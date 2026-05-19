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Vitória x ABC: veja onde assistir, escalações e arbitragem

As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (20), às 21h, no Barradão, em Salvador

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 19 de maio de 2026 às 18:32

Com três gols, Renê é um dos artilheiros do Vitória na Copa do Nordeste
Com três gols, Renê é um dos artilheiros do Vitória na Copa do Nordeste Crédito: Victor Ferreira/ECV

Vitória e ABC se enfrentam nesta quarta-feira (20), às 21h, no Barradão, em Salvador, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Nordeste 2026. Embalado pela classificação sobre o Flamengo na Copa do Brasil, o Leão tenta usar a força dentro de casa para construir vantagem antes da decisão no Frasqueirão. Já o ABC, principal surpresa do Nordestão até aqui, quer manter o grande momento vivido na temporada para seguir sonhando com a segunda final regional da sua história. 

Onde assistir Vitória x ABC ao vivo

A partida entre Vitória e ABC terá transmissão ao vivo por TV Aratu (TV aberta) e SportyNet (YouTube).

Campanha do Vitória na Copa do Nordeste

Vitória 1x2 Botafogo-PB - 1ª rodada por Victor Ferreira/ECV
CRB 2x4 Vitória - 2ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Vitória 4x1 Juazeirense - 3ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Vitória 3x1 Piauí - 4ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Vitória 2x2 Confiança - 5ª rodada  por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória 1x0 Ceará - Quartas de final  por Victor Ferreira/ECV
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Vitória 1x2 Botafogo-PB - 1ª rodada por Victor Ferreira/ECV

Vitória

O Vitória chega dividido entre diferentes competições, mas vê a Copa do Nordeste como grande oportunidade de conquistar um título em 2026. Para sair na frente na semifinal, a equipe comandada por Jair Ventura quer aproveitar o bom momento como mandante. São sete jogos de invencibilidade no Barradão, com seis vitórias e um empate no período. Além disso, o Leão não perde em casa para o ABC desde 2000.

Na última partida, o Vitória acabou derrotado pelo Red Bull Bragantino no Brasileirão, mas anteriormente vinha de classificação histórica sobre o Flamengo na Copa do Brasil e de bons resultados na Série A. Para o duelo, Jair Ventura contará com retornos importantes como Nathan Mendes, Ramon, Luan Cândido e Renato Kayzer, que ficaram de fora contra o Braga.

Por outro lado, seguem fora Dudu, Edu, Camutanga, Ismael e Pato, todos em recuperação pós-cirúrgica, além de Mateus Silva, Ricceli e Pedro Henrique, lesionados.

ABC

O ABC chega embalado por uma grande campanha na Copa do Nordeste e tenta seguir surpreendendo. A equipe potiguar garantiu vaga na semifinal após golear a Juazeirense por 4x0 e chega com moral elevada para enfrentar o Vitória.

O time comandado por Waguinho Dias atravessa excelente fase na temporada, acumulando 10 jogos de invencibilidade, com nove vitórias nesse período. O destaque individual fica por conta de Wallyson, artilheiro da Copa do Nordeste com cinco gols marcados.

Apesar do bom momento, o Elefante também tem problemas no departamento médico. Jhosefer, Darlan e Régis Potiguar estão fora da partida por lesão.

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Prováveis escalações de Vitória x ABC

Vitória: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Gabriel Baralhas, Zé Vitor e Emmanuel Martínez; Erick, Renê e Matheuzinho. Técnico: Jair Ventura. 

ABC: Matheus Alves; Lucas Marques, Edson, Wellington Carvalho e Dudu Mandai; Jonathan, Geilson e Luiz Fernando; João Pedro, Wallyson e Igor Bahia. Técnico: Waguinho Dias.

Ficha do Jogo

  • Jogo: Vitória x ABC
  • Campeonato: Copa do Nordeste 2026
  • Rodada: Semifinal – jogo de ida
  • Data: Quarta-feira, 20 de maio de 2026
  • Horário: 21h
  • Local: Barradão, Salvador - BA
  • Onde assistir: TV Aratu e SportyNet

Arbitragem

  • Árbitro: Leo Simão Holanda (CE)
  • Assistente 1: Eleutério Felipe Marques Junior (CE)
  • Assistente 2: Zaqueu Eleutério Linhares (CE)
  • VAR: Adriano Barros Carneiro (MA)

Tags:

Vitória Copa do Nordeste

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