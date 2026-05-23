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Noruega na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados

Com uma geração talentosa, a Seleção Norueguesa volta a disputar a Copa pela primeira vez desde 1998 com o intuito de surpreender

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 23 de maio de 2026 às 10:00

Seleção Norueguesa
Seleção Norueguesa Crédito: Reprodução

Seleção norueguesa volta a disputar uma Copa do Mundo após 28 na disputa sediada por Estados Unidos, Canadá e México. A equipe comandada por Ståle Solbakken chega ao torneio embalada pela geração liderada por Haaland e Martin Ødegaard, mas que também conta com nomes como Oscar Bobb e Antonio Nusa. 

Calendário de jogos da Noruega no Grupo I

  • 1ª Rodada: Iraque x Noruega – 16/06 (terça-feira) – 19h – Boston Stadium;
  • 2ª Rodada: Noruega x Senegal – 22/06 (segunda-feira) – 21h – New York/New Jersey Stadium;
  • 3ª Rodada: Noruega x França – 26/06 (sexta-feira) – 16h – Boston Stadium.

Histórico da Noruega em Copas do Mundo

  • Melhor campanha: oitavas de final (1938 e 1998);
  • Primeira participação: França 1938;
  • Última participação: França 1998;
  • Participações: 4 (1938, 1994, 1998 e 2026);
  • Sede da Copa do Mundo: nenhuma vez;
  • Melhor campanha recente: oitavas de final em 1998;
  • Retrospecto geral: 8 jogos, 2 vitórias, 3 empates e 3 derrotas.

Maiores artilheiros e ídolos da Noruega em Copas

  • Maiores artilheiros em Copas: Tore André Flo e Kjetil Rekdal (2 gols cada);
  • Outros destaques históricos: Ole Gunnar Solskjær e Alf-Inge Haaland.

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Lista de convocados da Noruega para a Copa do Mundo 2026

O técnico Ståle Solbakken divulgou a lista de 26 convocados da Noruega para a Copa do Mundo de 2026. Erling Haaland e Martin Ødegaard lideram a geração que recoloca a seleção norueguesa em um Mundial após quase três décadas.

Goleiros

  • Ørjan Nyland (Sevilla)
  • Egil Selvik (Watford)
  • Sander Tangvik (Hamburgo)

Defensores

  • Kristoffer Ajer (Brentford)
  • Fredrik Bjørkan (Bodø/Glimt)
  • Henrik Falchener (Vålerenga)
  • Sondre Langås (Derby County)
  • Torbjørn Heggem (Bologna)
  • Marcus Pedersen (Torino)
  • Julian Ryerson (Borussia Dortmund)
  • David Møller Wolfe (AZ Alkmaar)
  • Leo Østigård (Genoa)

Meio-campistas

  • Thelo Aasgaard (Rangers)
  • Fredrik Aursnes (Benfica)
  • Patrick Berg (Bodø/Glimt)
  • Sander Berge (Fulham)
  • Oscar Bobb (Manchester City)
  • Jens Petter Hauge (Eintracht Frankfurt)
  • Antonio Nusa (RB Leipzig)
  • Andreas Schjelderup (Benfica)
  • Morten Thorsby (Cremonese)
  • Kristian Thorstvedt (Sassuolo)
  • Martin Ødegaard (Arsenal)

Atacantes

  • Erling Haaland (Manchester City)
  • Jørgen Strand Larsen (Wolverhampton)
  • Alexander Sørloth (Atlético de Madrid

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Copa do Mundo 2026

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