick, Adam Hložek e Vladimír Darida estão entre os principais nomes.

Goleiros

Lukáš Horníček (Braga)

Matěj Kovář (PSV)

Jindřich Staněk (Slavia Praga)

Defensores

Vladimír Coufal (Hoffenheim)

Robin Hranáč (Hoffenheim)

Tomáš Holeš (Slavia Praga)

Štěpán Chaloupek (Slavia Praga)

David Jurásek (Hoffenheim)

Ladislav Krejčí (Wolverhampton)

Jaroslav Zelený (Sparta Praga)

David Zima (Slavia Praga)

David Douděra (Slavia Praga)

Meio-campistas

Pavel Bucha (FC Cincinnati)

Lukáš Červ (Viktoria Plzeň)

Vladimír Darida (Aris Limassol)

Tomáš Ladra (Mladá Boleslav)

Lukáš Provod (Slavia Praga)

Michal Sadílek (Twente)

Hugo Sochurek (Sparta Praga)

Alexandr Sojka (Mladá Boleslav)

Tomáš Souček (West Ham)

Pavel Šulc (Lyon)

Denis Višinský (Slovan Liberec)

Atacantes