CIRCUITO BRAZUCA

Quer ser jogador? Galícia anuncia peneira gratuita para a base neste final de semana

Os inscritos deverão levar 1 kg de alimento não perecível a ser doado para instituições de caridade e comunidades carentes

Alan Pinheiro

Publicado em 30 de abril de 2026 às 20:10

Peneira para as categorias de base do Galícia acontecem no início de maio Crédito: Abel Pereira/Galícia EC

Lauro de Freitas vai receber uma série de peneiras nesta sexta-feira (1) e no sábado (2) para as categorias de base do Galícia. Os testes vão ser realizados na Arena Villa Galícia (antigo Vilas Tênis Clube) e fazem parte da primeira etapa do Circuito Brazuca de Peneiras, o maior movimento de captação de atletas da história do futebol de base brasileiro. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site.

Na sexta-feira (1), a atividade será destinada para atletas das categorias sub-12 e sub-13, com a chegada dos atletas prevista para as 13h. Já as categorias sub-14, sub-15 e sub-16 vão participar no sábado (2), a partir das 8h. Os inscritos deverão levar 1 kg de alimento não perecível a ser doado para instituições de caridade e comunidades carentes.

Os atletas aprovados poderão integrar as equipes oficiais do Galícia e disputar competições como Campeonato Baiano, Copa Dois de Julho e Copa Salvador.

A avaliação contará com a presença de observadores técnicos, treinadores, dirigentes e terá cobertura completa de fotos e vídeos, transmissões ao vivo, e uma completa produção de conteúdo para redes sociais, além de uma websérie que vai mostrar os bastidores do Circuito através de histórias dos participantes. O evento também contará com estrutura para receber os familiares dos atletas.



Além da avaliação em campo, todos os participantes terão acesso a um legado educacional oferecido pelo Portal Brazuca, com conteúdos voltados para áreas como educação financeira, educação empreendedora, marketing, cibersegurança, oratória e saúde mental, ampliando a formação dos atletas para além das quatro linhas.