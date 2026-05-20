Costa do Marfim na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados

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Pedro Carreiro
Publicado em 20 de maio de 2026 às 14:13
Costa do Marfim vai disputar a sua 4ª Copa do Mundo em 2026. A seleção marfinense retorna ao Mundial após 12 anos de ausência tentando repetir o bom desempenho da geração liderada por Didier Drogba. A equipe comandada por Emerse Faé aposta em uma mescla de jogadores experientes e jovens destaques, como Franck Kessié, Yan Diomande e Amad Diallo.
Uniformes da Costa do Marfim para Copa do Mundo 2026
A FIFA já definiu os horários e locais das partidas da Costa do Marfim na fase de grupos. Confira os detalhes (horários de Brasília):
O técnico Emerse Faé divulgou a lista de convocados da Costa do Marfim para a Copa do Mundo de 2026. O principal destaque é Franck Kessié, campeão da Copa Africana e referência técnica da equipe.
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