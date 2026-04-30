FUTEBOL

Erick e Fábio Mota são suspensos no Vitória por críticas à arbitragem

Técnico Jair Ventura foi absolvido

Maysa Polcri

Publicado em 30 de abril de 2026 às 16:20

Atacante foi suspenso após criticar a arbitragem Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) puniu o atacante Erick e o presidente Fábio Mota, ambos do Vitória, por críticas à arbitragem do jogo contra o Athletico-PR. A partida foi disputada no último domingo (26), em jogo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Jair Ventura foi absolvido.

Após o jogo, o trio reclamou de um pênalti marcado e da não expulsão de dois jogadores do Athletico-PR. O trio foi enquadrado no artigo 258, parágrafo segundo, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que fala sobre "desrespeitar os membros da equipe de arbitragem ou reclamar desrespeitosamente contra suas decisões".

Erick pegou dois jogos de suspensão, enquanto Fábio Mota foi suspenso por 30 dias. O clube pode recorrer da decisão.

Após a partida, Erick disse que o time foi "roubado de novo", em referência ao jogo anterior contra o Flamengo, que também teve reclamação por parte do Vitória. O presidente Fábio Mota falou em "escândalo" ao criticar a atuação da arbitragem.