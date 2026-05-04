GLÓRIA ETERNA

Saiba quais são os times da Série A com mais chance de classificação para a Libertadores

A disputa pelas cobiçadas vagas já movimenta as calculadoras dos torcedores

Alan Pinheiro

Publicado em 4 de maio de 2026 às 20:43

Taça da Copa Libertadores Crédito: Divulgação/Libertadores

A disputa pelas cobiçadas vagas na Copa Libertadores da América já movimenta as calculadoras dos torcedores e pauta as projeções do Campeonato Brasileiro. Confira abaixo quais equipes atualmente tem mais e menos chance de classificação para a competição internacional, de acordo com o mais recente levantamento do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).