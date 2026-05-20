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Escócia na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados

Depois de ficar de fora das últimas seis Copas, os escoceses voltam ao Mundial com a expectativa de passar da fase de grupos pela primeira vez

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 20 de maio de 2026 às 13:40

Seleção Escocesa
Seleção Escocesa Crédito: Reprodução

Escócia vai disputar a sua 9ª Copa do Mundo em 2026. Ausente das últimas seis edições do torneio, a seleção escocesa retorna ao Mundial tentando superar pela primeira vez a fase de grupos. A equipe comandada por Steve Clarke aposta em uma geração experiente liderada por Andrew Robertson, Scott McTominay e John McGinn.

Uniformes da Escócia para Copa do Mundo 2026

Uniforme da Esócia para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme da Esócia para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme da Esócia para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme da Esócia para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme da Esócia para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme da Esócia para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme da Esócia para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme da Esócia para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme da Esócia para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme da Esócia para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
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Uniforme da Esócia para Copa do Mundo 2026 por Reprodução

Calendário de jogos da Escócia no Grupo C

A FIFA já definiu os horários e locais das partidas da Escócia na fase de grupos. Confira os detalhes (horários de Brasília):

  • 1ª Rodada: Haiti x Escócia – 13/06 (sábado) – 22h – Boston;
  • 2ª Rodada: Escócia x Marrocos – 19/06 (sexta-feira) – 19h – Boston;
  • 3ª Rodada: Escócia x Brasil – 24/06 (quarta-feira) – 19h – Miami.

Histórico da Escócia em Copas do Mundo

  • Melhor campanha: Fase de grupos;
  • Primeira participação: Suécia 1958;
  • Última participação: França 1998;
  • Participações: 9 (1958, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1998 e 2026);
  • Sede da Copa do Mundo: Nenhuma vez;
  • Melhor campanha recente: Fase de grupos em 1998;
  • Retrospecto geral: 23 jogos, 4 vitórias, 7 empates e 12 derrotas.

Maiores artilheiros e ídolos da Escócia em Copas

  • Maiores artilheiros em Copas: Denis Law, Kenny Dalglish e Joe Jordan (4 gols cada);
  • Outros destaques históricos: Andrew Robertson, Jim Leighton, Darren Fletcher e Archie Gemmill.

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Lista de convocados da Escócia para a Copa do Mundo 2026

O técnico Steve Clarke divulgou a lista de convocados da Escócia para a Copa do Mundo de 2026. O principal destaque é Scott McTominay, eleito o melhor jogador do Campeonato Italiano na última temporada com o Napoli.

Goleiros

  • Craig Gordon (Heart of Midlothian)
  • Angus Gunn (Nottingham Forest)
  • Liam Kelly (Rangers)

Defensores

  • Grant Hanley (Hibernian)
  • Jack Hendry (Al-Ettifaq)
  • Aaron Hickey (Brentford)
  • Dom Hyam (Wrexham)
  • Scott McKenna (Dínamo Zagreb)
  • Nathan Patterson (Everton)
  • Anthony Ralston (Celtic)
  • Andrew Robertson (Liverpool)
  • John Souttar (Rangers)
  • Kieran Tierney (Celtic)

Meio-campistas

  • Ryan Christie (Bournemouth)
  • Findlay Curtis (Kilmarnock)
  • Lewis Ferguson (Bologna)
  • Ben Doak (Bournemouth)
  • Billy Gilmour (Napoli)
  • John McGinn (Aston Villa)
  • Kenny McLean (Norwich City)
  • Scott McTominay (Napoli)

Atacantes

  • Che Adams (Torino)
  • Lyndon Dykes (Charlton)
  • George Hirst (Ipswich Town)
  • Lawrence Shankland (Heart of Midlothian)
  • Ross Stewart (Southampton)

Tags:

Copa do Mundo 2026 Escócia

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