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Saiba quais são os times da Série A com mais chances de rebaixamento

A luta para escapar da zona de rebaixamento já movimenta as calculadoras dos torcedores

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 8 de maio de 2026 às 19:32

Taça da Série B
Taça da Série B Crédito: Junior Souza / CBF

A luta contra o rebaixamento já começa a preocupar torcedores e intensificar as projeções no Campeonato Brasileiro. Com a disputa cada vez mais equilibrada nas últimas posições da tabela, os cálculos sobre as chances de queda à Série B ganham destaque rodada após rodada. Confira abaixo quais equipes atualmente aparecem com maior e menor risco de rebaixamento, segundo o mais recente levantamento do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Probabilidade de rebaixamento

Chapecoense - 80% por Reprodução
Remo - 56,5% por Reprodução
Mirassol - 45,4% por Reprodução
Santos - 31,7% por Reprodução
Corinthians - 29,7% por Reprodução
Cruzeiro - 26,1% por Reprodução
Atlético-MG - 18,8% por Reprodução
Internacional - 18% por Reprodução
Grêmio - 17,8% por Reprodução
Vasco da Gama - 17,1% por Reprodução
Botafogo - 15,2% por Reprodução
Coritiba - 12,6% por Reprodução
Vitória - 12% por Reprodução
RB Bragantino - 10,6% por Reprodução
Atlhetico-PR - 3,3% por Reprodução
Bahia - 2,6% por Reprodução
São Paulo - 1,9% por Reprodução
Fluminense - 0,73% por Reprodução
Flamengo - 0,15% por Reprodução
Palmeiras - 0,009% por Reprodução
1 de 20
Chapecoense - 80% por Reprodução

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