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Messi surpreende ao falar de Neymar e aponta favoritos para a Copa do Mundo

Craque argentino afirmou que torce pela presença do brasileiro em 2026 e ainda colocou o Brasil entre as candidatas ao título

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 9 de maio de 2026 às 11:28

Lionel Messi terá 39 anos na Copa do Mundo de 2026
Lionel Messi terá 39 anos na Copa do Mundo de 2026 Crédito: Fifa/Divulgação

Lionel Messi demonstrou apoio público a Neymar ao falar sobre a possibilidade de o brasileiro disputar a Copa do Mundo de 2026. Em entrevista divulgada nesta sexta-feira pelo jornalista Pollo Alvarez, o craque argentino afirmou que torce pela presença do ex-companheiro no torneio e destacou a relevância do atacante para o cenário internacional do futebol.

Ao comentar o assunto, Messi admitiu dificuldade para analisar a situação de forma totalmente imparcial por conta da amizade entre os dois, construída desde os tempos de Barcelona. “Se Neymar tem que ir para a Copa do Mundo? Eu não consigo ser muito objetivo porque ele é meu amigo. Obviamente eu adoraria que ele fosse, que coisas boas acontecessem com ele porque ele merece”, afirmou.

Fotos de Messi ao longo dos anos

Lionel Messi  por Shutterstock
Lionel Messi  por Inter Miami/Divulgação
Lionel Messi  por Barcelona/Divulgação
Lionel Messi  por Reprodução/Asociación del Fútbol Argentino
Lionel Messi  por Inter Miami/Divulgação
Lionel Messi  por Reprodução
Lionel Messi  por Seleção argentina/Dvulgação
Lionel Messi  por Divulgação / Argentina
Lionel Messi  por Inter Miami/Divulgação
Lionel Messi  por Fifa/Divulgação
Lionel Messi  por Harold Cunningham/UEFA
Lionel Messi  por Inter Miami/Divulgação
Lionel Messi  por PSG/Divulgação
Lionel Messi  por Inter Miami/Divulgação
Lionel Messi  por Barcelona/Divulgação
Lionel Messi  por Víctor Salgado/FC Barcelona
Lionel Messi  por Reprodução/Instagram
Lionel Messi  por Miguel Ruiz/FC Barcelona
Lionel Messi  por AFA/Divulgação
Lionel Messi  por Getty Images/PSG/Divulgação
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Lionel Messi  por Shutterstock

O camisa 10 do Inter Miami também ressaltou que competições como a Copa do Mundo ganham ainda mais valor com a presença dos principais jogadores do planeta. Para ele, Neymar segue nesse grupo enquanto estiver em atividade. “Em Copas do Mundo, sempre queremos que os melhores estejam lá. E o Ney, enquanto estiver jogando, sempre será um deles”, completou o argentino.

Durante a entrevista, Messi ainda analisou o cenário para o Mundial de 2026 e apontou as seleções que considera mais fortes na disputa pelo título. Apesar de a Argentina chegar como atual campeã do mundo, o astro acredita que outras equipes atravessam momento mais consistente. “Temos que reconhecer que existem outros favoritos à nossa frente que estão em melhor forma. A França ainda é muito forte, com um grande número de jogadores de alto nível”, avaliou.

Mansão de Messi

Mansão de Messi por Divulgação
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Mansão de Messi por Divulgação
Mansão de Messi por Divulgação
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Mansão de Messi por Divulgação

Entre as seleções citadas por Messi como candidatas ao título aparece o Brasil. Mesmo reconhecendo que a equipe brasileira não vive sua melhor fase recente, o argentino destacou a tradição e a qualidade técnica do elenco. “O Brasil, embora há um tempinho não esteja em seu melhor momento, acho que sempre é o candidato e tem os jogadores para poder brigar em todas as competições oficiais”, declarou.

Além da Seleção Brasileira e da França, Messi também mencionou outras potências tradicionais do futebol mundial, como Alemanha, Inglaterra e Portugal, além de destacar que sempre existe espaço para surpresas ao longo da competição. “Além disso, Alemanha, Inglaterra, grandes potências, não? Portugal acho que tem uma seleção muito competitiva e muito boa também. Depois sempre aparece alguma surpresa”, concluiu.

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Tags:

Neymar Lionel Messi Seleção Brasileira Copa do Mundo 2026

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