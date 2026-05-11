A MAGIA DO FUTEBOL

Relembre as 10 maiores 'zebras' da história das Copas do Mundo

Vários resultados já chocaram o mundo ao longo dos 22 Mundiais já disputados ao longo da história

Em Copas do Mundo, nem sempre a tradição, o favoritismo ou o talento individual são suficientes para garantir vitórias. Ao longo da história do torneio, seleções desacreditadas desafiaram prognósticos, superaram potências do futebol e protagonizaram resultados que entraram para a memória dos torcedores. Das estreias históricas de equipes sem tradição às quedas inesperadas de campeãs mundiais, as zebras ajudam a construir a magia do Mundial e mostram por que a competição é um dos maiores eventos do mundo. Relembre abaixo as 10 das maiores surpresas da história das Copas do Mundo.