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Morre Romenil, ex-zagueiro histórico do Vitória, aos 82 anos

Atleta ajudou o Leão da Barra a conquistar o seu primeiro bicampeonato baiano em 1964 e 1965

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 19 de maio de 2026 às 15:15

Romenil, ídolo do Vitória
Romenil, ídolo do Vitória Crédito: Divulgação/ECV

O ex-jogador Romenil morreu nesta terça-feira (19), aos 82 anos. Ídolo do Esporte Clube Vitória, o ex-zagueiro marcou época no clube durante a década de 1960 e ficou conhecido entre os torcedores como “Xerife Rubro-Negro”. A causa da morte não foi divulgada.

Nascido em Salvador, no bairro do Rio Vermelho, em 2 de outubro de 1943, Romenil construiu forte ligação com o Leão da Barra ao longo da carreira. Defendendo o Vitória entre 1961 e 1970, participou de uma das gerações mais importantes da história do clube.

Durante sua passagem pelo Rubro-Negro baiano, integrou o elenco campeão estadual de 1964 e 1965, conquistas que garantiram ao clube o primeiro bicampeonato baiano de sua trajetória. Ao longo dos anos no Vitória, disputou mais de 90 partidas e consolidou seu nome entre os grandes defensores que vestiram a camisa do clube.

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Além da identificação com o Vitória, Romenil também atuou por equipes tradicionais do futebol baiano, como Bahia, Leônico e Ypiranga. O ex-zagueiro ainda era irmão de Carlinhos Gonçalves, que também teve passagem pelo Vitória.

Nas redes sociais, o clube lamentou a morte do ex-jogador e destacou sua trajetória com a camisa rubro-negra:

O Esporte Clube Vitória lamenta o falecimento de uma das grandes lendas do clube. Romenil, o Xerife Rubro-Negro, vestiu a camisa do Leão nos anos 60, foi bicampeão baiano e somou mais de 90 partidas com a nossa camisa. Será lembrado para sempre! Nossa solidariedade à família e amigos.

Tags:

Vitória

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