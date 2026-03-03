Richarlison se recusou a jogar a Copa? Jogador dá resposta final em polêmica

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Alan Pinheiro
Publicado em 3 de março de 2026 às 18:38
Em meio a confirmação da ausência do atacante Rodrygo pelo Brasil na Copa do Mundo, uma polêmica envolveu outro jogador da Seleção Brasileira. Após circular pela internet uma suposta declaração de Richarlison sobre não querer participar do evento enquanto os Estados Unidos mantiver o conflito armado com o Irã, o jogador desmentiu a história e pediu uma retratação.
"Só para deixar claro, porque a fake news passou dos limites: nunca fiz essa declaração. Apesar de ser contra qualquer tipo de guerra e conflito, jamais disse que não serviria a Seleção Brasileira na Copa. Espero que todos que replicaram essa mentira se retrate e apague as postagens", escreveu o centroavante nas redes sociais.
Richarlison fez doação para jovem que perdeu pernas
As falsas declarações foram repercutidas pela página "Topskills Sports UK", que também repercutiu no domingo (1) uma suposta compra do Santa Cruz pelo ator de Hollywood Ryan Reynolds, dono do clube galês Wrexham, que atualmente disputa a segunda divisão inglesa. Assim como as falas atribuídas ao jogador do Brasil, a venda também não procede.
Em sua quarta temporada pelo Tottenham, da Inglaterra, o centroavante atualmente soma nove gols marcados e três assistências concedidas. Ao todo, o jogador tem 116 participações em gols em solo inglês. O brasileiro disputa o Campeonato Inglês desde a temporada 2017/18, quando se transferiu do Fluminense para o Watford.