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Bahia iguala maior sequência sem vitórias sob comando de Rogério Ceni

Esquadrão já acumula sete partidas sem vencer, com quatro derrotas e três empates

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 19 de maio de 2026 às 16:04

Rogério Ceni vive momento tenso no comando do Bahia
Rogério Ceni vive momento tenso no comando do Bahia Crédito: Rafael Rodrigues/ECB

O Bahia atravessa seu momento mais delicado desde a chegada de Rogério Ceni ao comando técnico, em setembro de 2023. Sem vencer há sete partidas, o Tricolor acumula quatro derrotas e três empates, igualando a maior sequência sem triunfos sob o comando do treinador.

Sequência sem triunfos do Bahia

Bahia 1x1 Grêmio - 16ª rodada da Série A por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Remo 2x1 Bahia - 5ª fase da Copa do Brasil (volta) por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia 1x2 Cruzeiro - 15ª rodada do Campeonato Brasileiro por Catarina Brandão/ECB
São Paulo 2x2 Bahia - 14ª rodada Brasieirão por Rafael Rodrigues/ECB
 Bahia 2x2 Santos - 13ª rodada Brasieirão por Letícia Martins/ECB
Bahia 1x3 Remo - 5ª fase da Copa do Brasil (ida) por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Flamengo 2x0 Bahia - 12ª rodada Brasieirão por Letícia Martins/ECB
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Bahia 1x1 Grêmio - 16ª rodada da Série A por Rafael Rodrigues/EC Bahia

A atual fase negativa repete o desempenho registrado entre outubro e novembro de 2024, quando a equipe também passou sete jogos consecutivos sem vencer. Na ocasião, porém, foram cinco derrotas e dois empates.

Sequência sem vitórias do Bahia em 2024:

  • Bahia 1x1 Athletico-PR – 35ª rodada do Brasileirão
  • Bahia 1x2 Palmeiras – 34ª rodada do Brasileirão
  • Juventude 2x1 Bahia – 33ª rodada do Brasileirão
  • Bahia 0x3 São Paulo – 32ª rodada do Brasileirão
  • Vasco 3x2 Bahia – 31ª rodada do Brasileirão
  • Cruzeiro 1x1 Bahia – 30ª rodada do Brasileirão
  • Bahia 0x2 Flamengo – 29ª rodada do Brasileirão

Em 2024, a sequência ruim quase comprometeu a vaga na Libertadores, confirmada apenas na rodada final do Brasileirão. Já no cenário atual, os resultados negativos custaram a eliminação na Copa do Brasil e a saída da equipe do G-5 da Série A.

O desempenho recente também aumentou a pressão sobre Rogério Ceni. Insatisfeita com o rendimento do time, a torcida fez protestos durante o empate contra o Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, no último fim de semana, na Arena Fonte Nova.

“Vejo como uma democracia as pessoas expressarem as suas opiniões. Entendo a tristeza do torcedor. A gente também carrega. [...] Isso é frustrante. A gente tenta jogar de acordo com o que o jogo pedia. Lamento porque trabalho muito todos os dias, me dedico muito”, disse Ceni após a partida.

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Além da sequência negativa, o Bahia ainda terá de lidar com um problema importante para os próximos compromissos. O lateral e meia Luciano Juba, um dos principais destaques da equipe na temporada, ficará fora até depois da Copa do Mundo, em julho.

De olho na recuperação, Rogério Ceni iniciou nesta terça-feira (19) a preparação da equipe no CT Evaristo de Macedo para o duelo contra o Coritiba, marcado para a próxima segunda-feira (25), no Couto Pereira, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Antes da pausa para a Copa do Mundo, o Esquadrão ainda enfrenta o Botafogo, no dia 30, novamente na Arena Fonte Nova.

Tags:

Bahia Rogério Ceni

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