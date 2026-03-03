Rayssa Leal e outros brasileiros concorrem ao Laureus, o ‘Oscar do Esporte’
Além da skatista, o Brasil também será representado por Yago Dora, João Fonseca e Gabriel Araújo, que concorrem em diferentes categorias
Estadão
Publicado em 3 de março de 2026 às 19:53
Rayssa Leal Crédito: Reprodução I Instagram @rayssalealsk8
O Prêmio Laureus, conhecido mundialmente como o “Oscar do Esporte”, terá quatro representantes brasileiros entre os indicados nas oito categorias da edição deste ano. A lista oficial foi divulgada nesta terça-feira e reúne nomes de destaque do esporte nacional.
A skatista Rayssa Leal e o surfista Yago Dora concorrem na categoria de Melhor Atleta de Ação. No tênis, João Fonseca aparece entre os indicados a Revelação do Ano de 2025. Já o nadador paralímpico Gabriel Araújo, o Gabrielzinho, completa o grupo brasileiro ao disputar o prêmio destinado a atletas com deficiência.
Atletas brasileiros que concorrem ao Laureus
Rayssa Leal por Reprodução
A cerimônia de premiação já tem data e local confirmados: será realizada no dia 20 de abril, no Palácio Cibeles, em Madri, na Espanha, quando os vencedores serão anunciados.
Consolidada como um dos principais nomes do skate mundial, Rayssa recebeu sua quarta indicação como Melhor Atleta de Ação. Yago Dora, indicado pela primeira vez na mesma categoria, chega credenciado pelo título da WSL em 2025.
João Fonseca disputa o prêmio de Revelação do Ano após sua primeira temporada completa no circuito internacional. O tenista participou dos quatro torneios de Grand Slam do calendário e conquistou títulos importantes, como o ATP 250 de Buenos Aires e o ATP 500 da Basileia.
Estreante no Laureus, Gabriel Araújo soma seis medalhas paralímpicas na carreira e teve grande desempenho no Mundial do ano passado, com ouro nas provas dos 100m costas S2, 200m livre S2 e 50m costas S2.
Os vencedores serão escolhidos pelos integrantes da Laureus Academy. Entre os indicados também aparecem nomes de peso do cenário internacional, como Armand Duplantis, Katie Ledecky e os tenistas Carlos Alcaraz e Jannik Sinner.