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Saiba quais são os times da Série A com mais chance de classificação para a Libertadores

A disputa pelas cobiçadas vagas já movimenta as calculadoras dos torcedores

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 4 de maio de 2026 às 20:43

Taça da Copa Libertadores
Taça da Copa Libertadores Crédito: Divulgação/Libertadores

A disputa pelas cobiçadas vagas na Copa Libertadores da América já movimenta as calculadoras dos torcedores e pauta as projeções do Campeonato Brasileiro. Confira abaixo quais equipes atualmente tem mais e menos chance de classificação para a competição internacional, de acordo com o mais recente levantamento do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Probabilidade de classificação para a Libertadores

Palmeiras - 93% por Reprodução
Flamengo - 80,1% por Reprodução
Fluminense - 63,5% por Reprodução
São Paulo - 45,7% por Reprodução
Bahia - 42,1% por Reprodução
Atlhetico-PR - 37,5% por Reprodução
RB Bragantino - 20% por Reprodução
Vitória - 17,8% por Reprodução
Botafogo - 15,5% por Reprodução
Coritiba - 15,4% por Reprodução
Atlético-MG - 12,4% por Reprodução
Vasco da Gama - 11,9% por Reprodução
Internacional - 10,8% por Reprodução
Grêmio - 10,5% por Reprodução
Cruzeiro - 7,6% por Reprodução
Corinthians - 5,5% por Reprodução
Santos - 5% por Reprodução
Mirassol  - 3,6% por Reprodução
Remo - 1,7% por Reprodução
Chapecoense - 0,33% por Reprodução
1 de 20
Palmeiras - 93% por Reprodução

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