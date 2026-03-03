NOMES DE PESO

Rayssa Leal e outros brasileiros concorrem ao Laureus, o ‘Oscar do Esporte’

Além da skatista, o Brasil também será representado por Yago Dora, João Fonseca e Gabriel Araújo, que concorrem em diferentes categorias

Estadão

Publicado em 3 de março de 2026 às 19:53

Rayssa Leal Crédito: Reprodução I Instagram @rayssalealsk8

O Prêmio Laureus, conhecido mundialmente como o “Oscar do Esporte”, terá quatro representantes brasileiros entre os indicados nas oito categorias da edição deste ano. A lista oficial foi divulgada nesta terça-feira e reúne nomes de destaque do esporte nacional.

A skatista Rayssa Leal e o surfista Yago Dora concorrem na categoria de Melhor Atleta de Ação. No tênis, João Fonseca aparece entre os indicados a Revelação do Ano de 2025. Já o nadador paralímpico Gabriel Araújo, o Gabrielzinho, completa o grupo brasileiro ao disputar o prêmio destinado a atletas com deficiência.

A cerimônia de premiação já tem data e local confirmados: será realizada no dia 20 de abril, no Palácio Cibeles, em Madri, na Espanha, quando os vencedores serão anunciados.

Consolidada como um dos principais nomes do skate mundial, Rayssa recebeu sua quarta indicação como Melhor Atleta de Ação. Yago Dora, indicado pela primeira vez na mesma categoria, chega credenciado pelo título da WSL em 2025.

João Fonseca disputa o prêmio de Revelação do Ano após sua primeira temporada completa no circuito internacional. O tenista participou dos quatro torneios de Grand Slam do calendário e conquistou títulos importantes, como o ATP 250 de Buenos Aires e o ATP 500 da Basileia.

Estreante no Laureus, Gabriel Araújo soma seis medalhas paralímpicas na carreira e teve grande desempenho no Mundial do ano passado, com ouro nas provas dos 100m costas S2, 200m livre S2 e 50m costas S2.

Os vencedores serão escolhidos pelos integrantes da Laureus Academy. Entre os indicados também aparecem nomes de peso do cenário internacional, como Armand Duplantis, Katie Ledecky e os tenistas Carlos Alcaraz e Jannik Sinner.

VEJA TODOS OS INDICADOS ÀS CATEGORIAS LAUREUS:

MELHOR ATLETA HOMEM DO ANO:

Carlos Alcaraz (Espanha) - tênis

Ousmane Dembélé (França) - futebol

Armand Duplantis (Suécia) - salto com vara

Marc Márquez (Espanha) - motociclismo

Tadej Podacar (Eslovênia) - ciclismo

Jannik Sinner (Itália) - tênis

MELHOR ATLETA MULHER DO ANO:

Aitana Bonmatí (Espanha) - futebol

Melissa Jefferson-Wooden (Estados Unidos) - atletismo

Faith Kipyegon (Quênia) - atletismo

Katie Ledecky (Estados Unidos) - natação

Sydney McLaughlin-Levrone (Estados Unidos) - atletismo

Aryna Sabalenka (Bielorrússia) - tênis

MELHOR EQUIPE DO ANO:

Seleção feminina de futebol da Inglaterra

Equipe europeia da Ryder Cup - golfe (torneio masculino)

Seleção feminina de críquete da Índia

McLaren - Fórmula 1

Oklahoma City Thunder - NBA

Paris Saint-Germain - futebol (equipe masculina)

REVELAÇÃO DO ANO:

João Fonseca (Brasil) - tênis

Désiré Doué (França) - futebol

Shai Gilgeous-Alexander (Canadá) - basquete

Luke Littler (Reino Unido) - dardos

Lando Norris (Reino Unido) - Fórmula 1

Yu Zidi (China) - natação

RETORNO DO ANO:



Amanda Anisimova (Estados Unidos) - tênis

Egan Bernal (Colômbia) - ciclismo

Rory McIlroy (Reino Unido) - golfe

Yulimar Rojas (Venezuela) - salto triplo

Leah Williamson (Reino Unido) - futebol

Simon Yates (Reino Unido) - ciclismo

MELHOR ATLETA NOS ESPORTES DE AÇÃO:

Yago Dora (Brasil) - surfe

Rayssa Leal (Brasil) - skate

Kilian Jornet (Espanha) - ultramaratona

Chloe Kim (Estados Unidos) - snowboard

Molly Picklum (Austrália) - surfe

Tom Pidcock (Reino Unido) - ciclismo

MELHOR ATLETA COM DEFICIÊNCIA:

Gabriel Araújo (Brasil) - natação

Simone Barlaam (Itália) - natação

Catherine Debrunner (Suíça) - atletismo

Kelsey DiClaudio (Estados Unidos) - hóquei no gelo

David Kratochvíl (República Tcheca) - natação

Kiara Rodríguez (Equador) - salto em distância

PRÊMIO, ESPORTE PARA O BEM