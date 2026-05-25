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Suíça na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados

Seleção suíça busca avançar às quartas de final pela quarta vez na disputa sediada por Estados Unidos, Canadá e México

Pedro Carreiro

Publicado em 25 de maio de 2026 às 15:22

Seleção Suíça Crédito: Divulgação

Suíça vai disputar a sua 12ª Copa do Mundo em 2026. A equipe comandada por Murat Yakin chega ao torneio com uma base experiente, depois de terminar as Eliminatórias com campanha invicta, e aposta novamente em Xhaka e Ricardo Rodríguez como referências do elenco.

uniformes da Suíca para Copa do Mundo 2026 1 de 17

Calendário de jogos da Suíça no Grupo B

A FIFA já definiu os horários e locais das partidas da Suíça na fase de grupos. Confira os detalhes (horários de Brasília):

1ª Rodada: Qatar x Suíça – 13/06 (sábado) – 16h – San Francisco;

2ª Rodada: Suíça x Bósnia e Herzegovina – 18/06 (quinta-feira) – 16h – Los Angeles;

3ª Rodada: Suíça x Canadá – 24/06 (quarta-feira) – 16h – Vancouver.

Histórico da Suíça em Copas do Mundo

Melhor campanha: quartas de final (1934, 1938 e 1954);

Primeira participação: Itália 1934;

Última participação: Catar 2022;

Participações: 12;

Sede da Copa do Mundo: nenhuma vez;

Melhor campanha recente: oitavas de final em 2022;

Retrospecto geral: 41 jogos, 14 vitórias, 8 empates e 19 derrotas.

Maiores artilheiros e ídolos da Suíça em Copas

Maior artilheiro em Copas: Josef Hugi (6 gols);

Outros destaques históricos: Xherdan Shaqiri, Granit Xhaka, Ricardo Rodríguez e Breel Embolo.

Lista de convocados da Suíça para a Copa do Mundo 2026

O técnico Murat Yakin divulgou a lista de 26 convocados da Suíça para a Copa do Mundo de 2026. Granit Xhaka e Ricardo Rodríguez serão protagonistas de mais um Mundial com a equipe suíça.

Goleiros

Marvin Keller (Young Boys Bern)

Gregor Kobel (Borussia Dortmund)

Yvon Mvogo (Lorient)

Defensores

Manuel Akanji (Inter Milan)

Aurele Amenda (Eintracht Frankfurt)

Eray Cömert (Valencia)

Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach)

Luca Jaquez (VfB Stuttgart)

Miro Muheim (Hamburg)

Ricardo Rodríguez (Real Betis)

Silvan Widmer (Mainz)

Meio-campistas

Michel Aebischer (Pisa)

Christian Fassnacht (Young Boys Bern)

Remo Freuler (Bologna)

Ardon Jashari (AC Milan)

Johan Manzambi (Freiburg)

Fabian Rieder (Augsburg)

Djibril Sow (Sevilla)

Ruben Vargas (Sevilla)

Granit Xhaka (Sunderland)

Denis Zakaria (Monaco)

Atacantes