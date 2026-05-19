Bahia iguala maior sequência sem vitórias sob comando de Rogério Ceni

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Pedro Carreiro
Publicado em 19 de maio de 2026 às 16:04
O Bahia atravessa seu momento mais delicado desde a chegada de Rogério Ceni ao comando técnico, em setembro de 2023. Sem vencer há sete partidas, o Tricolor acumula quatro derrotas e três empates, igualando a maior sequência sem triunfos sob o comando do treinador.
Sequência sem triunfos do Bahia
A atual fase negativa repete o desempenho registrado entre outubro e novembro de 2024, quando a equipe também passou sete jogos consecutivos sem vencer. Na ocasião, porém, foram cinco derrotas e dois empates.
Em 2024, a sequência ruim quase comprometeu a vaga na Libertadores, confirmada apenas na rodada final do Brasileirão. Já no cenário atual, os resultados negativos custaram a eliminação na Copa do Brasil e a saída da equipe do G-5 da Série A.
O desempenho recente também aumentou a pressão sobre Rogério Ceni. Insatisfeita com o rendimento do time, a torcida fez protestos durante o empate contra o Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, no último fim de semana, na Arena Fonte Nova.
“Vejo como uma democracia as pessoas expressarem as suas opiniões. Entendo a tristeza do torcedor. A gente também carrega. [...] Isso é frustrante. A gente tenta jogar de acordo com o que o jogo pedia. Lamento porque trabalho muito todos os dias, me dedico muito”, disse Ceni após a partida.
Além da sequência negativa, o Bahia ainda terá de lidar com um problema importante para os próximos compromissos. O lateral e meia Luciano Juba, um dos principais destaques da equipe na temporada, ficará fora até depois da Copa do Mundo, em julho.
De olho na recuperação, Rogério Ceni iniciou nesta terça-feira (19) a preparação da equipe no CT Evaristo de Macedo para o duelo contra o Coritiba, marcado para a próxima segunda-feira (25), no Couto Pereira, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Antes da pausa para a Copa do Mundo, o Esquadrão ainda enfrenta o Botafogo, no dia 30, novamente na Arena Fonte Nova.