LUTA CONTRA A DEGOLA

Saiba quais são os times da Série A com mais chances de rebaixamento

A luta para escapar da zona de rebaixamento já movimenta as calculadoras dos torcedores

Pedro Carreiro

Publicado em 8 de maio de 2026 às 19:32

Taça da Série B Crédito: Junior Souza / CBF

A luta contra o rebaixamento já começa a preocupar torcedores e intensificar as projeções no Campeonato Brasileiro. Com a disputa cada vez mais equilibrada nas últimas posições da tabela, os cálculos sobre as chances de queda à Série B ganham destaque rodada após rodada. Confira abaixo quais equipes atualmente aparecem com maior e menor risco de rebaixamento, segundo o mais recente levantamento do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).