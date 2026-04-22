E A COPA EIN?

Mesmo após deixar jogo do Real Madrid com dores, Militão continua como opção para a copa

Defensor do Real Madrid sentiu desconforto na perna em jogo contra o Alavés

Nauan Sacramento

Publicado em 22 de abril de 2026 às 18:14

Éder Militão pela Seleção Brasileira Crédito: Reprodução/Redes sociais

O zagueiro Éder Militão não deve ser desfalque para a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. Após deixar o campo com dores durante a vitória do Real Madrid por 2 a 1 sobre o Alavés, na última terça-feira (21), o defensor foi submetido a exames médicos que descartaram qualquer lesão grave. As informações são do ge.globo.

O jogador havia gerado apreensão ao relatar um desconforto na perna ainda no primeiro tempo da partida pelo Campeonato Espanhol. A substituição imediata levantou alertas devido ao histórico recente de lesões do atleta na mesma região. No entanto, a avaliação clínica constatou apenas um quadro leve, sem necessidade de afastamento prolongado.

Éder Militão pela Seleção Brasileira 1 de 12

A situação é tratada internamente pelo Real Madrid como parte natural do processo de retorno físico de Militão, que ainda busca a forma ideal após um longo período fora dos gramados. A estratégia agora é focar no controle de carga e no acompanhamento contínuo dos treinos para evitar novos desgastes.