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Brasil na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados

A Seleção brasileira busca conquistar o hexacampeonato mundial na disputa sediada por Estados Unidos, Canadá e México

Pedro Carreiro

Publicado em 19 de maio de 2026 às 21:45

Seleção Brasileira Crédito: Reprodução

Brasil vai disputar a sua 23ª Copa do Mundo em 2026. Maior campeão da história do torneio, a Seleção chega ao Mundial tentando voltar ao topo após mais de duas décadas sem conquistar o título. A equipe comandada por Carlo Ancelotti aposta em uma geração liderada por Vinícius Júnior, Neymar e Raphinha para buscar o hexacampeonato.

Uniformes da Seleção Brasileira para Copa do Mundo 2026 1 de 15

Calendário de jogos do Brasil no Grupo C

A FIFA já definiu os horários e locais das partidas do Brasil na fase de grupos. Confira os detalhes (horários de Brasília):

1ª Rodada: Brasil x Marrocos – 13/06 (sábado) – 17h – Nova Jersey;

2ª Rodada: Brasil x Haiti – 19/06 (sexta-feira) – 22h – Boston;

3ª Rodada: Escócia x Brasil – 25/06 (quinta-feira) – 23h – Miami.

Histórico do Brasil em Copas do Mundo

Melhor campanha: Campeão (1958, 1962, 1970, 1994 e 2002);

Primeira participação: Uruguai 1930;

Última participação: Catar 2022;

Participações: 23;

Sede da Copa do Mundo: 1950 e 2014;

Melhor campanha recente: Quartas de final em 2022;

Retrospecto geral: 114 jogos, 76 vitórias, 19 empates e 19 derrotas.

Maiores artilheiros e ídolos do Brasil em Copas

Maior artilheiro em Copas: Ronaldo (15 gols);

Outros destaques históricos: Pelé, Garrincha, Romário, Cafu, Rivaldo e Zagallo

Lista de convocados do Brasil para a Copa do Mundo 2026

O técnico Carlo Ancelotti divulgou a lista de convocados do Brasil para a Copa do Mundo de 2026. O principal destaque é Neymar, que disputará o quarto Mundial da carreira.

Goleiros

Alisson (Liverpool)

Ederson (Fenerbahçe)

Weverton (Grêmio)

Defensores

Alex Sandro (Flamengo)

Bremer (Juventus)

Danilo (Flamengo)

Douglas Santos (Zenit)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Ibañez (Al-Ahli)

Léo Pereira (Flamengo)

Marquinhos (Paris Saint-Germain)

Wesley (Roma)

Meio-campistas

Bruno Guimarães (Newcastle)

Casemiro (Manchester United)

Danilo (Botafogo)

Fabinho (Al-Ittihad)

Paquetá (Flamengo)

Atacantes