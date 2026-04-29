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Confira quais são os confrontos das quartas de final da Copa do Nordeste

Duelos pela próxima fase da competição acontecem na próxima semana

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 29 de abril de 2026 às 23:41

Taça da Copa do Nordeste
Taça da Copa do Nordeste Crédito: João Gabriel Alves/CBF

Após o fim da 5ª e última rodada da fase de grupos da competição regional, os quatro confrontos das quartas de final da Copa do Nordeste estão definidos. Os duelos pela próxima fase da competição acontecem na próxima semana, na quarta-feira (6) e quinta-feira (7), com mandos de campo para os times que terminaram na liderança de seus grupos.

Após vencer o Confiança e confirmar a liderança no grupo A, o Vitória vai encarar o Ceará – 2º do grupo C –, na próxima quarta-feira (6), no Barradão. Líder do grupo D, o ABC vai enfrentar a Juazeirense – 2º do grupo B –, na próxima quinta-feira (7), no Frasqueirão. Os vencedores desses dois confrontos se enfrentam na semifinal.

Confira quem foram os times classificados para as quartas de final da Copa do Nordeste

Vitória por Reprodução
Escudo do ASA por Reprodução
Escudo do Sousa por Reprodução
Escudo do Confiança por Reprodução
Escudo do Juazeirense por Reprodução
Escudo do Botafogo-PB por Reprodução
Escudo do Sport por Reprodução
Escudo do Ceará por Reprodução
Escudo do Ferroviário por Reprodução
Escudo do ABC por Reprodução
Escudo do Retrô por Reprodução
Escudo do Fortaleza por Reprodução
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Vitória por Reprodução

Primeiro colocado do grupo B, o Confiança vai encarar o Fortaleza – 2º do grupo D –, na próxima quarta-feira (6), no Batistão. Líder do grupo C, o Sport vai enfrentar o ASA – 2º do grupo A –, na próxima quinta-feira (7), na Ilha do Retiro. Os vencedores desses dois confrontos se enfrentam na semifinal.

As semifinais e a final ocorrerão em partidas de ida e volta, com o segundo jogo na casa do time de melhor campanha. A ida está marcada para o dia 20 de maio, enquanto a volta acontece no dia 27. Já as finais acontecem em 3 e 7 de junho.

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Quartas de finais da Copa do Nordeste

  • Vitória x Ceará
  • ABC x Juazeirense
  • Sport x ASA
  • Confiança x Fortaleza

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