Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Suíça na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados

Seleção suíça busca avançar às quartas de final pela quarta vez na disputa sediada por Estados Unidos, Canadá e México

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 25 de maio de 2026 às 15:22

Seleção Suíça
Seleção Suíça Crédito: Divulgação

Suíça vai disputar a sua 12ª Copa do Mundo em 2026. A equipe comandada por Murat Yakin chega ao torneio com uma base experiente, depois de terminar as Eliminatórias com campanha invicta, e aposta novamente em Xhaka e Ricardo Rodríguez como referências do elenco.

uniformes da Suíca para Copa do Mundo 2026

Uniforme da Suíça para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme da Suíça para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme da Suíça para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme da Suíça para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme da Suíça para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme da Suíça para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme da Suíça para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme da Suíça para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme da Suíça para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme da Suíça para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme da Suíça para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme da Suíça para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme da Suíça para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme da Suíça para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme da Suíça para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme da Suíça para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
Uniforme da Suíça para Copa do Mundo 2026 por Divulgação
1 de 17
Uniforme da Suíça para Copa do Mundo 2026 por Divulgação

Calendário de jogos da Suíça no Grupo B

A FIFA já definiu os horários e locais das partidas da Suíça na fase de grupos. Confira os detalhes (horários de Brasília):

  • 1ª Rodada: Qatar x Suíça – 13/06 (sábado) – 16h – San Francisco;
  • 2ª Rodada: Suíça x Bósnia e Herzegovina – 18/06 (quinta-feira) – 16h – Los Angeles;
  • 3ª Rodada: Suíça x Canadá – 24/06 (quarta-feira) – 16h – Vancouver.

Histórico da Suíça em Copas do Mundo

  • Melhor campanha: quartas de final (1934, 1938 e 1954);
  • Primeira participação: Itália 1934;
  • Última participação: Catar 2022;
  • Participações: 12;
  • Sede da Copa do Mundo: nenhuma vez;
  • Melhor campanha recente: oitavas de final em 2022;
  • Retrospecto geral: 41 jogos, 14 vitórias, 8 empates e 19 derrotas.

Maiores artilheiros e ídolos da Suíça em Copas

  • Maior artilheiro em Copas: Josef Hugi (6 gols);
  • Outros destaques históricos: Xherdan Shaqiri, Granit Xhaka, Ricardo Rodríguez e Breel Embolo.

Leia mais

Imagem - Noruega na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados

Noruega na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados

Imagem - Escócia na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados

Escócia na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados

Imagem - Croácia na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados

Croácia na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados

Lista de convocados da Suíça para a Copa do Mundo 2026

O técnico Murat Yakin divulgou a lista de 26 convocados da Suíça para a Copa do Mundo de 2026. Granit Xhaka e Ricardo Rodríguez serão protagonistas de mais um Mundial com a equipe suíça.

Goleiros

  • Marvin Keller (Young Boys Bern)
  • Gregor Kobel (Borussia Dortmund)
  • Yvon Mvogo (Lorient)

Defensores

  • Manuel Akanji (Inter Milan)
  • Aurele Amenda (Eintracht Frankfurt)
  • Eray Cömert (Valencia)
  • Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach)
  • Luca Jaquez (VfB Stuttgart)
  • Miro Muheim (Hamburg)
  • Ricardo Rodríguez (Real Betis)
  • Silvan Widmer (Mainz)

Meio-campistas

  • Michel Aebischer (Pisa)
  • Christian Fassnacht (Young Boys Bern)
  • Remo Freuler (Bologna)
  • Ardon Jashari (AC Milan)
  • Johan Manzambi (Freiburg)
  • Fabian Rieder (Augsburg)
  • Djibril Sow (Sevilla)
  • Ruben Vargas (Sevilla)
  • Granit Xhaka (Sunderland)
  • Denis Zakaria (Monaco)

Atacantes

  • Zeki Amdouni (Burnley)
  • Breel Embolo (Stade Rennais)
  • Cedric Itten (Fortuna Düsseldorf)
  • Dan Ndoye (Nottingham Forest)
  • Noah Okafor (Leeds United)

Tags:

Copa do Mundo 2026 Suíça

Mais recentes

Imagem - Com três jogos a disputar, Vitória faz sua 4ª melhor campanha no primeiro turno dos pontos corridos

Com três jogos a disputar, Vitória faz sua 4ª melhor campanha no primeiro turno dos pontos corridos
Imagem - Ex-Bahia é convocado pela Colômbia e disputará terceira Copa do Mundo

Ex-Bahia é convocado pela Colômbia e disputará terceira Copa do Mundo
Imagem - Jogador do Jacuipense é preso suspeito de agredir companheira em Salvador

Jogador do Jacuipense é preso suspeito de agredir companheira em Salvador