Brasil na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados

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Pedro Carreiro
Publicado em 19 de maio de 2026 às 21:45
Brasil vai disputar a sua 23ª Copa do Mundo em 2026. Maior campeão da história do torneio, a Seleção chega ao Mundial tentando voltar ao topo após mais de duas décadas sem conquistar o título. A equipe comandada por Carlo Ancelotti aposta em uma geração liderada por Vinícius Júnior, Neymar e Raphinha para buscar o hexacampeonato.
Uniformes da Seleção Brasileira para Copa do Mundo 2026
A FIFA já definiu os horários e locais das partidas do Brasil na fase de grupos. Confira os detalhes (horários de Brasília):
O técnico Carlo Ancelotti divulgou a lista de convocados do Brasil para a Copa do Mundo de 2026. O principal destaque é Neymar, que disputará o quarto Mundial da carreira.
Defensores
Meio-campistas
Atacantes