Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Neymar vai desfalcar o Santos contra o Vitória antes da Copa do Mundo

Craque já terá se apresentado à Seleção Brasileira antes do duelo entre Santos e Vitória pela 18ª rodada do Brasileirão

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 19 de maio de 2026 às 16:33

Vitória 0x1 Santos - 10ª rodada Brasileirão 2025
Vitória 0x1 Santos - 10ª rodada Brasileirão 2025 Crédito: Victor Ferreira/ECV

Convocado para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo, Neymar não deve mais entrar em campo pelo Santos antes da competição internacional. Com isso, o camisa 10 será desfalque confirmado contra o Vitória, em duelo marcado para o próximo dia 30 de maio, na Vila Belmiro, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Neymar ficará à disposição do Santos somente até o dia 26 de maio. A apresentação à Seleção Brasileira está prevista para o dia seguinte, 27, encerrando qualquer possibilidade de participação no confronto diante do Rubro-Negro.

Veja os 26 convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026

GOLEIRO: Alisson (Liverpool) por Rafael Ribeiro (CBF)
GOLEIRO: Ederson (Fenerbahçe) por Joilson Marconne / CBF
GOLEIRO: Weverton (Grêmio) por Divulgação
DEFENSOR: Wesley (Roma) por Divulgação
DEFENSOR: Danilo (Flamengo) por Divulgação
DEFENSOR: Ibañez (Al-Ahli) por Divulgação
DEFENSOR: Alex Sandro (Flamengo) por Lucas Figueiredo/CBF
DEFENSOR: Douglas Santos (Zenit) por Reprodução
DEFENSOR: Bremer (Juventus) por Rafael Ribeiro/CBF
DEFENSOR: Gabriel Magalhães (Arsenal) por Lucas Figueiredo / CBF
DEFENSOR: Marquinhos (PSG) por Rafael Ribeiro/CBF
DEFENSOR: Léo Pereira (Flamengo) por Reprodução/Instagram
MEIO-CAMPISTA: Bruno Guimarães (Newcastle) por RAFAEL RIBEIRO/CBF
MEIO-CAMPISTA: Casemiro (Manchester United) por Vitor Silva/CBF
MEIO-CAMPISTA: Danilo (Botafogo) por Divulgação
MEIO-CAMPISTA: Fabinho (Al-Ittihad) por Divulgação
MEIO-CAMPISTA: Lucas Paquetá (Flamengo) por Divulgação
ATACANTE: Endrick (Lyon/Real Madrid) por Shutterstock
ATACANTE: Gabriel Martinelli (Arsenal) por Staff Images / CBF
ATACANTE: Luiz Henrique (Zenit) por Divulgação
ATACANTE: Matheus Cunha (Manchester United) por Divulgação
ATACANTE: Neymar (Santos) por Lucas Figueiredo / CBF
ATACANTE: Vini Jr (Real Madrid) por Shutterstock
ATACANTE: Raphinha (Barcelona) por Rafael Ribeiro/CBF
ATACANTE: Igor Thiago (Brentford) por Divulgação
ATACANTE:  Rayan (Bournemouth) por Divulgação
1 de 26
GOLEIRO: Alisson (Liverpool) por Rafael Ribeiro (CBF)

Além da convocação, o atacante também segue em recuperação de um edema na panturrilha direita, sofrido na derrota por 3x0 para o Coritiba, no último fim de semana. Durante os próximos dias, o jogador realizará tratamento no CT Rei Pelé, em trabalho acompanhado pelo departamento médico do clube e também pela comissão da CBF.

Apesar da lesão não preocupar a médio prazo, Neymar está fora da partida desta quarta-feira (20), contra o San Lorenzo, pela penúltima rodada da Copa Sul-Americana, e também deve desfalcar a equipe diante do Grêmio, no fim de semana.

O camisa 10 ainda dificilmente terá condições de atuar no dia 26, contra o Deportivo Cuenca, também na Vila Belmiro, pela Sula. Como já estará integrado à Seleção Brasileira na sequência, Neymar ficará automaticamente fora do duelo contra o Vitória.

Neymar

Neymar por Reprodução
Neymar por Raul Baretta/ Santos FC
Neymar já foi embaixador de uma casa de apostas por Divulgação
Neymar deixou campo chorando após nova lesão por Reprodução
Neymar deixou o campo chorando por Reprodução
Neymar chegou cedo na Kings League por Reprodução
Neymar antes de jogo entre Santos x Bahia por Raul Baretta/Santos FC
Neymar por Reprodução/Instagram
Neymar por Reprodução/Instagram
Neymar em postagem no Instagram por Reprodução/Instagram
Neymar em postagem no Instagram por Reprodução/Instagram
1 de 11
Neymar por Reprodução

A ausência de Neymar representa uma baixa importante para o Santos em um confronto direto na parte inferior da tabela. Neste momento, Vitória e Santos estão separados por apenas um ponto no Brasileirão.

Com uma partida a menos, o Leão aparece na 14ª colocação, com 19 pontos, enquanto o Peixe ocupa o 16º lugar, com 18, mesma pontuação do Corinthians, que abre a zona de rebaixamento.

A última vez que Neymar enfrentou o Vitória foi em maio de 2025. Na ocasião, no Barradão, o atacante saiu do banco de reservas aos 20 minutos do segundo tempo e ajudou o Santos a vencer por 1x0, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. No returno, já sem o camisa 10 em campo, o Rubro-Negro devolveu o placar e venceu também por 1x0.

LEIA MAIS 

Morre Romenil, ex-zagueiro histórico do Vitória, aos 82 anos

Convocado e torcedor: Neymar gravou duas versões para campanhas que renderam R$ 30 milhões em meia hora

VÍDEO: Neymar chora ao lado da família ao ser convocado para Copa

Ancelotti ligou para Neymar antes da convocação para Copa do Mundo: “Vai jogar se merecer”

E a figurinha de Neymar? Veja quando e como a Panini deve atualizar o álbum da Copa

Antes de encarar o Santos, o Vitória terá uma sequência decisiva de compromissos. O time baiano enfrenta o ABC nesta quarta-feira (20), às 21h, no Barradão, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Nordeste. Depois, recebe o Internacional pelo Campeonato Brasileiro, no dia 23, antes de voltar a enfrentar o ABC, no dia 27, pela partida de volta da semifinal regional.

Tags:

Copa do Mundo Vitória Neymar Seleção Brasileira Santos

Mais recentes

Imagem - AO VIVO: assista Vitória x ABC pelas semifinais da Copa do Nordeste

AO VIVO: assista Vitória x ABC pelas semifinais da Copa do Nordeste
Imagem - Leão de verde e amarelo: Vitória lança uniforme especial para a Copa do Mundo de 2026

Leão de verde e amarelo: Vitória lança uniforme especial para a Copa do Mundo de 2026
Imagem - Marta volta à Seleção Brasileira para amistosos contra os Estados Unidos; veja convocadas

Marta volta à Seleção Brasileira para amistosos contra os Estados Unidos; veja convocadas