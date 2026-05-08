BRASILEIRÃO

Fluminense x Vitória: veja onde assistir, desfalques, prováveis escalações e arbitragem

As equipes se enfrentam neste sábado (9), às 18h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro

Pedro Carreiro

Publicado em 8 de maio de 2026 às 18:00

Fluminense 1x1 Vitória - 5ª rodada Série A 2025 Crédito: Victor Ferreira/ECV

Fluminense e Vitória se enfrentam neste sábado (9), às 18h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2026. O confronto reúne duas equipes em momentos distintos na competição: o Tricolor Carioca briga na parte de cima da tabela e tenta assumir a vice-liderança, enquanto o Leão busca melhorar seu desempenho como visitante para seguir sonhando com uma vaga no G-6.

Onde assistir Fluminense x Vitória ao vivo

A partida entre Fluminense e Vitória terá transmissão ao vivo por SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).

Últimos confrontos entre Vitória x Fluminense 1 de 6

Fluminense

O Fluminense chega pressionado após a derrota por 2 a 0 para o Internacional na última rodada do Brasileirão e também depois do empate em 1x1 com o Independiente Rivadavia, pela Libertadores. Apesar dos tropeços recentes, a equipe comandada por Luis Zubeldía ocupa a 3ª colocação, com 26 pontos, e segue firme na disputa pelas primeiras posições da Série A.

Jogando no Maracanã, o Tricolor tenta manter a força como mandante para encostar no Flamengo, atual vice-líder. Para o confronto, o técnico argentino terá desfalques importantes: Jemmes está suspenso, enquanto Cano e Martinelli seguem em recuperação de lesão.

Vitória

O Vitória chega embalado após golear o Coritiba por 4x1 na última rodada do Brasileirão e garantir vaga nas semifinais da Copa do Nordeste, após bater o Ceará por 1x0, na última quarta-feira (6). O Rubro-Negro ocupa a 9ª posição, com 18 pontos, e tenta se aproximar do grupo dos seis primeiros colocados.

Apesar da boa fase, o técnico Jair Ventura terá baixas importantes para o confronto. Matheuzinho está suspenso pelo terceiro amarelo, enquanto Erick cumpre punição após críticas à arbitragem. O zagueiro Cacá também ficou fora por desgaste físico, o que pode fazer com que o treinador aproveite a já extensa lista de desfalques, que ainda conta com: Gabriel, Edu, Camutanga, Ricceli, Mateus Silva, Dudu, Rúben Ismael e Pedro Henrique, para poupar outros titulares.

Prováveis escalações de Fluminense x Vitória

Fluminense: Fábio; Guga, Ignácio, Freytes e Guilherme Arana (Renê); Hércules e Nonato; Canobbio, Savarino e Soteldo; Castillo (John Kennedy). Técnico: Luis Zubeldía

Vitória: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Neris, Luan Cândido e Ramon; Edenilson, Baralhas e Zé Vitor; Marinho, Renê e Tarzia. Técnico: Jair Ventura

Ficha do Jogo

Jogo: Fluminense x Vitória

Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A 2026

Rodada: 15ª rodada

Data: Sábado, 9 de maio de 2026

Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro - RJ

Onde assistir: SporTV e Premiere

Arbitragem