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Noruega na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados

Com uma geração talentosa, a Seleção Norueguesa volta a disputar a Copa pela primeira vez desde 1998 com o intuito de surpreender

Pedro Carreiro

Publicado em 23 de maio de 2026 às 10:00

Seleção Norueguesa Crédito: Reprodução

Seleção norueguesa volta a disputar uma Copa do Mundo após 28 na disputa sediada por Estados Unidos, Canadá e México. A equipe comandada por Ståle Solbakken chega ao torneio embalada pela geração liderada por Haaland e Martin Ødegaard, mas que também conta com nomes como Oscar Bobb e Antonio Nusa.

Calendário de jogos da Noruega no Grupo I

1ª Rodada: Iraque x Noruega – 16/06 (terça-feira) – 19h – Boston Stadium;

2ª Rodada: Noruega x Senegal – 22/06 (segunda-feira) – 21h – New York/New Jersey Stadium;

3ª Rodada: Noruega x França – 26/06 (sexta-feira) – 16h – Boston Stadium.

Histórico da Noruega em Copas do Mundo

Melhor campanha: oitavas de final (1938 e 1998);

Primeira participação: França 1938;

Última participação: França 1998;

Participações: 4 (1938, 1994, 1998 e 2026);

Sede da Copa do Mundo: nenhuma vez;

Melhor campanha recente: oitavas de final em 1998;

Retrospecto geral: 8 jogos, 2 vitórias, 3 empates e 3 derrotas.

Maiores artilheiros e ídolos da Noruega em Copas

Maiores artilheiros em Copas: Tore André Flo e Kjetil Rekdal (2 gols cada);

Outros destaques históricos: Ole Gunnar Solskjær e Alf-Inge Haaland.

Lista de convocados da Noruega para a Copa do Mundo 2026

O técnico Ståle Solbakken divulgou a lista de 26 convocados da Noruega para a Copa do Mundo de 2026. Erling Haaland e Martin Ødegaard lideram a geração que recoloca a seleção norueguesa em um Mundial após quase três décadas.

Goleiros

Ørjan Nyland (Sevilla)

Egil Selvik (Watford)

Sander Tangvik (Hamburgo)

Defensores

Kristoffer Ajer (Brentford)

Fredrik Bjørkan (Bodø/Glimt)

Henrik Falchener (Vålerenga)

Sondre Langås (Derby County)

Torbjørn Heggem (Bologna)

Marcus Pedersen (Torino)

Julian Ryerson (Borussia Dortmund)

David Møller Wolfe (AZ Alkmaar)

Leo Østigård (Genoa)

Meio-campistas

Thelo Aasgaard (Rangers)

Fredrik Aursnes (Benfica)

Patrick Berg (Bodø/Glimt)

Sander Berge (Fulham)

Oscar Bobb (Manchester City)

Jens Petter Hauge (Eintracht Frankfurt)

Antonio Nusa (RB Leipzig)

Andreas Schjelderup (Benfica)

Morten Thorsby (Cremonese)

Kristian Thorstvedt (Sassuolo)

Martin Ødegaard (Arsenal)

Atacantes