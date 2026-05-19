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Camisa do Brasil é a que mais pesa no bolso do torcedor entre campeões da Copa; veja ranking

Vendido por R$ 749,99 nas lojas oficiais, o uniforme compromete cerca de 17,5% da renda média do brasileiro

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 19 de maio de 2026 às 18:05

Novo uniforme principal da Seleção Brasileira
Novo uniforme principal da Seleção Brasileira Crédito: Divulgação/Nike

A camisa da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026 é a que mais pesa no bolso do torcedor entre os países campeões mundiais. Vendido por R$ 749,99 nas lojas oficiais, o uniforme compromete cerca de 17,5% da renda média do brasileiro, segundo levantamento da BBC News Brasil.

O peso da camisa no bolso

1. Brasil: Camisa da seleção brasileira custa R$ 749,99 e compromete cerca de 17,5% da renda média mensal da população, o maior percentual entre os campeões mundiais. por Reprodução/Footy Headlines
2. Uruguai: No Uruguai, a compra da camisa oficial da seleção compromete cerca de 9,9% da renda média mensal. por Divulgação
3. Argentina: Mesmo sendo mais barata em dólar que a brasileira, a camisa da Argentina representa 9,2% da renda média no país. por Divulgação
4. Espanha: Entre os campeões europeus, a Espanha tem o maior percentual: 5,9% da renda média mensal. por Reprodução
5. Itália: Camisa da Itália compromete cerca de 5,2% da renda média mensal dos italianos. por Reprodução
6. França: Na França, o uniforme da seleção pesa aproximadamente 4,8% da renda média da população. por Reprodução
7. Inglaterra: Torcedores ingleses precisam gastar cerca de 4% da renda média mensal para comprar a camisa oficial da seleção. por Divulgação
8. Alemanha: Uniforme alemão representa apenas 3,7% da renda média mensal, o menor índice entre as seleções campeãs mundiais  por Reprodução
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1. Brasil: Camisa da seleção brasileira custa R$ 749,99 e compromete cerca de 17,5% da renda média mensal da população, o maior percentual entre os campeões mundiais. por Reprodução/Footy Headlines

O percentual foi calculado com base na renda média per capita divulgada pelo Banco Mundial, estimada em US$ 859 mensais — o equivalente atualmente a cerca de R$ 4.289. O indicador considera o Produto Interno Bruto (PIB) do país convertido em dólares e dividido pelo número de habitantes.

O valor utilizado pelo Banco Mundial é superior ao calculado pelo IBGE por meio da PNAD Contínua, pesquisa que leva em conta a renda líquida da população brasileira. Segundo o instituto, a renda média mensal no país é de R$ 3.367. Nesse cenário, a compra da camisa da seleção comprometeria cerca de 22,2% da renda do torcedor.

Para elaborar o levantamento, foram comparados os preços oficiais das camisas de Brasil, Alemanha, Inglaterra, França, Itália, Espanha, Argentina e Uruguai com a renda média da população de cada país. A análise utilizou dados do Banco Mundial e valores praticados pelas fornecedoras Nike e Adidas.

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Entre os europeus, a Alemanha aparece como o país em que a camisa oficial menos pesa no orçamento da população, representando 3,7% da renda média. Inglaterra (4%), França (4,8%), Itália (5,2%) e Espanha (5,9%) aparecem na sequência. Já na América do Sul, Argentina e Uruguai registram índices de 9,2% e 9,9%, respectivamente.

Apesar de aparecer como a segunda camisa mais barata da lista quando os preços são convertidos para dólar, atrás apenas da Argentina, o uniforme brasileiro lidera o ranking quando a comparação leva em conta o poder de compra da população.

Tags:

Seleção Brasileira Copa do Mundo 2026

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