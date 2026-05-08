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Bahia x Cruzeiro: veja onde assistir, desfalques, prováveis escalações e arbitragem

As equipes se enfrentam neste sábado (9), às 21h, na Arena Fonte Nova, em Salvador

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 8 de maio de 2026 às 18:30

Bahia 1x2 Cruzeiro - 23ª rodada Brasileirão 2025
Bahia 1x2 Cruzeiro - 23ª rodada Brasileirão 2025 Crédito: Letícia Martins/ EC Bahia

Bahia e Cruzeiro se enfrentam neste sábado (9), às 21h, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2026. O duelo reúne equipes em momentos distintos na competição. Enquanto o Tricolor tenta encerrar uma sequência de quatro jogos sem vencer para seguir na briga pelo G-4, a Raposa busca se afastar da parte inferior da tabela após tropeços recentes no Brasileirão e na Libertadores.

Onde assistir Bahia x Cruzeiro ao vivo

A partida entre Bahia e Cruzeiro terá transmissão ao vivo por Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).

Últimos confrontos entre BahiaxCruzeiro

Bahia 1x2 Cruzeiro - 23ª rodada Brasileirão 2025 por Letícia Martins e Rafael Rodrigues/ EC Bahia
Cruzeiro 3x0 Bahia - 4ª rodada Brasileirão 2025 por Rafael Rodrigues I EC Bahia
Bahia 1x1 Cruzeiro - 30ª rodada Brasileirão 2024 por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 4x1 Cruzeiro - 11ª rodada Brasileirão 2024 por Arrison Marinho/CORREIO
Cruzeiro 3x0 Bahia - 29ª rodada Brasileirão 2023 por Felipe Oliveira/EC Bahia
Bahia 2x2 Cruzeiro - 10ª rodada Brasileirão 2023 por Felipe Oliveira/EC Bahia
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Bahia 1x2 Cruzeiro - 23ª rodada Brasileirão 2025 por Letícia Martins e Rafael Rodrigues/ EC Bahia

Bahia

O Bahia chega pressionado pela sequência negativa nas últimas partidas. A equipe comandada por Rogério Ceni não vence desde o dia 11 de abril, quando bateu o Mirassol por 2x1 fora de casa. Desde então, o Tricolor acumula dois empates e duas derrotas. Na última rodada, o Esquadrão empatou com o São Paulo e chegou aos 22 pontos, ocupando a 6ª colocação.

Para o confronto, Rogério Ceni terá desfalques importantes. Ruan Pablo segue em transição física, enquanto Ronaldo e Caio Alexandre estão vetados pelo departamento médico. Sem o volante titular, a tendência é de manutenção da base utilizada no último compromisso.

Cruzeiro

O Cruzeiro tenta reencontrar o caminho das vitórias após uma sequência negativa nas últimas partidas. A equipe mineira vem de derrota por 3x1 para o Atlético-MG, pela última rodada do Brasilerão, além de empate sem gols contra a Universidad Católica, pela Libertadores.

A Raposa ocupa a 15ª posição, com 16 pontos, e ainda convive com a ameaça de aproximação da zona de rebaixamento. O técnico Artur Jorge também terá problemas para montar a equipe. Arroyo e Kaiki Bruno estão suspensos, enquanto Kauã Prates segue fora por lesão.

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Prováveis escalações de Bahia x Cruzeiro

Bahia: Léo Vieira; Acevedo, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Erick e Jean Lucas; Cristian Oliveira, Everton Ribeiro e Erick Pulga; Willian José. Técnico: Rogério Ceni.

Cruzeiro: Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, João Marcelo e Kauã Moraes; Lucas Romero e Gerson; Wanderson, Matheus Pereira e Christian; Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge.

Ficha do Jogo

  • Jogo: Bahia x Cruzeiro
  • Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A 2026
  • Rodada: 15ª rodada
  • Data: Sábado, 9 de maio de 2026
  • Horário: 21h (de Brasília)
  • Local: Arena Fonte Nova, Salvador - BA
  • Onde assistir: Sportv e Premiere

Arbitragem

  • Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)
  • Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira (AL) e Bruno Cesar Chaves Vieira (PE)
  • VAR: Antonio Magno Lima Cordeiro (CE)

Tags:

Bahia Cruzeiro Campeonato Brasileiro

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