CRISE TRICOLOR

Bahia iguala maior sequência sem vitórias sob comando de Rogério Ceni

Esquadrão já acumula sete partidas sem vencer, com quatro derrotas e três empates

Pedro Carreiro

Publicado em 19 de maio de 2026 às 16:04

Rogério Ceni vive momento tenso no comando do Bahia Crédito: Rafael Rodrigues/ECB

O Bahia atravessa seu momento mais delicado desde a chegada de Rogério Ceni ao comando técnico, em setembro de 2023. Sem vencer há sete partidas, o Tricolor acumula quatro derrotas e três empates, igualando a maior sequência sem triunfos sob o comando do treinador.

Sequência sem triunfos do Bahia 1 de 7

A atual fase negativa repete o desempenho registrado entre outubro e novembro de 2024, quando a equipe também passou sete jogos consecutivos sem vencer. Na ocasião, porém, foram cinco derrotas e dois empates.

Sequência sem vitórias do Bahia em 2024:

Bahia 1x1 Athletico-PR – 35ª rodada do Brasileirão

Bahia 1x2 Palmeiras – 34ª rodada do Brasileirão

Juventude 2x1 Bahia – 33ª rodada do Brasileirão

Bahia 0x3 São Paulo – 32ª rodada do Brasileirão

Vasco 3x2 Bahia – 31ª rodada do Brasileirão

Cruzeiro 1x1 Bahia – 30ª rodada do Brasileirão

Bahia 0x2 Flamengo – 29ª rodada do Brasileirão

Em 2024, a sequência ruim quase comprometeu a vaga na Libertadores, confirmada apenas na rodada final do Brasileirão. Já no cenário atual, os resultados negativos custaram a eliminação na Copa do Brasil e a saída da equipe do G-5 da Série A.

O desempenho recente também aumentou a pressão sobre Rogério Ceni. Insatisfeita com o rendimento do time, a torcida fez protestos durante o empate contra o Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, no último fim de semana, na Arena Fonte Nova.

“Vejo como uma democracia as pessoas expressarem as suas opiniões. Entendo a tristeza do torcedor. A gente também carrega. [...] Isso é frustrante. A gente tenta jogar de acordo com o que o jogo pedia. Lamento porque trabalho muito todos os dias, me dedico muito”, disse Ceni após a partida.

Além da sequência negativa, o Bahia ainda terá de lidar com um problema importante para os próximos compromissos. O lateral e meia Luciano Juba, um dos principais destaques da equipe na temporada, ficará fora até depois da Copa do Mundo, em julho.

De olho na recuperação, Rogério Ceni iniciou nesta terça-feira (19) a preparação da equipe no CT Evaristo de Macedo para o duelo contra o Coritiba, marcado para a próxima segunda-feira (25), no Couto Pereira, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.