Saiba quais são os times da Série A com mais chance de classificação para a Libertadores

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Alan Pinheiro
Publicado em 4 de maio de 2026 às 20:43
A disputa pelas cobiçadas vagas na Copa Libertadores da América já movimenta as calculadoras dos torcedores e pauta as projeções do Campeonato Brasileiro. Confira abaixo quais equipes atualmente tem mais e menos chance de classificação para a competição internacional, de acordo com o mais recente levantamento do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
Probabilidade de classificação para a Libertadores