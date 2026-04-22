Bahia é superado pelo Remo por 3x1 e estreia com derrota na Copa do Brasil

Alan Pinheiro
Publicado em 22 de abril de 2026 às 21:01
A competição não é a mesma, mas quando Bahia e Remo se encontraram no gramado da Arena Fonte Nova na noite desta quarta-feira (22), não há quem negue que o rancor tricolor pela goleada sofrida na Série A também não estava pelo ar. Agora pela 5ª fase da Copa do Brasil, o Esquadrão estreou na competição perdendo para a equipe paraense por 3x1. Tchamba, Yago Pikachu e Alef Manga foram os autores dos gols do Remo, enquanto Willian José descontou para os donos da casa.
Em relação a aquela goleada, cinco mudanças no time titular dos donos da casa, o suficiente para que a postura mostrada em campo fosse diferente. Desta vez, todos os setores do campo estavam diferentes. E o Bahia reagiu em campo logo cedo, começando o confronto com a posse da bola.
Com dois minutos, David Duarte forçou a primeira defesa de Marcelo Rangel. Com quatro, foi a vez da trave salvar os visitantes. Não era só a postura que estava diferente, mas dentro de campo a estreia do uniforme tricolor para a temporada simbolizava essa mudança. Ao mesmo tempo em que a chuva caía em Salvador, o Esquadrão se forçou para achar espaços na marcação Azulina, que entrou em campo com três volantes justamente para fechar o meio de campo.
O campo molhado era um chamado para uma partida de ataque contra defesa. Dois times com atacantes velozes e prontos para ganhar dos defensores na corrida. Mas não foi o que aconteceu. O início do confronto foi até eletrizante, mas a temperatura da partida diminuiu com o passar do tempo, ficando mais cadenciada. A mudança no cenário aconteceu até por uma preocupação do Remo em conter o avanço tricolor.
Como um pesadelo que se torna realidade, o torcedor do Bahia se viu novamente aflito aos 20 minutos, quando Tchamba recebeu cruzamento de José Welison e cabeceou com força para o fundo das redes. Inicialmente, o lance contou com uma marcação de impedimento, mas a arbitragem foi ao vídeo e considerou que Marllon, que estava realmente em posição irregular, não participou do lance.
Três minutos depois, foi a vez da reação. Escanteio para o Tricolor e Everton Ribeiro naturalmente foi para a cobrança. Em meio à confusão que se instaurava dentro da área, chamou a atenção como o centroavante Willian José facilmente conseguiu se desmarcar. E foi exatamente no camisa 12 que a bola foi colocada. O atacante subiu sozinho e fez a bola morrer no fundo das redes para empatar o confronto.
Os times voltaram para o segundo tempo e o jogo mostrou uma dinâmica já esperada. Era o Bahia quem tinha a iniciativa de controlar o jogo, decidindo a temperatura do duelo. A diferença para os primeiros 45 minutos foi a calma. A chuva passou, o campo voltou ao seu estado normal e o Tricolor aproveitou o descanso no intervalo para voltar ao seu modus operandi.
Do outro lado, uma equipe que apostava totalmente na transição em velocidade para criar as suas jogadas. Funcionou no Brasileirão e até representou um perigo real na Copa do Brasil, mas o Remo pecava na definição das jogadas.
Na faixa dos 30 minutos da segunda etapa, Yago Pikachu antecipou passe de Léo Vieira, entrou na área e sofreu o pênalti, cometido pelo goleiro tricolor. Na cobrança, bateu rasteiro no meio e partiu para o abraço. Desse ponto até o final, o Bahia se lançou totalmente ao ataque, mas quem fez o terceiro do Remo foi o Alef Manga, em contra-ataque. Enquanto o tempo passava, gritos de Olé para o adversário foram ouvidos pela Fonte Nova, seguidos de sonoras vaias após o apito final.
Agora, a definição de quem passará para a próxima fase fica para o duelo no Mangueirão, em Belém, no dia 13 de maio. O próximo compromisso do Esquadrão na temporada acontece no sábado (25), quando o Bahia recebe o Santos na Fonte Nova, pela 13ª rodada do Brasileirão.
Bahia 1 x 3 Remo - 5ª fase da Copa do Brasil (jogo de ida)
Bahia: Léo Vieira; Acevedo, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Erick), Jean Lucas e Everton Ribeiro (Rodrigo Nestor); Kike Olivera (Ademir), Willian José (Everaldo) e Erick Pulga (Sanabria). Técnico: Rogério Ceni
Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Mayk; Zé Ricardo (Leonel Picco), José Welison e Patrick; Jajá (Alef Manga), Yago Pikachu (Jaderson) e Gabriel Taliari (Diego Hernández). Técnico: Léo Condé.
Estádio: Arena Fonte Nova, em Salvador.
Gols: Tchamba (19') e Willian José (22'), no primeiro tempo; Yago Pikachu (29') e Alef Manga (50'), no segundo tempo
Cartões amarelos: Luciano Juba, Caio Alexandre (Bahia);
Público pagante: 31.056 pessoas;
Renda: R$ 759.094,50;
Arbitragem: Alex Gomes Stefano (RJ), auxiliado por Bruno Boschilia (PR) E Daniel de Oliveira Alves Pereira (RJ).
VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)