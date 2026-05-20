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Escócia na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados

Depois de ficar de fora das últimas seis Copas, os escoceses voltam ao Mundial com a expectativa de passar da fase de grupos pela primeira vez

Pedro Carreiro

Publicado em 20 de maio de 2026 às 13:40

Seleção Escocesa Crédito: Reprodução

Escócia vai disputar a sua 9ª Copa do Mundo em 2026. Ausente das últimas seis edições do torneio, a seleção escocesa retorna ao Mundial tentando superar pela primeira vez a fase de grupos. A equipe comandada por Steve Clarke aposta em uma geração experiente liderada por Andrew Robertson, Scott McTominay e John McGinn.

Uniformes da Escócia para Copa do Mundo 2026 1 de 10

Calendário de jogos da Escócia no Grupo C

A FIFA já definiu os horários e locais das partidas da Escócia na fase de grupos. Confira os detalhes (horários de Brasília):

1ª Rodada: Haiti x Escócia – 13/06 (sábado) – 22h – Boston;

2ª Rodada: Escócia x Marrocos – 19/06 (sexta-feira) – 19h – Boston;

3ª Rodada: Escócia x Brasil – 24/06 (quarta-feira) – 19h – Miami.

Histórico da Escócia em Copas do Mundo

Melhor campanha: Fase de grupos;

Primeira participação: Suécia 1958;

Última participação: França 1998;

Participações: 9 (1958, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1998 e 2026);

Sede da Copa do Mundo: Nenhuma vez;

Melhor campanha recente: Fase de grupos em 1998;

Retrospecto geral: 23 jogos, 4 vitórias, 7 empates e 12 derrotas.

Maiores artilheiros e ídolos da Escócia em Copas

Maiores artilheiros em Copas: Denis Law, Kenny Dalglish e Joe Jordan (4 gols cada);

Outros destaques históricos: Andrew Robertson, Jim Leighton, Darren Fletcher e Archie Gemmill.

Lista de convocados da Escócia para a Copa do Mundo 2026

O técnico Steve Clarke divulgou a lista de convocados da Escócia para a Copa do Mundo de 2026. O principal destaque é Scott McTominay, eleito o melhor jogador do Campeonato Italiano na última temporada com o Napoli.

Goleiros

Craig Gordon (Heart of Midlothian)

Angus Gunn (Nottingham Forest)

Liam Kelly (Rangers)

Defensores

Grant Hanley (Hibernian)

Jack Hendry (Al-Ettifaq)

Aaron Hickey (Brentford)

Dom Hyam (Wrexham)

Scott McKenna (Dínamo Zagreb)

Nathan Patterson (Everton)

Anthony Ralston (Celtic)

Andrew Robertson (Liverpool)

John Souttar (Rangers)

Kieran Tierney (Celtic)

Meio-campistas

Ryan Christie (Bournemouth)

Findlay Curtis (Kilmarnock)

Lewis Ferguson (Bologna)

Ben Doak (Bournemouth)

Billy Gilmour (Napoli)

John McGinn (Aston Villa)

Kenny McLean (Norwich City)

Scott McTominay (Napoli)

Atacantes