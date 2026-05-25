Suíça na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados

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Pedro Carreiro
Publicado em 25 de maio de 2026 às 15:22
Suíça vai disputar a sua 12ª Copa do Mundo em 2026. A equipe comandada por Murat Yakin chega ao torneio com uma base experiente, depois de terminar as Eliminatórias com campanha invicta, e aposta novamente em Xhaka e Ricardo Rodríguez como referências do elenco.
uniformes da Suíca para Copa do Mundo 2026
A FIFA já definiu os horários e locais das partidas da Suíça na fase de grupos. Confira os detalhes (horários de Brasília):
O técnico Murat Yakin divulgou a lista de 26 convocados da Suíça para a Copa do Mundo de 2026. Granit Xhaka e Ricardo Rodríguez serão protagonistas de mais um Mundial com a equipe suíça.
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