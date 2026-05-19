Bélgica na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados

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Pedro Carreiro
Publicado em 19 de maio de 2026 às 21:26
Bélgica vai disputar a sua 15ª Copa do Mundo em 2026. Dona de uma das gerações mais talentosas do futebol europeu nos últimos anos, a seleção belga chega ao torneio tentando transformar o bom desempenho recente em um título inédito. A equipe comandada por Domenico Tedesco terá o meia Kevin De Bruyne como referência técnica.
Uniforme da Bélgica para Copa do Mundo 2026
A FIFA já definiu os horários e locais das partidas da Bélgica na fase de grupos. Confira os detalhes (horários de Brasília):
O técnico Domenico Tedesco divulgou a lista de convocados da Bélgica para a Copa do Mundo de 2026. O principal destaque é Kevin De Bruyne, que disputará mais uma edição do Mundial como principal nome da seleção belga.
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