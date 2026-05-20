Escócia na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados

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Pedro Carreiro
Publicado em 20 de maio de 2026 às 13:40
Escócia vai disputar a sua 9ª Copa do Mundo em 2026. Ausente das últimas seis edições do torneio, a seleção escocesa retorna ao Mundial tentando superar pela primeira vez a fase de grupos. A equipe comandada por Steve Clarke aposta em uma geração experiente liderada por Andrew Robertson, Scott McTominay e John McGinn.
Uniformes da Escócia para Copa do Mundo 2026
A FIFA já definiu os horários e locais das partidas da Escócia na fase de grupos. Confira os detalhes (horários de Brasília):
O técnico Steve Clarke divulgou a lista de convocados da Escócia para a Copa do Mundo de 2026. O principal destaque é Scott McTominay, eleito o melhor jogador do Campeonato Italiano na última temporada com o Napoli.
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