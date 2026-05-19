TORCER FICOU CARO

Camisa do Brasil é a que mais pesa no bolso do torcedor entre campeões da Copa; veja ranking

Vendido por R$ 749,99 nas lojas oficiais, o uniforme compromete cerca de 17,5% da renda média do brasileiro

Pedro Carreiro

Publicado em 19 de maio de 2026 às 18:05

Novo uniforme principal da Seleção Brasileira Crédito: Divulgação/Nike

A camisa da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026 é a que mais pesa no bolso do torcedor entre os países campeões mundiais. Vendido por R$ 749,99 nas lojas oficiais, o uniforme compromete cerca de 17,5% da renda média do brasileiro, segundo levantamento da BBC News Brasil.

O peso da camisa no bolso 1 de 8

O percentual foi calculado com base na renda média per capita divulgada pelo Banco Mundial, estimada em US$ 859 mensais — o equivalente atualmente a cerca de R$ 4.289. O indicador considera o Produto Interno Bruto (PIB) do país convertido em dólares e dividido pelo número de habitantes.

O valor utilizado pelo Banco Mundial é superior ao calculado pelo IBGE por meio da PNAD Contínua, pesquisa que leva em conta a renda líquida da população brasileira. Segundo o instituto, a renda média mensal no país é de R$ 3.367. Nesse cenário, a compra da camisa da seleção comprometeria cerca de 22,2% da renda do torcedor.

Para elaborar o levantamento, foram comparados os preços oficiais das camisas de Brasil, Alemanha, Inglaterra, França, Itália, Espanha, Argentina e Uruguai com a renda média da população de cada país. A análise utilizou dados do Banco Mundial e valores praticados pelas fornecedoras Nike e Adidas.

Entre os europeus, a Alemanha aparece como o país em que a camisa oficial menos pesa no orçamento da população, representando 3,7% da renda média. Inglaterra (4%), França (4,8%), Itália (5,2%) e Espanha (5,9%) aparecem na sequência. Já na América do Sul, Argentina e Uruguai registram índices de 9,2% e 9,9%, respectivamente.