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Brasil na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados

A Seleção brasileira busca conquistar o hexacampeonato mundial na disputa sediada por Estados Unidos, Canadá e México

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 19 de maio de 2026 às 21:45

Seleção Brasileira
Seleção Brasileira Crédito: Reprodução

Brasil vai disputar a sua 23ª Copa do Mundo em 2026. Maior campeão da história do torneio, a Seleção chega ao Mundial tentando voltar ao topo após mais de duas décadas sem conquistar o título. A equipe comandada por Carlo Ancelotti aposta em uma geração liderada por Vinícius Júnior, Neymar e Raphinha para buscar o hexacampeonato.

Uniformes da Seleção Brasileira para Copa do Mundo 2026

Uniforme da Seleção Brasileira para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme da Seleção Brasileira para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme da Seleção Brasileira para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme da Seleção Brasileira para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme da Seleção Brasileira para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme da Seleção Brasileira para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme da Seleção Brasileira para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme da Seleção Brasileira para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme da Seleção Brasileira para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme da Seleção Brasileira para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme da Seleção Brasileira para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme da Seleção Brasileira para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme da Seleção Brasileira para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme da Seleção Brasileira para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme da Seleção Brasileira para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
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Uniforme da Seleção Brasileira para Copa do Mundo 2026 por Reprodução

Calendário de jogos do Brasil no Grupo C

A FIFA já definiu os horários e locais das partidas do Brasil na fase de grupos. Confira os detalhes (horários de Brasília):

  • 1ª Rodada: Brasil x Marrocos – 13/06 (sábado) – 17h – Nova Jersey;
  • 2ª Rodada: Brasil x Haiti – 19/06 (sexta-feira) – 22h – Boston;
  • 3ª Rodada: Escócia x Brasil – 25/06 (quinta-feira) – 23h – Miami.

Histórico do Brasil em Copas do Mundo

  • Melhor campanha: Campeão (1958, 1962, 1970, 1994 e 2002);
  • Primeira participação: Uruguai 1930;
  • Última participação: Catar 2022;
  • Participações: 23;
  • Sede da Copa do Mundo: 1950 e 2014;
  • Melhor campanha recente: Quartas de final em 2022;
  • Retrospecto geral: 114 jogos, 76 vitórias, 19 empates e 19 derrotas.

Maiores artilheiros e ídolos do Brasil em Copas

  • Maior artilheiro em Copas: Ronaldo (15 gols);
  • Outros destaques históricos: Pelé, Garrincha, Romário, Cafu, Rivaldo e Zagallo

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Lista de convocados do Brasil para a Copa do Mundo 2026

O técnico Carlo Ancelotti divulgou a lista de convocados do Brasil para a Copa do Mundo de 2026. O principal destaque é Neymar, que disputará o quarto Mundial da carreira.

Goleiros

  • Alisson (Liverpool)
  • Ederson (Fenerbahçe)
  • Weverton (Grêmio)

Defensores

  • Alex Sandro (Flamengo)
  • Bremer (Juventus)
  • Danilo (Flamengo)
  • Douglas Santos (Zenit)
  • Gabriel Magalhães (Arsenal)
  • Ibañez (Al-Ahli)
  • Léo Pereira (Flamengo)
  • Marquinhos (Paris Saint-Germain)
  • Wesley (Roma)

Meio-campistas

  • Bruno Guimarães (Newcastle)
  • Casemiro (Manchester United)
  • Danilo (Botafogo)
  • Fabinho (Al-Ittihad)
  • Paquetá (Flamengo)

Atacantes

  • Endrick (Lyon)
  • Gabriel Martinelli (Arsenal)
  • Igor Thiago (Brentford)
  • Luiz Henrique (Zenit)
  • Matheus Cunha (Manchester United)
  • Neymar (Santos)
  • Raphinha (Barcelona)
  • Rayan (Bournemouth)
  • Vinícius Júnior (Real Madrid)

Tags:

Copa do Mundo Brasil Seleção Brasileira Copa do Mundo 2026

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