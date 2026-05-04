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Com seis jogos a menos, Vitória iguala pontuação de primeiro turno do Brasileirão de 2025

Rubro-negro chegou aos 18 pontos no Campeonato Brasileiro após goleada contra o Coritiba

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 4 de maio de 2026 às 19:52

Vitória goleou o Coritiba no Barradão
Vitória goleou o Coritiba no Barradão Crédito: Victor Ferreira/E. C. Vitória

“O que a gente quer é fazer um campeonato de regularidade, que é nosso combinado”. Foi assim que o técnico do Vitória reforçou o objetivo do time no Campeonato Brasileiro. Naquela ocasião, o Leão tinha acabado de vencer o Mirassol em casa. Dois meses depois, a goleada de 4x1 sobre o Coritiba fez os rubro-negros chegarem aos 18 pontos, mesma quantidade que terminou o primeiro turno da competição na temporada passada.

Ao contrário do ano anterior, o Vitória chegou a mesma pontuação com seis jogos a menos, já que o confronto contra o Botafogo foi adiado e ainda não tem data para ser realizado. As cinco vitórias, cinco derrotas e três empates da equipe na Série A deste ano superaram o primeiro turno do clube em 2024, primeira temporada após a volta para a elite do futebol brasileiro.

Vitória goleou o Coritiba no Barradão

Vitória goleou o Coritiba no Barradão por Victor Ferreira/E. C. Vitória
Vitória goleou o Coritiba no Barradão por Victor Ferreira/E. C. Vitória
Vitória goleou o Coritiba no Barradão por Victor Ferreira/E. C. Vitória
Vitória goleou o Coritiba no Barradão por Victor Ferreira/E. C. Vitória
Vitória goleou o Coritiba no Barradão por Victor Ferreira/E. C. Vitória
Vitória goleou o Coritiba no Barradão por Victor Ferreira/E. C. Vitória
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Vitória goleou o Coritiba no Barradão por Victor Ferreira/E. C. Vitória

Em 2024, o início do clube rubro-negro custou a demissão de Léo Condé, treinador que levou o Vitória ao seu primeiro título nacional. Em seus oito primeiros jogos na competição, o clube conseguiu apenas três empates e terminou os primeiros 19 jogos com apenas 15 pontos conquistados, o que equivale a um aproveitamento de 26%. Neste ano, os comandados de Jair Ventura ostentam 46% de aproveitamento.

Essa melhora em relação às últimas duas temporadas parece refletir a missão do time em fazer uma competição mais regular. O comandante rubro-negro comemorou o início do time na competição, mas deixou claro que é preciso manter o rendimento para não repetir o cenário vivido pelo Ceará na temporada passada, que foi rebaixado na última rodada.

“Como eu falei, estou muito feliz com o rendimento na competição. Mas temos que manter os pés no chão. A gente tem que mostrar dentro de campo, com jogos equilibrados e competitivos. Posso prometer que seremos isso, falei na minha chegada. Quero um time competitivo e organizado. Às vezes vamos perder jogos, vai acontecer, mas se formos competitivos e organizados vamos ficar mais perto das vitórias. Queremos um ano mais tranquilo e até o momento estamos conseguindo”, disse Jair Ventura.

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Caminho do Leão

Botafogo, Fluminense, Bragantino, Internacional, Santos e Vasco. Esses são os adversários do Leão até o início do returno. A melhor campanha do clube no primeiro turno do atual formato de pontos corridos aconteceu em 2008, quando os rubro-negros somaram 32 pontos. Podendo chegar aos 36 e estabelecer um novo recorde, o time precisa de mais 14 pontos para igualar a marca, o que equivale a um aproveitamento de 77%.

Em contrapartida à última competição, o time de Jair Ventura já superou o início do Vitória com Carpini no ano passado em número de vitórias. O atual time venceu cinco jogos, enquanto os 18 pontos da temporada passada foram conquistados com apenas três jogos vencidos e nove empates.

Classificação do Brasileirão após a 14ª rodada

Palmeiras - 33 pontos por Reprodução
Flamengo - 27 pontos por Reprodução
Fluminense - 26 pontos por Reprodução
São Paulo  - 24 pontos por Reprodução
Atlhetico-PR - 23 pontos por Reprodução
Bahia - 22 pontos por Reprodução
RB Bragantino - 20 pontos por Reprodução
Coritiba - 19 pontos por Reprodução
Vitória - 18 pontos por Reprodução
Botafogo - 17 pontos por Reprodução
Atlético-MG - 17 pontos por Reprodução
Internacional - 17 pontos por Reprodução
Vasco da Gama - 17 pontos por Reprodução
Grêmio - 17 pontos por Reprodução
Cruzeiro  - 16 pontos por Reprodução
Santos  - 15 pontos por Reprodução
Corinthians  - 15 pontos por Reprodução
Mirassol   - 12 pontos por Reprodução
Remo  - 11 pontos por Reprodução
Chapecoense  - 8 pontos por Reprodução
1 de 20
Palmeiras - 33 pontos por Reprodução

Uma semelhança com a Série A do ano passado continua sendo o baixo desempenho jogando fora de casa. Em 2025, o time só conseguiu vencer como visitante em dois jogos, sendo o primeiro na 29ª rodada. Atualmente, a equipe baiana tem a segunda pior campanha jogando fora de casa na competição, com dois pontos somados – à frente apenas da Chapecoense.

16 dos 18 pontos do Vitória na primeira divisão ocorreram no Barradão, grande força do time já na temporada passada. O time de Jair Ventura venceu cinco jogos, perdeu um e empatou outro jogando em seu estádio, o que deixa o clube como o quarto melhor mandante até então.

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