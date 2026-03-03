DECISÃO FINAL

Richarlison se recusou a jogar a Copa? Jogador dá resposta final em polêmica

Em sua quarta temporada pelo Tottenham, da Inglaterra, o centroavante atualmente soma nove gols marcados

Alan Pinheiro

Publicado em 3 de março de 2026 às 18:38

Richarlison com a camisa da Seleção Brasileira Crédito: André Durão/MoWA Press

Em meio a confirmação da ausência do atacante Rodrygo pelo Brasil na Copa do Mundo, uma polêmica envolveu outro jogador da Seleção Brasileira. Após circular pela internet uma suposta declaração de Richarlison sobre não querer participar do evento enquanto os Estados Unidos mantiver o conflito armado com o Irã, o jogador desmentiu a história e pediu uma retratação.

"Só para deixar claro, porque a fake news passou dos limites: nunca fiz essa declaração. Apesar de ser contra qualquer tipo de guerra e conflito, jamais disse que não serviria a Seleção Brasileira na Copa. Espero que todos que replicaram essa mentira se retrate e apague as postagens", escreveu o centroavante nas redes sociais.

As falsas declarações foram repercutidas pela página "Topskills Sports UK", que também repercutiu no domingo (1) uma suposta compra do Santa Cruz pelo ator de Hollywood Ryan Reynolds, dono do clube galês Wrexham, que atualmente disputa a segunda divisão inglesa. Assim como as falas atribuídas ao jogador do Brasil, a venda também não procede.