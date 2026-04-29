BANCO DE OURO

Bahia gasta quase o dobro em transferências com reservas do que com o time titular

Esquadrão gastou quase R$ 100 milhões a mais na compra de jogadores que atualmente amargam o banco de reservas

Alan Pinheiro

Publicado em 29 de abril de 2026 às 20:54

Román Gómez não se firmou como titular do Bahia Crédito: Divulgação

A chegada do Grupo City transformou o panorama financeiro do Bahia de forma irreversível, além de disparar a expectativa dos torcedores com os investimentos realizados no clube. Entretanto, a montagem do elenco atual revela que o Esquadrão gastou quase R$ 100 milhões a mais na compra de jogadores que atualmente amargam o banco de reservas do que com a espinha dorsal de sua equipe titular.

O somatório das taxas pagas pelos atletas considerados reservas chegou a R$ 218,9 milhões. Em contrapartida, os titulares custaram cerca de R$ 123,96 milhões aos cofres tricolores. O mais caro dessa balança entre os suplentes é o meia Rodrigo Nestor. Com sete jogos como titular e 17 no banco, ele exigiu um montante total de R$ 33,1 milhões. O atleta inicialmente custou R$ 9,4 milhões pelo empréstimo, somados a R$ 23,7 milhões na compra junto ao São Paulo.

Reservas contratados pelo Bahia 1 de 14

O ranking dos reservas mais caros continua com o zagueiro Luiz Gustavo, que custou R$ 31,6 milhões e atualmente está jogando pela equipe sub-20 do Tricolor. Com apenas dois jogos como titular na temporada, o argentino Mateo Sanabria custou R$ 31,5 milhões. Já o volante Erick, com 10 jogos como titular e 14 no banco, engrossa a conta de investimentos com seus R$ 28,4 milhões.

O "banco de ouro" se completa com valores expressivos gastos em Román Gómez (R$ 16,1 mi), Michel Araújo (R$ 16 mi), Gilberto (R$ 15 mi), Kauê Furquim (R$ 14 mi), Ademir (R$ 13 mi), Kanu (R$ 10 mi), Zé Guilherme (R$ 6,3 mi) e Marcos Victor (R$ 3,9 mi). Iago Borduchi (pré-contrato) e Everaldo (empréstimo) fecham as opções de suplentes sem taxas.

Considerando os jogadores que possuem mais jogos como titulares do que como reservas, o mais caro do elenco atual é o volante Jean Lucas, que custou R$ 30,3 milhões. Ele é seguido de perto pelo zagueiro Ramos Mingo (R$ 27,4 milhões) e por Caio Alexandre (R$ 24,3 milhões). Erick Pulga (R$ 18,8 milhões), Nico Acevedo (R$ 18,16 milhões) e Ronaldo (R$ 5 milhões) ainda entram na lista.

A grande diferença de quase R$ 100 milhões a favor dos reservas acontece porque os pilares do time titular chegaram ao Tricolor sem custos de aquisição em suas contratações. O capitão Éverton Ribeiro, o polivalente Luciano Juba e o centroavante Willian José chegaram livres ao Esquadrão. Os valores totais investidos no goleiro Léo Vieira e no zagueiro David Duarte não foram divulgados, mas não seriam suficientes para mudar o panorama.

A definição de reserva ou titular aplicada neste levantamento baseia-se exclusivamente no número de partidas em que o atleta esteve no banco de suplentes em 2026, independentemente de ter entrado no jogo durante o segundo tempo ou de ter permanecido de fora o tempo todo. Os atletas reservas são aqueles que começaram mais jogos no banco do que como titulares.