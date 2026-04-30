AUSÊNCIA IMPORTANTE

Vitória só venceu cinco jogos sem Gabriel Baralhas desde estreia do volante pelo Leão

Jogador rubro-negro é ausência confirmada por lesão para as próximas partidas

Alan Pinheiro

Publicado em 30 de abril de 2026 às 19:22

Com Gabriel Baralhas em campo, aproveitamento do Vitória melhora Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O ponto conquistado no empate contra o Confiança, pela Copa do Nordeste, foi suficiente para que o Vitória se classificasse para as quartas de final da competição regional. No entanto, o desempenho do Leão em campo reacendeu um alerta para Jair Ventura. Desde a estreia do volante Gabriel Baralhas pelo clube, os rubro-negros só saiu de campo com um resultado positivo em cinco jogos sem a presença do jogador.

Inicialmente contratado por empréstimo junto ao Atlético-GO, Gabriel Baralhas fez sua estreia como jogador do Vitória no dia 29 de janeiro de 2025. Na ocasião, o Leão goleou o Jacobina por 4x0 dentro do Barradão. Desde então, a equipe baiana entrou em campo em mais 89 partidas até o atual momento da temporada, a maioria com o volante em campo.

Veja momento de Baralhas com a camisa do Vitória 1 de 11

O camisa 44 participou de 65 partidas com a camisa vermelha e preta, sendo 60 iniciando como titular e as outras cinco saindo do banco de reservas. Com Baralhas jogando, o Vitória mais venceu do que perdeu. Foram 29 partidas ganhas, 17 empates e 19 jogos perdidos nesse recorte, o que resulta em um aproveitamento de 53,33%.

O problema surge quando o volante, que assumiu a faixa de capitão do time na atual temporada, não está em campo. Dos 25 jogos disputados sem Baralhas, o Leão venceu apenas cinco vezes, além de empatar 11 confrontos e perder em nove oportunidades, o que diminui o aproveitamento para apenas 34%.

Mudar o panorama

Na atual temporada, o atleta ficou de fora em 10 oportunidades, mas os comandados de Jair Ventura só venceram um único jogo sem seu capitão. Considerando 2025 e 2026, os adversários superados pelo Leão foram Barcelona de Ilhéus, Cerro Largo, Sport e Atlético de Alagoinhas, duas vezes. Nenhum desses confrontos aconteceram pelo Campeonato Brasileiro. Na Série A, o time ainda não conseguiu vencer sem Baralhas.

A importância do jogador para o sucesso do time passa por uma alta participação do camisa 44 na fase ofensiva do time. O volante contribuiu diretamente com 17 gols pelo Leão, sendo nove tentos marcados e oito passes para gols de companheiros.

Se os números mostram que a presença do capitão é determinante para o clube, o Vitória precisa encontrar alternativas para diminuir o prejuízo com a ausência do volante e voltar a vencer sem o jogador, já que Gabriel Baralhas ainda se recupera de uma lesão na posterior da coxa esquerda e deve perder mais alguns jogos.

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A vocação ofensiva, inclusive, foi pontuada por Jair Ventura ao falar da ausência do jogador. “Perdemos Kayzer, que é meu artilheiro nesses sete meses. O outro jogador com mais gols comigo aqui é o Baralhas, que também não jogou (contra o Flamengo)”, comentou o treinador.

Enquanto Baralhas não está apto fisicamente para representar o Vitória, Zé Vitor foi o escolhido para ocupar o espaço deixado pelo volante. “Baralhas é um artilheiro, mas o Zé nos dá uma bola aérea muito boa, é mais alto que todos meus zagueiros. Então nos oferece em outros quesitos. Eu tenho gostado bastante”, avaliou Jair Ventura.