Rayssa Leal e outros brasileiros concorrem ao Laureus, o ‘Oscar do Esporte’

Além da skatista, o Brasil também será representado por Yago Dora, João Fonseca e Gabriel Araújo, que concorrem em diferentes categorias

  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Estadão

Publicado em 3 de março de 2026 às 19:53

Rayssa Leal se torna tricampeã da SLS
Rayssa Leal Crédito: Reprodução I Instagram @rayssalealsk8

O Prêmio Laureus, conhecido mundialmente como o “Oscar do Esporte”, terá quatro representantes brasileiros entre os indicados nas oito categorias da edição deste ano. A lista oficial foi divulgada nesta terça-feira e reúne nomes de destaque do esporte nacional.

A skatista Rayssa Leal e o surfista Yago Dora concorrem na categoria de Melhor Atleta de Ação. No tênis, João Fonseca aparece entre os indicados a Revelação do Ano de 2025. Já o nadador paralímpico Gabriel Araújo, o Gabrielzinho, completa o grupo brasileiro ao disputar o prêmio destinado a atletas com deficiência.

Atletas brasileiros que concorrem ao Laureus

Rayssa Leal por Reprodução
Rayssa Leal por SLS/Divulgação
Rayssa Leal por Reprodução I Instagram @rayssalealsk8
Yago Dora por Divulgação
Yago Dora por Beatriz Ryder/World Surf League
Gabrielzinho por CPB/Divulgação
Gabrielzinho por Saulo Cruz/CPB
Gabrielzinho por Wander Roberto/CPB
João Fonseca por André Gemmer/CBT
João Fonseca por Reprodução
João Fonseca por Miami Open/X
1 de 11
Rayssa Leal por Reprodução

A cerimônia de premiação já tem data e local confirmados: será realizada no dia 20 de abril, no Palácio Cibeles, em Madri, na Espanha, quando os vencedores serão anunciados.

Consolidada como um dos principais nomes do skate mundial, Rayssa recebeu sua quarta indicação como Melhor Atleta de Ação. Yago Dora, indicado pela primeira vez na mesma categoria, chega credenciado pelo título da WSL em 2025.

João Fonseca disputa o prêmio de Revelação do Ano após sua primeira temporada completa no circuito internacional. O tenista participou dos quatro torneios de Grand Slam do calendário e conquistou títulos importantes, como o ATP 250 de Buenos Aires e o ATP 500 da Basileia.

Lista dos clubes esportivos mais valiosos do mundo

1º — Dallas Cowboys (futebol americano) | US$ 13 bilhões por Divulgação
2º — Golden State Warriors (basquete) | US$ 11 bilhões por Divulgação
3º — Los Angeles Rams (futebol americano) | US$ 10,5 bilhões por Divulgação
4º — New York Giants (futebol americano) | US$ 10,1 bilhões por Divulgação
5º — Los Angeles Lakers (basquete) | US$ 10 bilhões por Divulgação
6º — New York Knicks (basquete) | US$ 9,75 bilhões por Divulgação
7º — New England Patriots (futebol americano) | US$ 9 bilhões por Divulgação
8º — San Francisco 49ers (futebol americano) | US$ 8,6 bilhões por Divulgação
9º — Philadelphia Eagles (futebol americano) | US$ 8,3 bilhões por Divulgação
10º — Chicago Bears (futebol americano) | US$ 8,2 bilhões por Divulgação
10º — New York Yankees (beisebol) | US$ 8,2 bilhões por Divulgação
12º — New York Jets (futebol americano) | US$ 8,1 bilhões por Divulgação
13º — Las Vegas Raiders (futebol americano) | US$ 7,7 bilhões por Divulgação
14º — Washington Commanders (futebol americano) | US$ 7,6 bilhões por Divulgação
15º — Los Angeles Clippers (basquete) | US$ 7,5 bilhões por Divulgação
15º — Miami Dolphins (futebol americano) | US$ 7,5 bilhões por Divulgação
17º — Houston Texans (futebol americano) | US$ 7,4 bilhões por Divulgação
18º — Denver Broncos (futebol americano) | US$ 6,8 bilhões por Divulgação
18º — Los Angeles Dodgers (beisebol) | US$ 6,8 bilhões por Divulgação
20º — Real Madrid (futebol) | US$ 6,75 bilhões por Divulgação
21º — Seattle Seahawks (futebol americano) | US$ 6,7 bilhões por Divulgação
21º — Boston Celtics (basquete) | US$ 6,7 bilhões por Divulgação
23º — Green Bay Packers (futebol americano) | US$ 6,65 bilhões por Divulgação
24º — Tampa Bay Buccaneers (futebol americano) | US$ 6,6 bilhões por Divulgação
24º — Manchester United (futebol) | US$ 6,6 bilhões por Divulgação
26º — Ferrari (Fórmula 1) | US$ 6,5 bilhões por Divulgação
26º — Pittsburgh Steelers (futebol americano) | US$ 6,5 bilhões por Divulgação
28º — Cleveland Browns (futebol americano) | US$ 6,4 bilhões por Divulgação
29º — Atlanta Falcons (futebol americano) | US$ 6,35 bilhões por Divulgação
30º — Tennessee Titans (futebol americano) | US$ 6,3 bilhões por Divulgação
31º — Minnesota Vikings (futebol americano) | US$ 6,25 bilhões por Divulgação
32º — Kansas City Chiefs (futebol americano) | US$ 6,2 bilhões por Divulgação
33º — Baltimore Ravens (futebol americano) | US$ 6,1 bilhões por Divulgação
34º — Chicago Bulls (basquete) | US$ 6 bilhões por Divulgação
34º — Mercedes (Fórmula 1) | US$ 6 bilhões por Divulgação
34º — Los Angeles Chargers (futebol americano) | US$ 6 bilhões por Divulgação
37º — Buffalo Bills (futebol americano) | US$ 5,95 bilhões por Divulgação
38º — Indianapolis Colts (futebol americano) | US$ 5,9 bilhões por Divulgação
38º — Houston Rockets (basquete) | US$ 5,9 bilhões por Divulgação
40º — Carolina Panthers (futebol americano) | US$ 5,7 bilhões por Divulgação
40º — Miami Heat (basquete) | US$ 5,7 bilhões por Divulgação
42º — Barcelona (futebol) | US$ 5,65 bilhões por Divulgação
43º — Jacksonville Jaguars (futebol americano) | US$ 5,6 bilhões por Divulgação
43º — Brooklyn Nets (basquete) | US$ 5,6 bilhões por Divulgação
45º — Arizona Cardinals (futebol americano) | US$ 5,5 bilhões por Divulgação
46º — Philadelphia 76ers (basquete) | US$ 5,45 bilhões por Divulgação
47º — Phoenix Suns (basquete) | US$ 5,425 bilhões por Divulgação
48º — Liverpool (futebol) | US$ 5,4 bilhões por Divulgação
48º — Toronto Raptors (basquete) | US$ 5,4 bilhões por Divulgação
48º — Detroit Lions (futebol americano) | US$ 5,4 bilhões por Divulgação
1 de 50
1º — Dallas Cowboys (futebol americano) | US$ 13 bilhões por Divulgação

Estreante no Laureus, Gabriel Araújo soma seis medalhas paralímpicas na carreira e teve grande desempenho no Mundial do ano passado, com ouro nas provas dos 100m costas S2, 200m livre S2 e 50m costas S2.

Os vencedores serão escolhidos pelos integrantes da Laureus Academy. Entre os indicados também aparecem nomes de peso do cenário internacional, como Armand Duplantis, Katie Ledecky e os tenistas Carlos Alcaraz e Jannik Sinner.

Richarlison se recusou a jogar a Copa? Jogador dá resposta final em polêmica

Craque brasileiro do Real Madrid tem lesão séria e está fora da Copa do Mundo

Onde assistir à Copa do Nordeste 2026: veja canais de transmissão

Entenda por que não existe mais torcida mista nos clássicos entre Bahia e Vitória

Natural ou sintético? Entenda os impactos de cada tipo de gramado nos jogadores de futebol

VEJA TODOS OS INDICADOS ÀS CATEGORIAS LAUREUS:

MELHOR ATLETA HOMEM DO ANO:

  • Carlos Alcaraz (Espanha) - tênis
  • Ousmane Dembélé (França) - futebol
  • Armand Duplantis (Suécia) - salto com vara
  • Marc Márquez (Espanha) - motociclismo
  • Tadej Podacar (Eslovênia) - ciclismo
  • Jannik Sinner (Itália) - tênis

MELHOR ATLETA MULHER DO ANO:

  • Aitana Bonmatí (Espanha) - futebol
  • Melissa Jefferson-Wooden (Estados Unidos) - atletismo
  • Faith Kipyegon (Quênia) - atletismo
  • Katie Ledecky (Estados Unidos) - natação
  • Sydney McLaughlin-Levrone (Estados Unidos) - atletismo
  • Aryna Sabalenka (Bielorrússia) - tênis

MELHOR EQUIPE DO ANO:

  • Seleção feminina de futebol da Inglaterra
  • Equipe europeia da Ryder Cup - golfe (torneio masculino)
  • Seleção feminina de críquete da Índia
  • McLaren - Fórmula 1
  • Oklahoma City Thunder - NBA
  • Paris Saint-Germain - futebol (equipe masculina)

REVELAÇÃO DO ANO:

  • João Fonseca (Brasil) - tênis
  • Désiré Doué (França) - futebol
  • Shai Gilgeous-Alexander (Canadá) - basquete
  • Luke Littler (Reino Unido) - dardos
  • Lando Norris (Reino Unido) - Fórmula 1
  • Yu Zidi (China) - natação

RETORNO DO ANO:

  • Amanda Anisimova (Estados Unidos) - tênis
  • Egan Bernal (Colômbia) - ciclismo
  • Rory McIlroy (Reino Unido) - golfe
  • Yulimar Rojas (Venezuela) - salto triplo
  • Leah Williamson (Reino Unido) - futebol
  • Simon Yates (Reino Unido) - ciclismo

MELHOR ATLETA NOS ESPORTES DE AÇÃO:

  • Yago Dora (Brasil) - surfe
  • Rayssa Leal (Brasil) - skate
  • Kilian Jornet (Espanha) - ultramaratona
  • Chloe Kim (Estados Unidos) - snowboard
  • Molly Picklum (Austrália) - surfe
  • Tom Pidcock (Reino Unido) - ciclismo

MELHOR ATLETA COM DEFICIÊNCIA:

  • Gabriel Araújo (Brasil) - natação
  • Simone Barlaam (Itália) - natação
  • Catherine Debrunner (Suíça) - atletismo
  • Kelsey DiClaudio (Estados Unidos) - hóquei no gelo
  • David Kratochvíl (República Tcheca) - natação
  • Kiara Rodríguez (Equador) - salto em distância

PRÊMIO, ESPORTE PARA O BEM

  • A.S.D. Gruppo Sportivo Valanga (Itália) - oferece oportunidades educacionais por meio da combinação de atividades esportivas e psicologia;
  • Fútbol Más (projeto global) - promove inclusão, trabalho em equipe e respeito por meio de torneios de futebol;
  • Kings County Tennis League (Estados Unidos) - reduz barreiras econômicas que impedem jovens locais de ter acesso ao tênis;
  • MindLeaps (projeto global) - desenvolve competências cognitivas por meio de um programa inovador, que combina aulas de dança e ensino acadêmico;
  • Rugby for Good (Hong Kong) - promove equidade social e de gênero para crianças com TDAH;
  • Transformación Social TRASO (México) - oferece aulas de boxe e artes marciais duas vezes por semana, com sessões de terapia em grupo conduzidas por profissionais.

Tags:

João Fonseca Esportes Rayssa Leal Laureus

