OS ELEFANTES

Costa do Marfim na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados

Seleção Marfinense busca surpreender no retorno à Copa do Mundo após ficar de fora das últimas duas edições

Pedro Carreiro

Publicado em 20 de maio de 2026 às 14:13

Uniforme da Costa do Marfim para Copa do Mundo 2026 Crédito: Reprodução

Costa do Marfim vai disputar a sua 4ª Copa do Mundo em 2026. A seleção marfinense retorna ao Mundial após 12 anos de ausência tentando repetir o bom desempenho da geração liderada por Didier Drogba. A equipe comandada por Emerse Faé aposta em uma mescla de jogadores experientes e jovens destaques, como Franck Kessié, Yan Diomande e Amad Diallo.

Uniformes da Costa do Marfim para Copa do Mundo 2026 1 de 12

Calendário de jogos da Costa do Marfim no Grupo E

A FIFA já definiu os horários e locais das partidas da Costa do Marfim na fase de grupos. Confira os detalhes (horários de Brasília):

1ª Rodada: Costa do Marfim x Equador – 14/06 (domingo) – 20h – Filadélfia;

2ª Rodada: Alemanha x Costa do Marfim – 2/06 (sábado) – 17h – Toronto;

3ª Rodada: Curaçao x Costa do Marfim – 25/06 (quinta-feira) – 17h – Filádelfia.

Histórico da Costa do Marfim em Copas do Mundo

Melhor campanha: Fase de grupos (2006, 2010 e 2014);

Primeira participação: Alemanha 2006;

Última participação: Brasil 2014;

Participações: 4 (2006, 2010, 2014 e 2026);

Sede da Copa do Mundo: Nenhuma vez;

Melhor campanha recente: Fase de grupos em 2014;

Retrospecto geral: 9 jogos, 2 vitórias e 7 derrotas.

Maiores artilheiros e ídolos da Costa do Marfim em Copas

Maior artilheiro em Copas: Didier Drogba (2 gols);

Outros destaques históricos: Yaya Touré, Kolo Touré e Gervinho.

Lista de convocados da Costa do Marfim para a Copa do Mundo 2026

O técnico Emerse Faé divulgou a lista de convocados da Costa do Marfim para a Copa do Mundo de 2026. O principal destaque é Franck Kessié, campeão da Copa Africana e referência técnica da equipe.

Goleiros

Yahia Fofana (Çaykur Rizespor)

Mohamed Koné (Charleroi)

Alban Lafont (Panathinaikos)

Defensores

Emmanuel Agbadou (Beşiktaş)

Clément Akpa (Auxerre)

Ousmane Diomande (Sporting)

Guéla Doué (Strasbourg)

Ghislain Konan (Gil Vicente)

Odilon Kossounou (Atalanta)

Evan Ndicka (Roma)

Wilfried Singo (Monaco)

Meio-campistas

Seko Fofana (Porto)

Parfait Guiagon (Charleroi)

Christ Inao Oulai (Trabzonspor)

Franck Kessié (Al-Ahli)

Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest)

Jean Michaël Seri (Maribor)

Atacantes