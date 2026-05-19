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Neymar vai desfalcar o Santos contra o Vitória antes da Copa do Mundo

Craque já terá se apresentado à Seleção Brasileira antes do duelo entre Santos e Vitória pela 18ª rodada do Brasileirão

Pedro Carreiro

Publicado em 19 de maio de 2026 às 16:33

Vitória 0x1 Santos - 10ª rodada Brasileirão 2025 Crédito: Victor Ferreira/ECV

Convocado para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo, Neymar não deve mais entrar em campo pelo Santos antes da competição internacional. Com isso, o camisa 10 será desfalque confirmado contra o Vitória, em duelo marcado para o próximo dia 30 de maio, na Vila Belmiro, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Neymar ficará à disposição do Santos somente até o dia 26 de maio. A apresentação à Seleção Brasileira está prevista para o dia seguinte, 27, encerrando qualquer possibilidade de participação no confronto diante do Rubro-Negro.

Veja os 26 convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026 1 de 26

Além da convocação, o atacante também segue em recuperação de um edema na panturrilha direita, sofrido na derrota por 3x0 para o Coritiba, no último fim de semana. Durante os próximos dias, o jogador realizará tratamento no CT Rei Pelé, em trabalho acompanhado pelo departamento médico do clube e também pela comissão da CBF.

Apesar da lesão não preocupar a médio prazo, Neymar está fora da partida desta quarta-feira (20), contra o San Lorenzo, pela penúltima rodada da Copa Sul-Americana, e também deve desfalcar a equipe diante do Grêmio, no fim de semana.

O camisa 10 ainda dificilmente terá condições de atuar no dia 26, contra o Deportivo Cuenca, também na Vila Belmiro, pela Sula. Como já estará integrado à Seleção Brasileira na sequência, Neymar ficará automaticamente fora do duelo contra o Vitória.

Neymar 1 de 11

A ausência de Neymar representa uma baixa importante para o Santos em um confronto direto na parte inferior da tabela. Neste momento, Vitória e Santos estão separados por apenas um ponto no Brasileirão.

Com uma partida a menos, o Leão aparece na 14ª colocação, com 19 pontos, enquanto o Peixe ocupa o 16º lugar, com 18, mesma pontuação do Corinthians, que abre a zona de rebaixamento.

A última vez que Neymar enfrentou o Vitória foi em maio de 2025. Na ocasião, no Barradão, o atacante saiu do banco de reservas aos 20 minutos do segundo tempo e ajudou o Santos a vencer por 1x0, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. No returno, já sem o camisa 10 em campo, o Rubro-Negro devolveu o placar e venceu também por 1x0.