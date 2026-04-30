MATURIDADE

Adaptado ao Bahia, William José revela segredo para lidar com as críticas: ‘Já vou fazer 35 anos’

Centroavante tem contrato até o final da temporada e revelou que está adaptado a Salvador

Alan Pinheiro

Publicado em 30 de abril de 2026 às 19:22

Willian José marcou oito gols em 2026 pelo Bahia até então Crédito: Catarina Brandão / EC Bahia

Maturidade. Esse é o principal motivo citado pelo centroavante Willian José para aprender a lidar com as críticas. Perto de completar 35 anos e em meio a um momento de instabilidade do Bahia na temporada, o jogador concedeu entrevista coletiva nesta quinta-feira (30) e falou sobre a fase do Esquadrão, adaptação a Salvador e possibilidade de renovação.

O Bahia em casa tem deixado a desejar. Não venceu nos últimos três jogos disputados na Fonte Nova e ainda foi eliminado da Copa Libertadores à frente de sua torcida. A recente insatisfação do torcedor soma-se a uma instabilidade do próprio Willian José como motivo para as críticas dos torcedores. Antes de marcar contra Santos e Remo, o centroavante ficou cinco partidas sem balançar as redes. Neste período, inclusive, chegou a perder a titularidade.

Para o jogador, a melhor forma de responder é continuar focado em ajudar o Bahia em campo. “Como eu sempre falo, tenho uma mentalidade muito boa, também já vou fazer 35 anos. A gente começa a pensar diferente, ver as coisas diferentes. Acredito que tenho que fazer sempre o meu papel, não ficar pensando muito e vendo muitas notícias do que as pessoas falam. É continuar trabalhando, fazendo a minha parte e dando o meu melhor. Fazendo mais gols, dando assistência e conseguindo triunfos”, disse.

No atual formato de pontos corridos do Campeonato Brasileiro, somente Hernane “Brocador”, em 2016, marcou mais gols que Willian José em sua temporada de estreia pelo Tricolor. O atual camisa 12 anotou 20 tentos no ano passado, empatando com Everaldo em 2023 e ficando a um gol de igualar a marca de Hernane. Em 2026, o centroavante já marcou oito vezes.

O bom início em Salvador, principalmente pela obediência tática, foi uma surpresa até mesmo para o técnico Rogério Ceni. “No começo, ele até achava estranho, pensando que eu não ia aguentar fazer essa função. Acho que o clube só tem a ganhar comigo não só fazendo gols, como ajudando taticamente”, disse.

Willian José tem contrato com o Bahia até o final de 2026. A renovação ainda não é um tópico pensado pelo centroavante. No entanto, o jogador deixou claro que se sente confortável em Salvador. “Nem pensei em renovação, mas eu estou feliz aqui, me sentindo em casa de verdade. A minha família também se sente muito bem aqui na Bahia. Mais na frente a gente vai pensar e falar sobre isso”, deu o recado.

Voltar aos eixos

Depois de empatar com o Santos em casa, o Bahia agora enfrenta o São Paulo, no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o objetivo de retomar o caminho dos triunfos, o Bahia joga no próximo domingo (3) para ganhar.

“Vai ser um jogo muito difícil contra o São Paulo. Um jogo de seis pontos, porque estamos brigando para entrar no G4. No último jogo, eles pouparam alguns jogadores importantes que vão ir completos contra nós, mas a gente está preparado para fazer um grande jogo em busca dos três pontos”, contou o jogador.

Para conseguir voltar ao estado com os três pontos, Willian acredita que o segredo está em retomar a confiança da equipe. Atualmente, o Bahia ocupa a 6ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 21 pontos conquistados em 12 jogos. Um resultado positivo fará o Esquadrão superar o Tricolor Paulista e subir uma posição na tabela.