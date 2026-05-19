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Bélgica na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados

Seleção belga busca conquistar o título inédito da Copa do Mundo 2026

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 19 de maio de 2026 às 21:26

Seleção Belga
Seleção Belga Crédito: Reprodução

Bélgica vai disputar a sua 15ª Copa do Mundo em 2026. Dona de uma das gerações mais talentosas do futebol europeu nos últimos anos, a seleção belga chega ao torneio tentando transformar o bom desempenho recente em um título inédito. A equipe comandada por Domenico Tedesco terá o meia Kevin De Bruyne como referência técnica.

Uniforme da Bélgica para Copa do Mundo 2026

Uniforme da Bélgica para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme da Bélgica para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme da Bélgica para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme da Bélgica para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme da Bélgica para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme da Bélgica para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme da Bélgica para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme da Bélgica para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme da Bélgica para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme da Bélgica para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme da Bélgica para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme da Bélgica para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme da Bélgica para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme da Bélgica para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
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Uniforme da Bélgica para Copa do Mundo 2026 por Reprodução

Calendário de jogos da Bélgica no Grupo G

A FIFA já definiu os horários e locais das partidas da Bélgica na fase de grupos. Confira os detalhes (horários de Brasília):

  • 1ª Rodada: Bélgica x Egito – 15/06 (segunda-feira) – 16h – Seattle;
  • 2ª Rodada: Bélgica x Irã – 21/06 (domingo) – 19h – Vancouver;
  • 3ª Rodada: Nova Zelândia x Bélgica – 27/06 (sábado) – 00h – Seattle.

Histórico da Bélgica em Copas do Mundo

  • Melhor campanha: 3º lugar (2018);
  • Primeira participação: Uruguai 1930;
  • Última participação: Catar 2022;
  • Participações: 15;
  • Sede da Copa do Mundo: Nenhuma vez;
  • Melhor campanha recente: 3º lugar em 2018;
  • Retrospecto geral: 51 jogos, 24 vitórias, 10 empates e 17 derrotas.

Maiores artilheiros e ídolos da Bélgica em Copas

  • Maior artilheiro em Copas: Romelu Lukaku (6 gols);
  • Outros destaques históricos: Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois e Vincent Kompany.

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Lista de convocados da Bélgica para a Copa do Mundo 2026

O técnico Domenico Tedesco divulgou a lista de convocados da Bélgica para a Copa do Mundo de 2026. O principal destaque é Kevin De Bruyne, que disputará mais uma edição do Mundial como principal nome da seleção belga.

Goleiros

  • Thibaut Courtois (Real Madrid)
  • Senne Lammens (Manchester United)
  • Mike Penders (Strasbourg)

Defensores

  • Timothy Castagne (Fulham)
  • Zeno Debast (Sporting)
  • Maxim De Cuyper (Brighton)
  • Koni De Winter (Milan)
  • Brandon Mechele (Club Brugge)
  • Thomas Meunier (Lille)
  • Nathan Ngoy (Lille)
  • Joaquin Seys (Club Brugge)
  • Arthur Theate (Eintracht Frankfurt)

Meio-campistas

  • Kevin De Bruyne (Napoli)
  • Amadou Onana (Aston Villa)
  • Nicolas Raskin (Rangers)
  • Youri Tielemans (Aston Villa)
  • Hans Vanaken (Club Brugge)
  • Axel Witsel (Girona)

Atacantes

  • Charles De Ketelaere (Atalanta)
  • Jérémy Doku (Manchester City)
  • Matías Fernández-Pardo (Lille)
  • Romelu Lukaku (Napoli)
  • Dodi Lukebakio (Benfica)
  • Diego Moreira (Strasbourg)
  • Alexis Saelemaekers (Milan)
  • Leandro Trossard (Arsenal)

Tags:

Copa do Mundo 2026 Bélgica

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