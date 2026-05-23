Noruega na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados

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Pedro Carreiro
Publicado em 23 de maio de 2026 às 10:00
Seleção norueguesa volta a disputar uma Copa do Mundo após 28 na disputa sediada por Estados Unidos, Canadá e México. A equipe comandada por Ståle Solbakken chega ao torneio embalada pela geração liderada por Haaland e Martin Ødegaard, mas que também conta com nomes como Oscar Bobb e Antonio Nusa.
O técnico Ståle Solbakken divulgou a lista de 26 convocados da Noruega para a Copa do Mundo de 2026. Erling Haaland e Martin Ødegaard lideram a geração que recoloca a seleção norueguesa em um Mundial após quase três décadas.
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