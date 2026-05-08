Saiba quais são os times da Série A com mais chances de rebaixamento

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 8 de maio de 2026 às 19:32
A luta contra o rebaixamento já começa a preocupar torcedores e intensificar as projeções no Campeonato Brasileiro. Com a disputa cada vez mais equilibrada nas últimas posições da tabela, os cálculos sobre as chances de queda à Série B ganham destaque rodada após rodada. Confira abaixo quais equipes atualmente aparecem com maior e menor risco de rebaixamento, segundo o mais recente levantamento do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
Probabilidade de rebaixamento