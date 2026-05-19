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Convocado e torcedor: Neymar gravou duas versões para campanhas que renderam R$ 30 milhões em meia hora

Sem certeza sobre presença no Mundial, atacante participou de ações publicitárias alternativas

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 19 de maio de 2026 às 11:30

Neymar gravou versões de campanhas
Neymar gravou versões de campanhas Crédito: Reprodução

A presença de Neymar na seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026 gerou debates durante meses entre torcedores e comentaristas esportivos. Enquanto a discussão seguia nos programas esportivos e nas redes sociais, o atacante já participava de campanhas publicitárias ligadas ao torneio que será disputado nos Estados Unidos, Canadá e México.

Segundo informações da Folha de S. Paulo, as empresas envolvidas nas ações trabalharam com dois cenários diferentes diante da incerteza sobre a convocação do jogador. Para cada campanha, Neymar gravou duas versões: uma comemorando sua presença no Mundial e outra em que aparecia apenas como torcedor incentivando a Seleção.

As campanhas começaram a ser produzidas entre o fim de abril e a primeira semana de maio. Pelo menos quatro peças publicitárias ficaram prontas para serem lançadas assim que a convocação fosse oficializada. As ações envolveram as marcas Red Bull, Mercado Livre e Puma, fornecedora de material esportivo do atacante.

Neymar foi às lágrimas ao ser convocado

Neymar acompanhou ao lado de Bruna Biancardi por Reprodução
Neymar se emocionou ao ser convocado por Reprodução
Neymar se emocionou ao ser convocado por Reprodução
Neymar se emocionou ao ser convocado por Reprodução
Neymar se emocionou ao ser convocado por Reprodução
Neymar recebeu apoio de amigos por Reprodução
Neymar se emocionou ao ser convocado por Reprodução
Neymar abraça o fisioterapeuta após anúncio por Reprodução
Neymar se emocionou ao ser convocado por Reprodução
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Neymar acompanhou ao lado de Bruna Biancardi por Reprodução

Logo após a confirmação do nome de Neymar na lista final, as empresas aceleraram a divulgação das campanhas. Ainda na segunda-feira (18), as peças começaram a circular nas redes sociais e em plataformas digitais. A estreia na TV aberta foi programada para terça-feira (19).

Meia hora depois da divulgação da convocação, Neymar publicou três ações comerciais seguidas em seu perfil no Instagram, onde soma mais de 231 milhões de seguidores. Segundo o portal Extra, o movimento teria gerado cerca de R$ 30 milhões em faturamento em poucos minutos. Cada publicação foi avaliada em aproximadamente R$ 10 milhões.

A campanha do Mercado Livre foi exibida inicialmente na CazéTV logo após o anúncio da convocação, antes de ser distribuída para outros canais e redes sociais, de acordo com o site Meio & Mensagem.

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Quarta campanha

Outra patrocinadora do jogador, a Canção Alimentos, também lançou um vídeo promocional. Na peça, Neymar afirma que “virou” figurinha novamente, em referência ao álbum da Copa do Mundo da Panini.

A campanha acabou sendo interpretada como uma resposta indireta ao Burger King. Em abril, a rede havia divulgado uma ação sobre a Copa de 2026 comparando o preço de um pacote de figurinhas ao de uma porção de frango empanado. No fim do vídeo, havia uma referência velada a Neymar, sugerindo a escolha pelos produtos da marca em vez da figurinha “de um certo jogador que nem foi convocado”.

Tags:

Neymar

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