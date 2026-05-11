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Relembre as 10 maiores 'zebras' da história das Copas do Mundo

Vários resultados já chocaram o mundo ao longo dos 22 Mundiais já disputados ao longo da história

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 11 de maio de 2026 às 15:57

Vitória da Arabia Saudita por 2x1 contra a Argentina
Vitória da Arabia Saudita por 2x1 contra a Argentina Crédito: Reporudção/FIFA

Em Copas do Mundo, nem sempre a tradição, o favoritismo ou o talento individual são suficientes para garantir vitórias. Ao longo da história do torneio, seleções desacreditadas desafiaram prognósticos, superaram potências do futebol e protagonizaram resultados que entraram para a memória dos torcedores. Das estreias históricas de equipes sem tradição às quedas inesperadas de campeãs mundiais, as zebras ajudam a construir a magia do Mundial e mostram por que a competição é um dos maiores eventos do mundo. Relembre abaixo as 10 das maiores surpresas da história das Copas do Mundo.

As maiores zebras da história das Copas do Mundo

Inglaterra 0 x 1 EUA (1950) - Os ingleses, considerados os inventores do futebol, sofreram uma derrota histórica para os Estados Unidos na Copa de 1950. Sem grande tradição no esporte na época, os americanos chocaram o mundo, embora nenhuma das duas seleções tenha avançado de fase. por Divulgação/FIFA
Itália 0 x 1 Coreia do Norte (1966) - Bicampeã mundial, a Itália foi eliminada pela estreante Coreia do Norte na última rodada da fase de grupos da Copa de 1966. Os norte-coreanos ainda quase fizeram outra zebra nas quartas, mas perderam para Portugal após abrirem 3x0. por Divulgação/FIFA
Alemanha Ocidental 1 x 2 Argélia (1982) - Logo em sua primeira partida em Copas, a Argélia derrotou a bicampeã Alemanha Ocidental na estreia do Mundial de 1982. Apesar da vitória histórica, os argelinos acabaram eliminados na fase de grupos, enquanto os alemães chegaram até a final. por Divulgação/FIFA
Argentina 0 x 1 Camarões (1990) - Atual campeã e liderada por Diego Maradona, a Argentina caiu diante de Camarões na partida inaugural da Copa de 1990. Em apenas sua segunda participação em Mundiais, os camaroneses avançaram até as quartas, enquanto os argentinos se recuperaram e terminaram com o vice-campeonato. por Divulgação/FIFA
Brasil 1 x 2 Noruega (1998) - Já classificado, o Brasil foi surpreendido pela Noruega na última rodada da fase de grupos da Copa de 1998. A vitória garantiu aos noruegueses apenas a segunda classificação de sua história às oitavas, enquanto os brasileiros seguiram até a final do torneio. por Divulgação/FIFA
França 0 x 1 Senegal (2002) - Na abertura da Copa de 2002, a atual campeã mundial França foi surpreendida por Senegal, que fazia sua estreia em Mundiais. Mesmo sem Zidane, os franceses eram favoritos absolutos, mas acabaram eliminados ainda na fase de grupos, enquanto os africanos chegaram até as quartas de final. por Divulgação/FIFA
Coreia do Sul 2 x 1 Itália (2002) - Com um elenco estrelado, a Itália caiu para a anfitriã Coreia do Sul nas oitavas de final da Copa de 2002. Foi a primeira vez que os sul-coreanos avançaram ao mata-mata, e a campanha terminou com um histórico quarto lugar. por Divulgação/FIFA
Itália 0 x 1 Costa Rica (2014) - Apontada como azarã do “grupo da morte”, a Costa Rica surpreendeu novamente ao derrotar a Itália na segunda rodada. O resultado ajudou a eliminar os italianos ainda na fase de grupos, enquanto os costarriquenhos fizeram a melhor campanha de sua história, chegando às quartas de final. por Divulgação/FIFA
Alemanha 1 x 2 Coreia do Sul (2018) - Atual campeã mundial, a Alemanha precisava vencer na última rodada da fase de grupos da Copa de 2018, mas acabou derrotada pela Coreia do Sul. A eliminação precoce confirmou a “maldição do campeão” e marcou a pior campanha alemã em Mundiais desde 1938. por Divulgação/FIFA
Argentina 1 x 2 Arábia Saudita (2022) - Uma das maiores favoritas ao título no Qatar, a Argentina abriu o placar com Messi, mas sofreu uma virada histórica da Arábia Saudita na estreia. O resultado foi considerado uma das maiores zebras da história das Copas — embora os argentinos tenham reagido e conquistado o título mundial. por Divulgação/FIFA
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Inglaterra 0 x 1 EUA (1950) - Os ingleses, considerados os inventores do futebol, sofreram uma derrota histórica para os Estados Unidos na Copa de 1950. Sem grande tradição no esporte na época, os americanos chocaram o mundo, embora nenhuma das duas seleções tenha avançado de fase. por Divulgação/FIFA

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