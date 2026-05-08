BRASILEIRÃO

Bahia x Cruzeiro: veja onde assistir, desfalques, prováveis escalações e arbitragem

As equipes se enfrentam neste sábado (9), às 21h, na Arena Fonte Nova, em Salvador

Pedro Carreiro

Publicado em 8 de maio de 2026 às 18:30

Bahia 1x2 Cruzeiro - 23ª rodada Brasileirão 2025 Crédito: Letícia Martins/ EC Bahia

Bahia e Cruzeiro se enfrentam neste sábado (9), às 21h, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2026. O duelo reúne equipes em momentos distintos na competição. Enquanto o Tricolor tenta encerrar uma sequência de quatro jogos sem vencer para seguir na briga pelo G-4, a Raposa busca se afastar da parte inferior da tabela após tropeços recentes no Brasileirão e na Libertadores.

Onde assistir Bahia x Cruzeiro ao vivo

A partida entre Bahia e Cruzeiro terá transmissão ao vivo por Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).

Últimos confrontos entre BahiaxCruzeiro 1 de 6

Bahia

O Bahia chega pressionado pela sequência negativa nas últimas partidas. A equipe comandada por Rogério Ceni não vence desde o dia 11 de abril, quando bateu o Mirassol por 2x1 fora de casa. Desde então, o Tricolor acumula dois empates e duas derrotas. Na última rodada, o Esquadrão empatou com o São Paulo e chegou aos 22 pontos, ocupando a 6ª colocação.

Para o confronto, Rogério Ceni terá desfalques importantes. Ruan Pablo segue em transição física, enquanto Ronaldo e Caio Alexandre estão vetados pelo departamento médico. Sem o volante titular, a tendência é de manutenção da base utilizada no último compromisso.

Cruzeiro

O Cruzeiro tenta reencontrar o caminho das vitórias após uma sequência negativa nas últimas partidas. A equipe mineira vem de derrota por 3x1 para o Atlético-MG, pela última rodada do Brasilerão, além de empate sem gols contra a Universidad Católica, pela Libertadores.

A Raposa ocupa a 15ª posição, com 16 pontos, e ainda convive com a ameaça de aproximação da zona de rebaixamento. O técnico Artur Jorge também terá problemas para montar a equipe. Arroyo e Kaiki Bruno estão suspensos, enquanto Kauã Prates segue fora por lesão.

Prováveis escalações de Bahia x Cruzeiro

Bahia: Léo Vieira; Acevedo, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Erick e Jean Lucas; Cristian Oliveira, Everton Ribeiro e Erick Pulga; Willian José. Técnico: Rogério Ceni.

Cruzeiro: Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, João Marcelo e Kauã Moraes; Lucas Romero e Gerson; Wanderson, Matheus Pereira e Christian; Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge.

Ficha do Jogo

Jogo: Bahia x Cruzeiro

Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A 2026

Rodada: 15ª rodada

Data: Sábado, 9 de maio de 2026

Horário: 21h (de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova, Salvador - BA

Onde assistir: Sportv e Premiere

Arbitragem