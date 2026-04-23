NA BRONCA

Sob vaias e 'olé', desempenho do Bahia em casa diminui e insatisfação da torcida cresce

Eliminação da Libertadores, derrotas recentes e novo revés na Copa do Brasil criaram desgaste com torcedores

Alan Pinheiro

Publicado em 23 de abril de 2026 às 16:06

Bahia x Remo - 5ª fase da Copa do Brasil Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O apito soou para marcar o final do jogo entre Bahia e Remo, pela Copa do Brasil, na Arena Fonte Nova e o som do equipamento se uniu a uma sinfonia de vaias da torcida tricolor após a derrota por 3x1 na competição nacional. Apesar da possibilidade de classificação ainda existir, a insatisfação dos torcedores acontece pelo descompasso do time dentro de casa na temporada, o que coloca um alerta para o restante do ano de 2026.

Há de se considerar que o retrospecto do time jogando frente a sua torcida não é negativo na temporada. Em 14 jogos disputados, nove triunfos, três empates e somente duas derrotas nos 90 minutos, o que resulta em um aproveitamento de 71%. Apesar de não figurar entre os 10 melhores mandantes do Brasileirão, o cenário também não é muito diferente. Perdeu apenas para o Palmeiras, líder da competição, e mantém um aproveitamento de 53,33%.

Veja como foi Bahia x Remo, pela 5ª fase da Copa do Brasil 1 de 7

No mesmo momento da temporada passada, quando o time terminou a Série A perdendo apenas dois jogos em toda a competição, o Bahia tinha 12 pontos conquistados em cinco jogos na Fonte Nova. Invicto na ocasião, o Tricolor só foi perder o seu primeiro jogo como mandante na 23ª rodada, contra o Cruzeiro. Além disso, decidiu o Campeonato Baiano em casa e saiu com o troféu após triunfo no clássico.

A insatisfação de parte da torcida, porém, surge de expectativas frustradas em momentos importantes. Copa Libertadores, maior competição da América do Sul e principal sonho dos tricolores para a temporada. O Bahia pelo segundo ano consecutivo estava entre os brasileiros classificados. Após derrota no Chile e uma vitória simples na Fonte Nova, a eliminação nos pênaltis para o O´Higgins abriu uma ferida que ainda não fechou e que voltou a doer após a nova derrota para o Remo – exatamente um mês depois da goleada sofrida para o time paraense no Brasileirão.

O próprio desencontro com os torcedores foi pauta da entrevista coletiva de Rogério Ceni após a estreia na Copa do Brasil. O treinador lamentou o momento do time jogando em Salvador, mas lembrou da crescente de desempenho fora de casa.

“Não culpo o torcedor, ele é emotivo. A culpa é nossa de não conseguir produzir o suficiente. Eu digo que, entre vaias e aplausos ou silêncio, as vaias atrapalham. É uma questão de reação, momento. Precisamos jogar com mais subterfúgios para que o torcedor esteja mais feliz, aplauda. Nos momentos de reação, empatamos dois minutos depois de sofrer. Caímos em casa, mas melhoramos fora de casa. Infelizmente, neste ano, estamos sofrendo mais em casa. A culpa não é do torcedor, mas nossa, que precisamos entregar volume de jogo e gols”, disse.

A definição de quem passará para a próxima fase fica para o duelo no Mangueirão, em Belém, no dia 13 de maio. Para avançar, o Tricolor vai precisar vencer por três gols de diferença, enquanto ganhar por dois tentos levaria o confronto para a disputa de pênaltis – cenário que a torcida do Bahia não lembra com empolgação.

Para o elenco do Bahia, o jogo contra o Santos no sábado (25) é a oportunidade de “voltar aos trilhos”. Envergonhado pelo desempenho do Esquadrão, o zagueiro David Duarte quer dar a volta por cima nas duas competições. Ainda antes do final do confronto contra o Remo, gritos de Olé para os visitantes foram entoados pela torcida Tricolor, um sinal de cobrança para os jogadores.