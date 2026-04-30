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Vitória só venceu cinco jogos sem Gabriel Baralhas desde estreia do volante pelo Leão

Jogador rubro-negro é ausência confirmada por lesão para as próximas partidas

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 30 de abril de 2026 às 19:22

Com Gabriel Baralhas em campo, aproveitamento do Vitória melhora
Com Gabriel Baralhas em campo, aproveitamento do Vitória melhora Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O ponto conquistado no empate contra o Confiança, pela Copa do Nordeste, foi suficiente para que o Vitória se classificasse para as quartas de final da competição regional. No entanto, o desempenho do Leão em campo reacendeu um alerta para Jair Ventura. Desde a estreia do volante Gabriel Baralhas pelo clube, os rubro-negros só saiu de campo com um resultado positivo em cinco jogos sem a presença do jogador.

Inicialmente contratado por empréstimo junto ao Atlético-GO, Gabriel Baralhas fez sua estreia como jogador do Vitória no dia 29 de janeiro de 2025. Na ocasião, o Leão goleou o Jacobina por 4x0 dentro do Barradão. Desde então, a equipe baiana entrou em campo em mais 89 partidas até o atual momento da temporada, a maioria com o volante em campo.

Veja momento de Baralhas com a camisa do Vitória

Gabriel Baralhas  por Victor Ferreira/EC Vitória
Gabriel Baralhas  por Victor Ferreira/ EC Vitória
Gabriel Baralhas  por Victor Ferreira/EC Vitória
Gabriel Baralhas  por Victor Ferreira/EC Vitória
Gabriel Baralhas  por Victor Ferreira/EC Vitória
Gabriel Baralhas  por Victor Ferreira/EC Vitória
Gabriel Baralhas  por Victor Ferreira/EC Vitória
Gabriel Baralhas  por Victor Ferreira/EC Vitória
Gabriel Baralhas  por Victor Ferreira/EC Vitória
Gabriel Baralhas  por Victor Ferreira/EC Vitória
Gabriel Baralhas  por Victor Ferreira/EC Vitória
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Gabriel Baralhas  por Victor Ferreira/EC Vitória

O camisa 44 participou de 65 partidas com a camisa vermelha e preta, sendo 60 iniciando como titular e as outras cinco saindo do banco de reservas. Com Baralhas jogando, o Vitória mais venceu do que perdeu. Foram 29 partidas ganhas, 17 empates e 19 jogos perdidos nesse recorte, o que resulta em um aproveitamento de 53,33%.

O problema surge quando o volante, que assumiu a faixa de capitão do time na atual temporada, não está em campo. Dos 25 jogos disputados sem Baralhas, o Leão venceu apenas cinco vezes, além de empatar 11 confrontos e perder em nove oportunidades, o que diminui o aproveitamento para apenas 34%.

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Mudar o panorama

Na atual temporada, o atleta ficou de fora em 10 oportunidades, mas os comandados de Jair Ventura só venceram um único jogo sem seu capitão. Considerando 2025 e 2026, os adversários superados pelo Leão foram Barcelona de Ilhéus, Cerro Largo, Sport e Atlético de Alagoinhas, duas vezes. Nenhum desses confrontos aconteceram pelo Campeonato Brasileiro. Na Série A, o time ainda não conseguiu vencer sem Baralhas.

A importância do jogador para o sucesso do time passa por uma alta participação do camisa 44 na fase ofensiva do time. O volante contribuiu diretamente com 17 gols pelo Leão, sendo nove tentos marcados e oito passes para gols de companheiros.

Se os números mostram que a presença do capitão é determinante para o clube, o Vitória precisa encontrar alternativas para diminuir o prejuízo com a ausência do volante e voltar a vencer sem o jogador, já que Gabriel Baralhas ainda se recupera de uma lesão na posterior da coxa esquerda e deve perder mais alguns jogos.

Confira quem foram os times classificados para as quartas de final da Copa do Nordeste

Vitória por Reprodução
Escudo do ASA por Reprodução
Escudo do Confiança por Reprodução
Escudo do Juazeirense por Reprodução
Escudo do Sport por Reprodução
Escudo do Ceará por Reprodução
Escudo do ABC por Reprodução
Escudo do Fortaleza por Reprodução
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Vitória por Reprodução

A vocação ofensiva, inclusive, foi pontuada por Jair Ventura ao falar da ausência do jogador. “Perdemos Kayzer, que é meu artilheiro nesses sete meses. O outro jogador com mais gols comigo aqui é o Baralhas, que também não jogou (contra o Flamengo)”, comentou o treinador.

Enquanto Baralhas não está apto fisicamente para representar o Vitória, Zé Vitor foi o escolhido para ocupar o espaço deixado pelo volante. “Baralhas é um artilheiro, mas o Zé nos dá uma bola aérea muito boa, é mais alto que todos meus zagueiros. Então nos oferece em outros quesitos. Eu tenho gostado bastante”, avaliou Jair Ventura.

Ainda sem contar com o seu capitão, o Leão direciona o seu foco novamente para o Campeonato Brasileiro. Neste sábado (2), a equipe comandada por Jair Ventura recebe o Coritiba no Barradão. A partida, válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, começa a partir das 18h30.

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