AMIZADE E MUNDIAL

Messi surpreende ao falar de Neymar e aponta favoritos para a Copa do Mundo

Craque argentino afirmou que torce pela presença do brasileiro em 2026 e ainda colocou o Brasil entre as candidatas ao título

Pedro Carreiro

Publicado em 9 de maio de 2026 às 11:28

Lionel Messi terá 39 anos na Copa do Mundo de 2026 Crédito: Fifa/Divulgação

Lionel Messi demonstrou apoio público a Neymar ao falar sobre a possibilidade de o brasileiro disputar a Copa do Mundo de 2026. Em entrevista divulgada nesta sexta-feira pelo jornalista Pollo Alvarez, o craque argentino afirmou que torce pela presença do ex-companheiro no torneio e destacou a relevância do atacante para o cenário internacional do futebol.

Ao comentar o assunto, Messi admitiu dificuldade para analisar a situação de forma totalmente imparcial por conta da amizade entre os dois, construída desde os tempos de Barcelona. “Se Neymar tem que ir para a Copa do Mundo? Eu não consigo ser muito objetivo porque ele é meu amigo. Obviamente eu adoraria que ele fosse, que coisas boas acontecessem com ele porque ele merece”, afirmou.

Fotos de Messi ao longo dos anos 1 de 20

O camisa 10 do Inter Miami também ressaltou que competições como a Copa do Mundo ganham ainda mais valor com a presença dos principais jogadores do planeta. Para ele, Neymar segue nesse grupo enquanto estiver em atividade. “Em Copas do Mundo, sempre queremos que os melhores estejam lá. E o Ney, enquanto estiver jogando, sempre será um deles”, completou o argentino.

Durante a entrevista, Messi ainda analisou o cenário para o Mundial de 2026 e apontou as seleções que considera mais fortes na disputa pelo título. Apesar de a Argentina chegar como atual campeã do mundo, o astro acredita que outras equipes atravessam momento mais consistente. “Temos que reconhecer que existem outros favoritos à nossa frente que estão em melhor forma. A França ainda é muito forte, com um grande número de jogadores de alto nível”, avaliou.

Mansão de Messi 1 de 23

Entre as seleções citadas por Messi como candidatas ao título aparece o Brasil. Mesmo reconhecendo que a equipe brasileira não vive sua melhor fase recente, o argentino destacou a tradição e a qualidade técnica do elenco. “O Brasil, embora há um tempinho não esteja em seu melhor momento, acho que sempre é o candidato e tem os jogadores para poder brigar em todas as competições oficiais”, declarou.