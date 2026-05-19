CONVOCAÇÃO

Convocado e torcedor: Neymar gravou duas versões para campanhas que renderam R$ 30 milhões em meia hora

Sem certeza sobre presença no Mundial, atacante participou de ações publicitárias alternativas

Carol Neves

Publicado em 19 de maio de 2026 às 11:30

Neymar gravou versões de campanhas Crédito: Reprodução

A presença de Neymar na seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026 gerou debates durante meses entre torcedores e comentaristas esportivos. Enquanto a discussão seguia nos programas esportivos e nas redes sociais, o atacante já participava de campanhas publicitárias ligadas ao torneio que será disputado nos Estados Unidos, Canadá e México.

Segundo informações da Folha de S. Paulo, as empresas envolvidas nas ações trabalharam com dois cenários diferentes diante da incerteza sobre a convocação do jogador. Para cada campanha, Neymar gravou duas versões: uma comemorando sua presença no Mundial e outra em que aparecia apenas como torcedor incentivando a Seleção.

As campanhas começaram a ser produzidas entre o fim de abril e a primeira semana de maio. Pelo menos quatro peças publicitárias ficaram prontas para serem lançadas assim que a convocação fosse oficializada. As ações envolveram as marcas Red Bull, Mercado Livre e Puma, fornecedora de material esportivo do atacante.

Neymar foi às lágrimas ao ser convocado 1 de 9

Logo após a confirmação do nome de Neymar na lista final, as empresas aceleraram a divulgação das campanhas. Ainda na segunda-feira (18), as peças começaram a circular nas redes sociais e em plataformas digitais. A estreia na TV aberta foi programada para terça-feira (19).

Meia hora depois da divulgação da convocação, Neymar publicou três ações comerciais seguidas em seu perfil no Instagram, onde soma mais de 231 milhões de seguidores. Segundo o portal Extra, o movimento teria gerado cerca de R$ 30 milhões em faturamento em poucos minutos. Cada publicação foi avaliada em aproximadamente R$ 10 milhões.

A campanha do Mercado Livre foi exibida inicialmente na CazéTV logo após o anúncio da convocação, antes de ser distribuída para outros canais e redes sociais, de acordo com o site Meio & Mensagem.

Quarta campanha

Outra patrocinadora do jogador, a Canção Alimentos, também lançou um vídeo promocional. Na peça, Neymar afirma que “virou” figurinha novamente, em referência ao álbum da Copa do Mundo da Panini.